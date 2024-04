Hyosung TNC investit 1 milliard de dollars dans ses futures activités « Bio »

Hyosung TNC va établir une nouvelle usine capable de fournir 50 000 tonnes de Bio-BDO (butanediol) au Viêt Nam et prévoit d'agrandir les futures usines pour atteindre une production annuelle de 200 000 tonnes.

Applications dans divers secteurs industriels, notamment les textiles (PTMG, matière première utilisée pour fabriquer le spandex, également appelé élasthanne), les plastiques techniques et les plastiques biodégradables, etc.

Une fois achevé, il s'agira du premier système de production entièrement intégré au monde pour le bio-spandex « de la matière première à la fibre ».

Les futures usines seront alimentées par Geno, leader américain des matériaux et de la technologie durables, ce qui permettra de poursuivre le déploiement à grande échelle de sa technologie GENO BDO™.

Un marché en évolution rapide axé sur la fibre durable – répondre de manière proactive avec une proposition de valeur différenciée de durabilité supérieure.

Le président Hyun-Joon Cho, a déclaré : « L'activité bio deviendra un pilier central de Hyosung pour les 100 prochaines années. Nous renforcerons notre présence sur le marché mondial grâce à des matériaux biologiques durables. »

SÉOUL, Corée du Sud, 1er avril 2024 /PRNewswire/ -- Hyun-Joon Cho, président de Hyosung, annonce un investissement majeur dans le secteur bio, se lançant ainsi dans de nouvelles entreprises.

Hyosung TNC investira 1 milliard de dollars au Viêt Nam et établira une usine fournissant 200 000 tonnes de Bio-BDO par an

Introduction of Hyosung TNC’s regen Bio (Bio-BDO) Left: Tran Hong Ha, Vice Prime Minister of Vietnam / Right: Sang-Woon Lee, Vice Chairman/COO of Hyosung

Le 30 mars, Hyosung TNC a reçu l'approbation du gouvernement provincial de Ba Ria-Vung Tau pour l'investissement dans le « projet Hyosung BDO » lors de la « déclaration de vision de la province de Ba Ria-Vung Tau et de la cérémonie d'approbation de l'investissement » qui s'est tenue dans le parc industriel Phu My 2, dans le sud du Viêt Nam.

Hyosung TNC prévoit de répondre de manière proactive à la réorganisation du marché mondial des matériaux autour des produits durables en investissant 1 milliard de dollars pour établir plusieurs usine s de production de Bio-BDO capables de produire 200 000 tonnes par an.

Le BDO (butanediol) est un produit chimique utilisé comme matière première pour le PTMG, qui est utilisé pour fabriquer des fibres de spandex. En plus de la fibre de spandex (PTMG), les applications de BDO se sont étendues pour inclure les plastiques techniques, les emballages biodégradables, les semelles de chaussures, les composés industriels et de nombreuses autres industries.

Le Bio-BDO est fabriqué par fermentation de sucres dérivés de la canne à sucre, ce qui permet de remplacer à 100 % les matières premières fossiles traditionnelles telles que le charbon. On s'attend à ce qu'il suscite une attention significative sur le marché des matériaux durables.

La technologie éprouvée de Geno permet à Hyosung TNC d'accélérer son projet et de débloquer la production et la vente de Bio-BDO avec une capacité annuelle de 50 000 tonnes au premier semestre 2026.

De la matière première à la fibre, Hyosung TNC établit le premier système de production entièrement intégré au monde pour le bio-Spandex

Grâce à cet investissement, Hyosung TNC a mis en place la plus grande usine de bio-spandex au Viêt Nam. Il s'agit notamment de la première usine au monde à mettre en place un système de production verticalement intégré pour le bio-spandex, de la matière première à la fibre.

Hyosung TNC produira du Bio-BDO dans son usine de la province méridionale de Ba Ria-Vung Tau, fabriquera du PTMG dans une usine voisine à Dong Nai, au sud de Hô Chi Minh-Ville, puis utilisera cette matière pour produire en masse du regen™ BIO spandex dans l'usine de Dong Nai Spandex.

Le système de production intégré pour le bio-spandex est optimisé pour les clients du marché mondial des textiles durables, notamment les marques et les détaillants en Asie, en Europe et aux États-Unis. Ce système améliore l'efficacité de la production grâce à un approvisionnement stable en matières premières et permet de répondre rapidement aux besoins du marché en accélérant les opérations du système de production. De plus, il assure la compétitivité des coûts grâce à la réduction des frais de transport et atténue l'impact sur l'environnement en économisant le carburant utilisé pour le transport.

Propulsé par Geno, The Sustainable Source™ et la technologie GENO™ BDO™, accélérant la transition des matériaux en partenariat avec la technologie déjà éprouvée de Geno à l'échelle commerciale

Hyosung TNC a récemment conclu un partenariat technologique avec Geno, un leader américain des matériaux et technologies durables, dans le cadre duquel elle a obtenu des licences pour la technologie GENO™ BDO.

Geno est un leader biotechnologique de la transition des matériaux et leur technologie permet une plus grande résilience de la chaîne d'approvisionnement, des performances et un impact durable pour de nombreuses grandes marques et fournisseurs mondiaux. Depuis plus de deux décennies, Geno fait évoluer sa technologie pour permettre la production de matériaux durables dérivés de matières premières végétales ou de déchets au lieu de combustibles fossiles. L'entreprise a déjà commercialisé des alternatives durables à des ingrédients et matériaux couramment utilisés dans plusieurs secteurs, dont la beauté, l'habillement, l'automobile, l'entretien de la maison, notamment chez lululemon , Unilever , Kao et L'Oréal .

La technologie Geno BDO™ a été commercialisée en 2016. Depuis lors, Geno a continué à développer sa technologie sur les marchés de l'UE, des États-Unis et maintenant de l'Asie. Cette technologie de processus entièrement éprouvée et transformatrice offre un évitement de carbone estimé à 90 % (ce qui représente un ordre de grandeur de 10 tonnes/CO2 évitées pour chaque tonne de CO2) et des économies compétitives par rapport au BDO conventionnel à base de charbon sur le marché. À l'échelle mondiale, plus de 2,5 millions de tonnes de BDO sont produites chaque année. Si tous les BDO étaient produits à l'aide de la technologie Geno™ BDO, plus de 14 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an seraient évitées, ce qui équivaudrait à retirer 3 millions de voitures de la circulation.

Hyosung TNC prévoit de contribuer à l'expansion du marché de la biotechnologie blanche en transformant les matières premières clés de l'industrie chimique en alternatives durables basées sur son activité Bio-BDO.

Reconnaissant la durabilité du regen™ BIO spandex, Hyosung TNC a obtenu la certification internationale ISCC+, un système mondial de certification de la durabilité et du carbone, en 2023. En 2022, elle a également obtenu la certification SGS, attestant qu'elle fabriquait du bio-spandex en utilisant en partie des matières premières renouvelables pour remplacer les ingrédients à base de pétrole.

Le président Hyun-Joon Cho : « Cibler le marché mondial avec des matériaux biologiques durables »

Hyun-Joon Cho, président de Hyosung , a déclaré : « L'activité bio, qui transforme les matières premières fossiles conventionnelles en matières premières respectueuses de l'environnement, deviendra un pilier central de Hyosung pour les 100 prochaines années. Nous renforcerons le statut de marque haut de gamme de Hyosung en renforçant notre pénétration mondiale du marché durable basée sur notre système de production cohérent de Bio-BDO et de Bio Spandex. »

Depuis la fin des années 2000, le président Cho suit de près la réorganisation rapide du marché mondial du textile, en particulier en Europe et en Amérique, vers des produits durables et a constamment demandé à Hyosung TNC de réagir de manière agile.

Alors que les réglementations environnementales, y compris les taxes sur le carbone, deviennent plus strictes sur les marchés mondiaux dans des régions telles que l'Europe et les Amériques, le marché du textile et de la mode évolue et il devient pratiquement impossible de survivre sans produits durables certifiés.

Alors que la consommation de produits durables augmente, en particulier chez les générations Y et Z, les efforts de marketing des entreprises chimiques pour promouvoir une image de marque durable se développent de manière significative. Pour y parvenir, l'entreprise prévoit de prendre la tête du marché durable en continuant à collaborer avec les principaux clients mondiaux et les marques de produits chimiques afin d'introduire des produits fonctionnels et durables utilisant le Bio-BDO.

Hyosung TNC prévoit d'augmenter les ventes de textiles durables à plus de 20 % d'ici 2030

Le regen™ BIO a été reconnu comme un produit innovant qui change la tendance de l'industrie durable de la mode et du textile en utilisant des ressources naturelles comme matières premières, en minimisant la consommation de ressources et la pollution de l'environnement.

Depuis cette année, le marché mondial de la mode et du textile durables est évalué à environ 23 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen supérieur à 12,5 %. Il devrait croître d'environ 75 milliards de dollars d'ici à 2030, en incluant les entreprises en amont et en aval. Hyosung TNC prévoit d'augmenter le volume des ventes de spandex durable, qui représente actuellement 4 % de ses ventes totales de spandex, à environ 20 % d'ici 2030, soit plus de cinq fois plus qu'aujourd'hui.

À propos de Hyosung TNC

Hyosung TNC est un fournisseur de solutions textiles durables complètes qui fabrique des produits de classe mondiale et apporte une innovation continue à l'industrie textile. Hyosung TNC est le plus grand fabricant mondial de spandex, fournissant la plus large gamme d'offres de fibres extensibles soutenues par une technologie et une qualité exceptionnelles sous ses marques CREORA® Spandex et regen™. Le nylon et le polyester spécialisés de Hyosung offrent des solutions de fibres fonctionnelles et durables qui sont essentielles au marché textile dynamique d'aujourd'hui. Hyosung est fière d'être membre partenaire de Textile Exchange et membre de Ocean Protection. Visitez notre blog sur blog.hyosungtnc.com pour connaître les dernières tendances, les événements et les mises à jour des produits. Hyosung TNC est également disponible sur Instagram @hyosung_textiles et sur LinkedIn à Hyosung Performance Textiles .

À propos de Geno

Geno (Genomatica, Inc.) exploite la biologie pour remodeler les produits de tous les jours et accélérer la transition vers des matériaux durables. En réponse à l'urgence de la crise climatique, Geno développe et met à l'échelle des matériaux durables dérivés de matières premières végétales ou de déchets au lieu de combustibles fossiles. La technologie de Geno, mise au point au cours des 20 dernières années, permet aujourd'hui de commercialiser et de mettre à l'échelle des alternatives durables aux ingrédients et matériaux couramment utilisés dans plusieurs secteurs, notamment la beauté, l'habillement, l'automobile, l'entretien de la maison et les soins personnels, l'emballage et les aliments et boissons fonctionnels. Geno s'associe à des marques leaders dans le monde comme lululemon , Unilever , Kao et L'Oréal .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur genomatica.com .

