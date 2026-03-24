A IDEMIA Secure Transactions possibilita a implementação obrigatória de sinalizadores de emergência em todo o país, em Espanha, com a sua conectividade segura

COURBEVOIE, França, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A IDEMIA Secure Transactions (IST), líder global em soluções de conectividade segura, está a contribuir para uma grande transformação na segurança rodoviária em Espanha, possibilitando a conectividade segura para os sinalizadores de emergência V-16 conectados, em colaboração com as principais operadoras europeias de redes móveis, incluindo a Telefónica, a Vodafone e a MasOrange. Estes dispositivos que salvam vidas estão agora a ser implementados em todo o país como parte de novas regulamentações criadas para melhor proteger os condutores e melhorar a resposta rodoviária.

Conectividade segura para a segurança dos condutores

Desde 1 de janeiro de 2026 que os sinalizadores V-16 conectados têm substituído os tradicionais triângulos de sinalização em Espanha. Ao contrário dos equipamentos de segurança passiva, estes dispositivos compactos transmitem automaticamente a localização de um veículo parado à Direção-Geral de Trânsito de Espanha através da plataforma DGT 3.0[1]. Isto permite às autoridades alertar outros utilizadores da estrada em tempo real e responder mais rapidamente a incidentes.

Através das suas colaborações com a Telefónica, a Vodafone e a MasOrange, três parceiros de longa data, a IDEMIA Secure Transactions fornece a tecnologia SIM segura integrada que permite a estes sinalizadores certificados comunicarem de forma fiável. Atualmente, a IST dá apoio à maioria dos sinalizadores V-16 certificados pela DGT no país, prevendo-se um impacto em até 30 milhões de veículos, tornando-a na maior iniciativa de segurança rodoviária conectada da Europa.

A tecnologia por detrás da solução foi concebida para ser simultaneamente simples e robusta. Cada sinalizador utiliza conectividade celular de baixa potência para enviar a respetiva localização anónima automaticamente assim que ativado. Aproveitando as capacidades SIM da IDEMIA Secure Transactions, a solução garante o aprovisionamento seguro e a transmissão de dados encriptados, permitindo a comunicação com a plataforma DGT e a gestão do ciclo de vida do dispositivo a longo prazo. Não é necessário emparelhar o smartphone nem configurar nada por parte do utilizador, garantindo que o dispositivo funciona de forma anónima e instantânea em situações de stress. O sistema foi criado para operar em todo o país e funcionar de forma fiável durante um período mínimo de 12 anos.

Um projeto pioneiro na Europa para as autoridades

Esta implementação em larga escala, desenvolvida pela IDEMIA Secure Transactions, demonstra como a conectividade segura da IoT pode trazer benefícios tangíveis para a segurança pública. Destaca igualmente o papel crescente das tecnologias conectadas na construção de ecossistemas de mobilidade mais inteligentes e seguros em toda a Europa. Sendo a primeira implementação nacional deste tipo na Europa, o programa V-16 espanhol poderá servir como referência para outros países que explorem iniciativas de segurança rodoviária conectada.

"Enquanto empresa espanhola, a Telefónica tem muito orgulho em contribuir para a implementação bem-sucedida deste ambicioso programa a nível nacional. Ao fornecer conectividade IoT, ajudamos a viabilizar uma gestão rodoviária mais inteligente, a melhorar a segurança rodoviária e a apoiar o desenvolvimento de serviços rodoviários mais eficientes, em conjunto com parceiros, tais como a IDEMIA Secure Transactions, que destacam o papel das nossas soluções para a sociedade", afirmou Javier GARCÍA OCÓN, Responsável de produto de conectividade IoT da Telefónica Tech.

"Enquanto fornecedor de soluções IoT/M2M, a Orange está empenhada em contribuir para uma experiência de condução mais segura através dos sinalizadores V‑16. Ao aproveitar a nossa tecnologia NB‑IoT e ao implementar dispositivos totalmente certificados no nosso laboratório acreditado, garantimos uma conectividade fiável e os mais elevados padrões de desempenho e segurança em parceria com um líder do setor como a IDEMIA Secure Transactions", afirmou Miguel Ángel VICTORIA, Responsável de IoT B2B da MasOrange.

"A Vodafone Espanha tem uma rede pioneira de NB‑IoT, implementada desde 2017 e que compreende agora mais de 16 800 locais de NB‑IoT em todo o país. Esta infraestrutura posiciona-nos como um parceiro tecnológico essencial no fornecimento da conectividade segura e fiável exigida pelos sinalizadores V‑16 à escala nacional. Estamos orgulhosos que a nossa rede esteja a ajudar a salvar vidas nas estradas espanholas, tornando realidade a maior iniciativa de segurança rodoviária conectada da Europa", afirmou Francisco VALLEJO, Diretor de marketing de produtos e soluções da Vodafone Espanha.

"Com Espanha a tornar obrigatória a utilização de sinalizadores de emergência conectados, a conectividade segura e fiável à escala nacional torna-se crucial. Em conjunto com a Telefónica, a Vodafone e a MasOrange, que são nossas parceiras de longa data, orgulhamo-nos de garantir que milhões de dispositivos de emergência permanecem conectados em segurança durante os próximos anos. Esta implementação combina tecnologia IoT segura avançada com execução em larga escala comprovada, reforçando a liderança da IDEMIA Secure Transactions em conectividade segura para infraestruturas críticas. As equipas da IST têm muito orgulho em colocar as soluções e as tecnologias que desenvolvemos para tornar o mundo mais seguro para todos", afirmou Fabien JAUTARD, Vice-presidente executivo de serviços de conectividade da IDEMIA Secure Transactions.

[1] A DGT 3.0 é a plataforma de veículos conectados da DGT que facilita a interconexão de todos os atores que fazem parte do ecossistema de mobilidade para oferecer informação de tráfego em tempo real aos utilizadores da estrada.

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