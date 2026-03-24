IDEMIA Secure Transactions unterstützt Spaniens landesweite Einführung von Notfallleuchten mit seiner sicheren Konnektivität

COURBEVOIE, Frankreich, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- IDEMIA Secure Transactions (IST), ein weltweit führender Anbieter von sicheren Konnektivitätslösungen, trägt in Zusammenarbeit mit führenden europäischen Mobilfunkbetreibern, darunter Telefónica, Vodafone und MasOrange, zu einer bedeutenden Umgestaltung der Verkehrssicherheit in Spanien bei, indem es eine sichere Konnektivität für angeschlossene V-16-Notfallleuchten ermöglicht. Diese lebensrettenden Geräte werden jetzt landesweit im Rahmen neuer Vorschriften eingesetzt, die den Schutz der Fahrer und die Reaktionsfähigkeit im Verkehr verbessern sollen.

Sichere Konnektivität für die Sicherheit der Fahrer

Seit dem 1. Januar 2026 ersetzen in Spanien vernetzte V-16-Warnleuchten die traditionellen Warndreiecke. Im Gegensatz zur passiven Sicherheitsausrüstung übermitteln diese kompakten Geräte den Standort eines angehaltenen Fahrzeugs automatisch an die spanische Generaldirektion für Verkehr über die Plattform DGT 3.0[1]. Dies ermöglicht es den Behörden, andere Verkehrsteilnehmer in Echtzeit zu warnen und schneller auf Zwischenfälle zu reagieren.

Durch die Zusammenarbeit mit Telefónica, Vodafone und MasOrange, drei langjährigen Partnern, stellt IDEMIA Secure Transactions die eingebettete sichere SIM-Technologie bereit, die eine zuverlässige Kommunikation dieser zertifizierten Notfallleuchten ermöglicht. Heute unterstützt IST die Mehrzahl der von der DGT zertifizierten V-16-Warnleuchten im Land, was voraussichtlich bis zu 30 Millionen Fahrzeuge betreffen wird und die größte vernetzte Verkehrssicherheitsinitiative in Europa darstellt.

Die Technologie, die hinter der Lösung steht, ist so konzipiert, dass sie sowohl einfach als auch robust ist. Jede Warnleuchte nutzt eine Low-Power-Mobilfunkverbindung, um ihren anonymen Standort automatisch zu senden, sobald sie aktiviert ist. Durch die Nutzung der SIM-Funktionen von IDEMIA Secure Transactions gewährleistet die Lösung eine sichere Bereitstellung und verschlüsselte Datenübertragung und ermöglicht die Kommunikation mit der DGT-Plattform sowie ein langfristiges Device Lifecycle Management. Es ist keine Smartphone-Kopplung oder Benutzerkonfiguration erforderlich, sodass das Gerät in Stresssituationen anonym und sofort funktioniert. Das System ist für den landesweiten Einsatz konzipiert und soll mindestens 12 Jahre lang zuverlässig funktionieren.

Ein Pionierprojekt in Europa

Dieser groß angelegte Einsatz von IDEMIA Secure Transactions zeigt, wie sichere IoT-Konnektivität konkrete Vorteile für die öffentliche Sicherheit bringen kann. Er unterstreicht auch die wachsende Bedeutung der vernetzten Technologien für den Aufbau intelligenter und sicherer Mobilitätssysteme in ganz Europa. Als erster landesweiter Einsatz dieser Art in Europa könnte das spanische V-16-Programm als Referenz für andere Länder dienen, die vernetzte Verkehrssicherheitsinitiativen erkunden.

„Als spanisches Unternehmen ist Telefónica sehr stolz darauf, zur erfolgreichen Umsetzung dieses ehrgeizigen landesweiten Programms beizutragen. Durch die Bereitstellung von IoT-Konnektivität tragen wir dazu bei, ein intelligenteres Verkehrsmanagement zu ermöglichen, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und die Entwicklung effizienterer Pannendienste zu unterstützen. Gemeinsam mit Partnern wie IDEMIA Secure Transactions unterstreichen wir die Rolle unserer Lösungen für die Gesellschaft", sagte Javier GARCÍA OCÓN, IoT Connectivity Product Head bei Telefónica Tech.

„Als Anbieter von IoT/M2M-Lösungen engagiert sich Orange mithilfe der V-16-Notfallleuchten für sichereres Fahren. Durch die Nutzung unserer NB-IoT-Technologie und den Einsatz von Geräten, die in unserem akkreditierten Labor vollständig zertifiziert wurden, gewährleisten wir in Zusammenarbeit mit einem Branchenführer wie IDEMIA Secure Transactions zuverlässige Konnektivität und höchste Leistungs- und Sicherheitsstandards", so Miguel Ángel VICTORIA, Head of IoT B2B bei MasOrange.

„Vodafone Spanien verfügt über ein wegweisendes NB-IoT-Netz, das seit 2017 in Betrieb ist und inzwischen landesweit mehr als 16.800 NB-IoT-Standorte umfasst. Diese Infrastruktur macht uns zu einem wichtigen Technologiepartner bei der Bereitstellung der sicheren und zuverlässigen Konnektivität, die für V-16-Notfallleuchten im nationalen Maßstab erforderlich ist. Wir sind stolz darauf, dass unser Netz dazu beiträgt, Leben auf den spanischen Straßen zu retten und Europas größte Initiative für vernetzte Verkehrssicherheit Wirklichkeit werden zu lassen", sagte Francisco VALLEJO, Direktor für Produkt- und Lösungsmarketing bei Vodafone Spanien.

„Da in Spanien jetzt vernetzte Notfallleuchten vorgeschrieben sind, ist eine sichere und zuverlässige Verbindung auf nationaler Ebene von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam mit unseren langjährigen Partnern Telefónica, Vodafone und MasOrange sind wir stolz darauf, dass Millionen von Notfallgeräten auch in den kommenden Jahren sicher verbunden bleiben. Diese Bereitstellung kombiniert fortgeschrittene und sichere IoT-Technologie mit bewährter Umsetzung im großen Maßstab und unterstreicht die Führung von IDEMIA Secure Transactions im Bereich der sicheren Konnektivität für kritische Infrastruktur. Die IST-Teams sind sehr stolz darauf, die von uns entwickelten Lösungen und Technologien einzusetzen, um die Welt für alle sicherer zu machen", sagte Fabien JAUTARD, EVP Connectivity Services bei IDEMIA Secure Transactions.

[1] DGT 3.0 ist die Plattform von DGT für vernetzte Fahrzeuge, die die Vernetzung aller Akteure des Mobilitäts-Ökosystems erleichtert, um den Verkehrsteilnehmern Verkehrsinformationen in Echtzeit zu bieten.

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