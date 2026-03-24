IDEMIA Secure Transactions au cœur du déploiement national des balises d'urgence connectées en Espagne

COURBEVOIE, France, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- IDEMIA Secure Transactions (IST), un leader mondial des solutions de connectivité sécurisée, contribue à une transformation majeure de la sécurité routière en Espagne en fournissant la connectivité sécurisée des balises d'urgence connectées V-16, en collaboration avec plusieurs opérateurs mobiles européens de premier plan, dont Telefónica, Vodafone et MasOrange. Ces dispositifs, conçus pour sauver des vies, sont en cours de déploiement dans tout le pays dans le cadre d'une nouvelle réglementation visant à mieux protéger les conducteurs et améliorer la gestion du trafic.

Une connectivité sécurisée au service des automobilistes

Depuis le 1er janvier 2026, en Espagne, les balises V-16 connectées ont remplacé les traditionnels triangles de signalisation. Contrairement à des équipements passifs, ces dispositifs compacts transmettent automatiquement la position d'un véhicule immobilisé à la Direction générale du trafic (DGT) via la plateforme DGT 3.0[1]. Les autorités peuvent ainsi alerter les autres usagers de la route en temps réel et intervenir plus rapidement en cas de sinistre.

Dans le cadre de sa collaboration avec Telefónica, Vodafone et MasOrange, trois partenaires de longue date, IDEMIA Secure Transactions fournit la technologie SIM sécurisée intégrée permettant à ces balises certifiées de communiquer de manière fiable. Aujourd'hui, IST assure la connectivité de la majorité des balises V-16 certifiées par la DGT dans le pays, qui devrait concerner jusqu'à 30 millions de véhicules, faisant de cette initiative le plus grand programme de sécurité routière connectée en Europe.

La technologie qui sous-tend cette solution a été conçue pour être à la fois simple et robuste. Chaque balise s'appuie sur une connectivité mobile basse consommation pour envoyer automatiquement sa position anonyme dès son activation. Grâce aux capacités SIM d'IDEMIA Secure Transactions, la solution garantit un provisionnement sécurisé et une transmission de données chiffrées, permettant la communication avec la plateforme DGT ainsi qu'une gestion du cycle de vie des appareils sur le long terme. Aucun jumelage avec un smartphone ni configuration utilisateur n'est nécessaire, et l'appareil peut donc fonctionner instantanément et anonymement dans des situations critiques. Le système est conçu pour fonctionner sur l'ensemble du territoire et rester fiable pendant au moins 12 ans.

Un projet pionnier en Europe pour les autorités

Ce déploiement à grande échelle, soutenu par IDEMIA Secure Transactions, démontre les avantages concrets de la connectivité IoT sécurisée pour la sécurité publique. Il met également en lumière le rôle croissant des technologies connectées dans la mise en place d'écosystèmes de mobilité plus intelligents et plus sûrs en Europe. Premier déploiement national de ce type en Europe, le programme espagnol V-16 pourrait servir de référence pour d'autres pays qui envisagent des initiatives similaires de sécurité routière connectée.

« En tant qu'entreprise espagnole, Telefónica est très fière de contribuer au déploiement réussi de ce programme national ambitieux. En fournissant la connectivité IoT, nous contribuons à une gestion plus intelligente du trafic, à améliorer la sécurité routière et à une meilleure efficacité des services routiers. Notre collaboration avec des partenaires comme IDEMIA Secure Transactions met en évidence l'importance de nos solutions au service de la société. » déclare Javier GARCÍA OCÓN, Responsable des produits de connectivité IoT chez Telefónica Tech.

« En tant que fournisseur de solutions IoT/M2M, Orange s'engage à rendre l'expérience de conduite plus sûre grâce aux balises V-16. Forts de notre technologie NB-IoT et grâce au déploiement de dispositifs entièrement certifiés dans notre laboratoire accrédité, nous garantissons une connectivité fiable et le respect des normes les plus strictes de performance et de sécurité, en partenariat avec un leader du secteur comme IDEMIA Secure Transactions. » déclare Miguel Ángel VICTORIA, Responsable IoT B2B chez MasOrange.

« Vodafone Espagne dispose d'un réseau NB-IoT pionnier, déployé depuis 2017 et comptant aujourd'hui plus de 16 800 sites NB-IoT à l'échelle nationale. Cette infrastructure nous positionne comme un partenaire technologique clé pour fournir la connectivité sécurisée et fiable requise par les balises V-16 à grande échelle. Nous sommes fiers que notre réseau contribue à sauver des vies sur les routes espagnoles et à concrétiser la plus grande initiative européenne de sécurité routière connectée. » déclare Francisco VALLEJO, Directeur marketing Produits et Solutions chez Vodafone Espagne.

« Dans le cadre de la réforme de la sécurité routière en Espagne, qui rend les balises connectées obligatoires, disposer d'une connectivité sécurisée et fiable à l'échelle nationale devient crucial. Aux côtés de nos partenaires de longue date Telefónica, Vodafone et MasOrange, nous sommes fiers d'assurer le maintien de la connectivité sécurisée de millions de dispositifs d'urgence pendant plusieurs années. Ce déploiement associe des technologies IoT de pointe et des capacités éprouvées d'exécution à grande échelle, ce qui conforte le leadership d'IDEMIA Secure Transactions dans la connectivité sécurisée pour les infrastructures critiques. Les équipes d'IST sont très fières de mettre les solutions et technologies que nous développons au service d'un monde plus sûr », déclare Fabien JAUTARD, EVP Connectivity Services chez IDEMIA Secure Transactions.

[1] DGT 3.0, la plateforme de gestion des véhicules connectés de la DGT, facilite la mise en relation de l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la mobilité afin de proposer à tout moment des informations de circulation en temps réel aux usagers de la route.

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