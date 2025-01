A Vantage apresenta inovação na iFX EXPO Dubai 2025

PORT VILA, Vanuatu, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets, uma plataforma líder na negociação de multiativos, está pronta para causar um impacto significativo na próxima iFX EXPO Dubai 2025, agendada para 14 a 16 de janeiro no Dubai World Trade Centre. Como patrocinador Elite, a Vantage está preparada para apresentar as suas mais recentes inovações e o seu compromisso de capacitar os negociadores em todo o mundo.

Vantage to Showcase Innovation at iFX EXPO Dubai 2025

Numa recente entrevista exclusiva, Souhail Fadlallah, Gestor de Desenvolvimento de Negócio da Vantage, partilhou perspetivas sobre os objetivos da empresa para a exposição e o valor que esta pretende oferecer aos participantes.

Fadlallah realçou a dedicação da Vantage em fornecer aos negociadores ferramentas e recursos concebidos para melhorar a respetiva experiência de negociação. Os participantes que visitem o stand da Vantage poderão descobrir os mais recentes avanços nas plataformas de negociação, incluindo funcionalidades destinadas a simplificar as experiências do utilizador e a otimizar o desempenho.

Além da tecnologia, a Vantage está empenhada em oferecer recursos educacionais avançados. Fadlallah destacou o conjunto de ferramentas de aprendizagem da empresa que fornecem aos negociadores perspetivas e materiais de formação valiosos para melhorarem as respetivas competências e alcançarem o sucesso nos mercados financeiros. Além disso, os robustos programas de afiliados e parceiros da Vantage são concebidos para impulsionar o crescimento e o sucesso mútuos, refletindo a dedicação da empresa para com a criação de valor para os respetivos parceiros.

Para a Vantage, a participação na iFX EXPO Dubai 2025 é mais do que apenas apresentar as respetivas ofertas; trata-se de criar confiança e promover ligações relevantes. Fadlallah declarou: "Queremos que os participantes saiam da iFX EXPO Dubai com a mensagem clara de que a Vantage é mais do que apenas uma plataforma de negociação. Somos um parceiro profundamente empenhado na inovação, na transparência e no sucesso de todos os nossos clientes."

A Vantage convida todos os participantes a visitarem o seu stand na iFX EXPO Dubai 2025 para explorarem as respetivas ofertas e interagirem com a respetiva equipa de especialistas. O evento promete ser um centro de inovação, perspetivas e capacitação em negociação.

Para mais informações sobre a Vantage e a sua participação na iFX EXPO Dubai 2025, visite Vantage Markets.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para a negociação de produtos de Contratos Diferenciais (Contracts for Difference, CFD), incluindo Forex, Matérias-primas, Índices, Ações, ETF e Obrigações.

Com mais de 15 anos de experiência no sector, a Vantage transcende o papel de corretora, com um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação para telemóvel premiada, e uma plataforma de negociação fácil de usar para que os clientes possam aproveitar as oportunidades de negócio. Transfira a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

negoceie de forma mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO: a negociação de CFD acarreta riscos significativos. Pode perder mais do que o seu investimento inicial.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2595278/Vantage_Showcase_Innovation_iFX_EXPO_Dubai_2025.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg