Vantage présentera ses innovations à l'iFX EXPO Dubaï 2025

PORT VILA, Vanuatu, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, une plateforme de négociation multi-actifs de premier plan, devrait avoir un impact significatif lors de la prochaine iFX EXPO Dubaï 2025, prévue du 14 au 16 janvier au Dubai World Trade Centre. En tant que sponsor d'élite, Vantage est prête à présenter ses dernières innovations et faire montre de son engagement à conférer plus de pouvoir aux traders du monde entier.

Vantage to Showcase Innovation at iFX EXPO Dubai 2025

Lors d'une récente interview exclusive, Souhail Fadlallah, Business Development Manager chez Vantage, a fourni un aperçu des objectifs que l'entreprise souhaite atteindre lors de l'exposition et de la valeur qu'elle entend apporter aux participants.

M. Fadlallah a souligné l'engagement de Vantage à fournir aux traders des outils et des ressources conçus pour améliorer leur expérience de trading. Les visiteurs du stand de Vantage devraient découvrir les dernières avancées en matière de plateformes de trading, y compris des fonctionnalités visant à rationaliser l'expérience des utilisateurs et à optimiser les performances.

Au-delà de la technologie, Vantage s'engage à offrir des ressources éducatives avancées. M. Fadlallah a mis en avant la suite d'outils d'apprentissage de la société qui fournit aux traders des informations précieuses et du matériel de formation pour affiner leurs compétences et réussir sur les marchés financiers. En outre, les solides programmes d'affiliation et de partenariat de Vantage sont conçus pour favoriser la croissance et le succès mutuels, reflétant l'engagement de la société à créer de la valeur pour ses partenaires.

Pour Vantage, participer à l'iFX EXPO Dubaï 2025 ne se limite pas à la présentation de ses offres ; elle souhaite aussi instaurer un climat de confiance favorisant des relations fructueuses. M. Fadlallah a déclaré : « Nous voulons que les participants quittent l'iFX EXPO Dubaï avec le message clair que Vantage est plus qu'une simple plateforme de négociation. Nous sommes un partenaire profondément engagé dans l'innovation, la transparence et la réussite de tous nos clients. »

Vantage invite tous les participants à visiter son stand à l'iFX EXPO Dubaï 2025 pour découvrir ses offres et s'entretenir avec son équipe d'experts. L'événement promet d'être une plaque tournante de l'innovation, de la connaissance et de l'autonomisation dans le domaine du commerce.

Pour plus d'informations sur Vantage et sa participation à l'iFX EXPO Dubaï 2025, visitez Vantage Markets.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des FNB et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Tradez plus intelligemment avec @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : le trading de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2595278/Vantage_Showcase_Innovation_iFX_EXPO_Dubai_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg