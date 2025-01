Vantage viser frem innovasjon på iFX EXPO Dubai 2025

PORT VILA, Vanuatu, 12. januar 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets, en ledende multi-asset handelsplattform, ventes å gjøre et betydelig inntrykk på den kommende iFX EXPO Dubai 2025-messen, planlagt for 14.-16. januar på Dubai World Trade Centre. Som en elitesponsor er Vantage klar til å vise frem sine nyeste innovasjoner og sin forpliktelse til å styrke handelsmenn verden rundt.

I et nylig eksklusivt intervju delte Souhail Fadlallah, Vantages leder for forretningsutvikling, innsikt i selskapets mål for messen og verdien den tar sikte på å levere til deltakerne.

Fadlallah understreket Vantages engasjement for å gi handelsmenn verktøy og ressurser som er utformet for å forbedre deres handelsopplevelse. Deltakere som besøker Vantages stand kan forvente å oppdage de nyeste fremskrittene innen handelsplattformer, inkludert funksjoner som tar sikte på å effektivisere brukeropplevelser og optimalisere ytelse.

Utover teknologi, er Vantage forpliktet til å tilby avanserte lærerike ressurser. Fadlallah fremhevet selskapets utvalg av læringsverktøy som gir handelsmenn tilgang til verdifull innsikt og opplæringsmaterialer for å skjerpe sine ferdigheter og oppnå suksess i finansmarkedene. I tillegg er Vantage sine robuste affiliate- og partnerprogrammer designet for å drive gjensidig vekst og suksess, noe som gjenspeiler selskapets engasjement for å skape verdier for sine partnere.

For Vantage handler deltakelse på iFX EXOP Dubai 2025 om mer enn å vise frem sine tilbud; det handler om å bygge tillit og fremme meningsfulle forbindelser. Fadlallah understrekte: «Vi vil at deltakerne skal forlate iFX EXPO Dubai med det klare budskapet at Vantage er mer enn bare en handelsplattform. Vi er en partner som er dypt forpliktet til innovasjon, åpenhet og suksess for alle våre kunder».

Vantage inviterer alle deltakere til å besøke deres stand på iFX EXPO Dubai 2025 for å utforske deres tilbud og komme i dialog med deres team av eksperter. Arrangementet lover å være et knutepunkt for innovasjon, innsikt og styrking i handel.

For mer informasjon om Vantage og deres deltakelse i iFX EXPO Dubai 2025, besøk Vantage Markets .

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en global CFD megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 15 års erfaring i markedet går Vantage utover rollen som megler og tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisvinnende mobilapp for handel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kundene å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen fra App Store eller Google Play.

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan tape mer enn din opprinnelige investering.

