A visão do Presidente Cho Hyun-Joon para o centenário da Hyosung: Crescimento do Bio BDO

Investir 1 milhão de milhões de KRW no Vietname para estabelecer uma fábrica de bio-butanodiol com uma capacidade de produção anual de 200 000 toneladas.

Construção do primeiro sistema de produção integrado do mundo para bio spandex, desde as matérias-primas até às fibras acabadas.

SEOUL, Coreia do Sul, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Cho Hyun-Joon, presidente da Hyosung, identificou o "Bio BDO" como o futuro motor de crescimento da empresa.

O butanodiol (BDO) é um produto químico utilizado para o fabrico de PTMG, que é utilizado na produção de spandex. O BDO é também utilizado no fabrico de materiais de embalagem, componentes interiores de automóveis e compostos industriais.

O Bio BDO é produzido através da fermentação de açúcares derivados de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar ou o milho. Em comparação com os produtos convencionais que são produzidos com combustíveis fósseis, espera-se que o bio BDO da Hyosung reduza as emissões de dióxido de carbono em mais de 90%, tornando-o um material altamente considerado no mercado ecológico.

Investir 1 milhão de milhões de KRW no Vietname para estabelecer uma fábrica de bio-butanodiol com uma capacidade de produção anual de 200 000 toneladas

Depois de observar a rápida mudança no mercado têxtil global para produtos ecológicos, o Presidente Cho decidiu rapidamente investir no bio BDO.

Em abril, a Hyosung TNC anunciou o seu plano de investir 1 milhão de milhões de KRW na província de Bà Rịa–Vũng Tàu, no sul do Vietname, para construir uma nova fábrica capaz de produzir 200 000 toneladas de bio BDO anualmente.

A empresa planeia iniciar a produção e venda de bio BDO com uma capacidade inicial de 50 000 toneladas por ano a partir do primeiro semestre de 2026.

O primeiro sistema de produção integrado do mundo para bio spandex, desde as matérias-primas até às fibras acabadas

Com o investimento do Presidente Cho no bio BDO, a Hyosung TNC estabelecerá o primeiro sistema de produção verticalmente integrado de bio spandex do mundo no Vietname. A fábrica na província de Bà Rịa–Vũng Tàu produzirá bio BDO, que será convertido em PTMG na fábrica de Dong Nai, e posteriormente utilizado para produzir em massa bio spandex.

Este sistema de produção integrado está otimizado para os clientes do mercado mundial de têxteis ecológicos de qualidade superior, incluindo a Europa e os Estados Unidos. Aumenta a eficiência da produção através do fornecimento estável de matérias-primas e permite respostas rápidas à procura do mercado, acelerando as operações do sistema de produção. Além disso, assegura a competitividade dos custos através da redução dos custos de transporte e minimiza o impacto ambiental ao reduzir o consumo de combustível para o transporte.

O presidente Cho Hyun-Joon sublinhou: "A atividade biológica, que se centra na transição de matérias-primas baseadas em combustíveis fósseis para matérias-primas baseadas em plantas, será um pilar fundamental da visão centenária da Hyosung. Reforçar a nossa estratégia de mercado global, concentrando-nos no nosso sistema de produção integrado de bio BDO e bio spandex, é fundamental para elevar o estatuto de marca premium da Hyosung".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2472610/REGEN_BIOBDO_APPLICATION.jpg