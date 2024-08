Die Vision des Vorstandsvorsitzenden Cho Hyun-Joon für die Hundertjahrfeier von Hyosung: Bio-BDO aufbauen

Investition von 1 Billion KRW in Vietnam zur Errichtung einer Bio-Butandiol-Anlage mit einer jährlichen Produktionskapazität von 200.000 Tonnen.

Aufbau des weltweit ersten integrierten Produktionssystems für Bio-Elasthan, von den Rohstoffen bis zur fertigen Faser.

SEOUL, Südkorea, 1. August 2024 /PRNewswire/ -- Cho Hyun-joon, Vorstandsvorsitzender von Hyosung, hat „Bio-BDO" als zukünftigen Wachstumsmotor für das Unternehmen ausgemacht.

Butandiol (BDO) ist eine Chemikalie, die zur Herstellung von PTMG verwendet wird, das bei der Herstellung von Elasthan zum Einsatz kommt. BDO wird auch für die Herstellung von Verpackungsmaterialien, Autoinnenraumkomponenten und industriellen Verbindungen verwendet.

Bio-BDO wird durch die Fermentierung von Zuckern aus erneuerbaren Quellen wie Zuckerrohr oder Mais hergestellt. Im Vergleich zu konventionellen Produkten, die mit fossilen Brennstoffen hergestellt werden, wird erwartet, dass das Bio-BDO von Hyosung die Kohlendioxid-Emissionen um mehr als 90 % reduziert, was es zu einem hoch angesehenen Material auf dem umweltfreundlichen Markt macht.

Nachdem er den raschen Wandel auf dem globalen Textilmarkt hin zu umweltfreundlichen Produkten beobachtet hatte, beschloss der Vorstandsvorsitzende Cho Hyun-Joon, in Bio-BDO zu investieren.

Im April kündigte Hyosung TNC an, in der südvietnamesischen Provinz Bà Rịa-Vũng Tàu 1 Billion KRW in den Bau eines neuen Werks zu investieren, das jährlich 200.000 Tonnen Bio-BDO herstellen kann.

Das Unternehmen plant die Aufnahme der Produktion und des Verkaufs von Bio-BDO mit einer anfänglichen Kapazität von 50.000 Tonnen pro Jahr ab der ersten Hälfte des Jahres 2026.

Das weltweit erste integrierte Produktionssystem für Bio-Elasthan, von den Rohstoffen bis zur fertigen Faser

Mit der Investition des Vorstandsvorsitzenden Cho Hyun-Joon in Bio-BDO wird Hyosung TNC das weltweit erste vertikal integrierte Produktionssystem für Bio-Elasthan in Vietnam aufbauen. Die Anlage in der Provinz Bà Rịa-Vũng Tàu wird Bio-BDO herstellen, das in der Anlage in Dong Nai in PTMG umgewandelt und anschließend zur Massenproduktion von Bio-Elasthan verwendet wird.

Das integrierte Produktionssystem ist für Kunden auf dem globalen Markt für umweltfreundliche Premium-Textilien, einschließlich Europa und den Vereinigten Staaten, optimiert. Es steigert die Produktionseffizienz durch eine stabile Rohstoffversorgung und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf die Marktnachfrage, indem es die Abläufe des Produktionssystems beschleunigt. Darüber hinaus sichert es die Kostenwettbewerbsfähigkeit durch die Senkung der Transportkosten und minimiert die Umweltauswirkungen durch die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs beim Transport.

Der Vorstandsvorsitzende Cho Hyun-joon betonte: „Das Biogeschäft, das sich auf den Übergang von fossilen zu pflanzlichen Rohstoffen konzentriert, wird eine wichtige Säule der Vision von Hyosung zur Hundertjahrfeier sein. Die Stärkung unserer globalen Marktstrategie durch die Fokussierung auf unser integriertes Produktionssystem für Bio-BDO und Bio-Elasthan ist der Schlüssel zur Steigerung des Premium-Markenstatus von Hyosung."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2472610/REGEN_BIOBDO_APPLICATION.jpg