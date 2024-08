Vision du président Cho Hyun-Joon pour le centenaire de Hyosung : Le bio BDO en croissance

Investissement de 1 000 milliards KRW au Vietnam pour la création d'une usine de bio-butanediol d'une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes.

Construction du premier système de production intégré au monde pour le bio spandex, des matières premières aux fibres finies.

SEOUL, Corée du Sud, 1er août 2024 /PRNewswire/ -- Cho Hyun-joon, président de Hyosung, a identifié le "bio BDO" comme le futur moteur de croissance de l'entreprise.

Le butanediol (BDO) est un produit chimique utilisé pour fabriquer le PTMG, qui entre dans la composition de l'élasthanne. Le BDO est également utilisé pour fabriquer des matériaux d'emballage, des composants intérieurs automobiles et des composés industriels.

Le bio BDO est produit par la fermentation de sucres dérivés de sources renouvelables telles que la canne à sucre ou le maïs. Par rapport aux produits conventionnels fabriqués à partir de combustibles fossiles, le bio BDO de Hyosung devrait réduire les émissions de dioxyde de carbone de plus de 90 %, ce qui en fait un matériau très prisé sur le marché des produits écologiques.

Investissement de 1 000 milliards KRW au Vietnam pour la création d'une usine de bio-butanediol d'une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes.

Après avoir observé l'évolution rapide du marché mondial du textile vers des produits respectueux de l'environnement, le président Cho a rapidement décidé d'investir dans le bio BDO.

En avril, Hyosung TNC a annoncé son intention d'investir 1 000 milliards KRW dans la province de Bà Rịa-Vũng Tàu, dans le sud du Vietnam, pour construire une nouvelle usine capable de produire 200 000 tonnes de bio BDO par an.

L'entreprise prévoit de commencer la production et la vente de bio BDO avec une capacité initiale de 50 000 tonnes par an à partir du premier semestre 2026.

Le premier système intégré de production de bio spandex au monde, des matières premières aux fibres finies

Grâce à l'investissement du président Cho dans le bio BDO, Hyosung TNC mettra en place au Vietnam le premier système de production de bio spandex intégré verticalement au monde. L'usine de la province de Bà Rịa-Vũng Tàu produira du bio BDO, qui sera converti en PTMG à l'usine de Dong Nai, puis utilisé pour produire en masse du bio spandex.

Ce système de production intégré est optimisé pour les clients du marché mondial des textiles écologiques haut de gamme, notamment en Europe et aux États-Unis. Il améliore l'efficacité de la production grâce à un approvisionnement stable en matières premières et permet de répondre rapidement aux demandes du marché en accélérant les opérations du système de production. En outre, il garantit la compétitivité des coûts en réduisant les frais de transport et minimise l'impact sur l'environnement en diminuant la consommation de carburant pour le transport.

Le président Cho Hyun-joon a souligné que "les biotechnologies, qui se concentrent sur la transition des matières premières à base de combustibles fossiles vers des matières premières à base de plantes, seront un pilier essentiel de la vision centenaire de Hyosung". Le renforcement de notre stratégie commerciale mondiale en nous concentrant sur notre système de production intégré de bio BDO et de bio spandex est essentiel pour élever le statut de marque premium de Hyosung".

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2472610/REGEN_BIOBDO_APPLICATION.jpg