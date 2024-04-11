EUR Zero Fees Fiesta: Bybit'in Küresel Kampanyası Sıfır Depozito ve İşlem Ücreti Sunuyor

DUBAİ, BAE, 11 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın ilk üç kripto borsasından biri olan Bybit, en son kampanyası olan EUR Zero Fees Fiesta'yı duyurmaktan heyecan duyuyor. Bu yeni kampanya sınırları aşarak dünyanın dört bir yanından kullanıcıları kripto piyasasında Euro'nun (EUR) potansiyelinden yararlanmaya davet ediyor. 8 Nisan 2024'te başlatılan EUR Zero Fees Fiesta, sıfır ücret ve özel ödüllerle benzersiz bir ticaret deneyimi vaat ediyor.

EUR Merkez Sahneye Çıkıyor

EUR Zero Fees Fiesta: Bybit's Global Campaign Offers Zero Deposit and Trading Fees

Euro'nun (EUR) kripto piyasasında önemli bir ivme kazanmasıyla birlikte Bybit, küresel kullanıcılara potansiyelini keşfetmeleri için mükemmel bir platform sunuyor. Kampanya, 8 Nisan 2024, 12:00 (UTC) ile 11 Mayıs 2024, 23:59 (UTC) tarihleri arasında devam edecek ve çok sayıda cazip özelliğe sahip olacak:

Etkinlik 1: Zero-Fee Trading Spree (Tüm Kullanıcılar): Dokuz (9) popüler EUR Spot işlem çiftinde sıfır ücretle EUR'nun tüm gücünü açığa çıkarın: USDT/EUR, USDC/EUR, ADA/EUR, SOL/EUR, BTC/EUR, ETH/EUR, DOGE/EUR, XRP/EUR ve LTC/EUR.

Etkinlik 2: Yeni Kullanıcılar için Sıfır Depozito Ücreti: Bybit'te yeni misiniz? En az 100 EUR tutarında ilk para yatırma işleminizi yapın ve gönül rahatlığının tadını çıkarın - Bybit para yatırma ücretlerinizi karşılayacaktır. (Uygun para yatırma yöntemleri: Kolay banka ödemeleri ve SEPA. Maksimum kapsam: 3 EUR)

Etkinlik 3: Yüksek APY Ürünlerini Keşfedin: EUR'nuzu çalıştırın. Bybit, kriptonuzun pasif bir şekilde büyümesine yardımcı olmak için çeşitli yüksek getirili APY ürünleri sunar.

Bybit ile EUR Devrimine katılın

Kripto alanında EUR'nun artan öneminden yararlanmak için bu olağanüstü fırsatı kaçırmayın. Şimdi kaydolun ve Bybit'te sıfır ücretle EUR ticaretinin gücünü deneyimleyin.

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Bybit Hakkında

Bybit, 25 milyon kullanıcıyla işlem hacmi açısından dünyanın ilk üç kripto borsasından biridir. 2018 yılında kurulan şirket, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme altyapısı, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

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