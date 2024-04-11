EUR Zero Fees Fiesta: глобальная кампания Bybit с нулевой комиссией за депозит и торговлю

ДУБАЙ, ОАЭ (Dubai, UAE), 11 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших криптовалютных бирж в мире по объему торгов, рада объявить о своей новой кампании под названием EUR Zero Fees Fiesta. Эта новая кампания преодолевает границы, приглашая пользователей во всем мире задействовать потенциал евро (EUR) на криптовалютном рынке. Запущенная 8 апреля 2024 года, кампания EUR Zero Fees Fiesta обещает уникальные условия для ведения торговли, предлагая нулевые комиссии и эксклюзивные вознаграждения.

В центре внимания — евро

EUR Zero Fees Fiesta: Bybit's Global Campaign Offers Zero Deposit and Trading Fees

Учитывая растущую популярность евро (EUR) на криптовалютном рынке, Bybit предоставляет глобальным пользователям идеальную платформу для изучения его потенциала. Кампания, проходящая с 00:00 UTC 8 апреля 2024 года до 23:59 UTC 11 мая 2024 года, включает несколько интересных программ:

Событие 1: Торговля с нулевой комиссией (все пользователи). Максимально раскройте потенциал евро при нулевой ставке комиссии за операции с девятью (9) наиболее часто торгуемыми спотовыми валютными парами, включающими евро: USDT/EUR, USDC/EUR, ADA/EUR, SOL/EUR, BTC/EUR, ETH/EUR, DOGE/EUR, XRP/EUR и LTC/EUR.

Событие 2: Нулевая комиссия за депозит для новых пользователей. Вы новичок на Bybit? Внесите свой первый депозит в размере не менее 100 евро и будьте абсолютно спокойны — Bybit покроет все ваши расходы по депозиту. (Приемлемые способы внесения депозита: простые банковские платежи и SEPA; максимальная сумма покрытия: 3 евро.)

Событие 3: Откройте для себя продукты с высокой APY. Заставьте евро работать на вас. Bybit предлагает множество продуктов с высокодоходной APY, обеспечивающих пассивный рост вашей криптовалюты.

Придайте евро новый импульс вместе с Bybit!

Не упустите эту исключительную возможность воспользоваться растущим авторитетом евро в криптопространстве. Зарегистрируйтесь прямо сейчас и ощутите преимущества торговли евро на Bybit с нулевыми комиссиями.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 25 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

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