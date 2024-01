Navegar em direção a um futuro criptográfico: Destaques da apresentação #TheCryptoArk da Bybit

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 12 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- Depois de aumentar a sua participação no mercado à vista em 8x em 2023, o cofundador e CEO da A0Bybit, Ben Zhou, iluminou o caminho para a indústria de criptografia no seu discurso principal.

A apresentação CryptoArk foi uma mostra dos avanços significativos da Bybit e dos seus planos futuros - um testemunho do compromisso inabalável da empresa para com o avanço da indústria de ativos digitais. Ben partilhou as realizações da Bybit, incluindo o alcance de mais de 20 milhões de utilizadores, o lançamento de 93 novos produtos, o apoio a 96 cadeias para depósitos e levantamentos e o facto de se ter tornado a terceira maior bolsa de derivados.

Além disso, o compromisso da Bybit para com a conformidade ficou evidente com a sua expansão nos Emirados Árabes Unidos, África do Sul e Países Baixos, fortalecendo a sua posição como uma plataforma de criptografia global fiável. A apresentação destacou a preocupação da empresa em melhorar a experiência do utilizador e a estabilidade da plataforma.

A empresa triplicou a sua capacidade de volume de transações e atingiu um tempo de funcionamento de 99%, mesmo com toda a volatilidade atual do mercado. Ben anunciou também o seu ambicioso objetivo de processar 1 milhão de transações por segundo até 2024.

Melhorias como a Conta de Negociação Unificada com funcionalidades recém-adicionadas, como Perp Protect e ativos colaterais personalizáveis, ressaltaram a dedicação da Bybit em fornecer um ambiente de negociação robusto e fácil de usar.

No domínio dos serviços institucionais, a Bybit demonstrou um crescimento notável com um aumento de 182% nas parcerias institucionais. Ao integrar a negociação à vista na margem da carteira, a Bybit ampliou a eficiência do capital para as estratégias de negociação dos clientes. A empresa também apresentou as suas capacidades em soluções de negociação inovadoras, como o Copy Trading (Negociação Espelhada), ferramentas de negociação baseadas em IA e a introdução de novos produtos estruturados e de gestão de património.

"A nossa viagem está apenas a começar", disse Ben. "Não estamos apenas a construir uma bolsa; estamos a construir uma porta de entrada para o espaço das criptomoedas e da Web3. Os nossos planos para 2024 e mais além são arrojados, com o objetivo de promover a simplicidade, a abertura e a igualdade no domínio descentralizado."

A apresentação CryptoArk da Bybit foi uma declaração da dedicação inabalável da empresa para liderar a indústria de criptografia e se tornar a arca criptográfica do mundo. À medida que a Bybit olha para 2024, a comunidade criptográfica pode esperar mais inovações revolucionárias e experiências inclusivas, solidificando a posição da Bybit como ator de primeiro plano no futuro da indústria.

Veja a apresentação aqui.

#Bybit / #TheCryptoArk

