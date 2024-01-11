Kriptonun Geleceğine Yolculuk: Bybit'in #TheCryptoArk Konuşmasından Öne Çıkanlar

DUBAİ, BAE, 12 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- 2023'te spot piyasa payını 8 kat artırmalarının ardından Bybit'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Ben Zhou, konuşmasında kritpo sektörünün yolunu aydınlattı.

Sailing into a Crypto Future: Highlights from Bybit's #TheCryptoArk Keynote

Kriptonun Nuh'un Gemisi Konuşması, Bybit'in önemli aşamalarından ve gelecekteki planlarından bahsetti. Şirketin dijital varlık sektörünü ilerletmeye olan sarsılmaz bağlılığının bir göstergesi niteliğindeydi. Ben, 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşma, 93 yeni ürün piyasaya sürme, yatırma ve çekme işlemleri için 96 zinciri destekleme ve üçüncü en büyük vadeli işlemler borsası olma dahil olmak üzere Bybit'in başarılarını paylaştı.

Ayrıca, Bybit'in uyumluluğa olan bağlılığı da güvenilir, global kripto platformu olarak konumunu güçlendiren BAE, Güney Afrika ve Hollanda'daki büyümesiyle kanıtlandı. Konuşma, şirketin kullanıcı deneyimi ve platform stabilitesini iyileştirmeye olan odağını öne çıkardı.

Şirket işlem hacmi kapasitesini üç kat artırdı ve piyasa oynaklığı süresince bile %99'lık çalışma zamanına ulaşmayı başardı. Ben, ayrıca 2024'e kadar saniyede 1 milyon işlem gerçekleştirmeye yönelik iddialı hedefini de duyurdu.

Perp Protect gibi yeni eklenen özelliklerle birlikte Unified Trading Account ve özelleştirilebilir teminat varlıkları gibi iyileştirmeler, Bybit'in sağlam ve kullanıcı dostu bir işlem ortamı sağlamaya olan bağlılığının altını çizdi.

Kurumsal hizmetler alanında Bybit, kurumsal ortaklıklarda %182 artış ile dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Spot ticaretini portföy marjinine entegre ederek Bybit müşterilerin alım satım stratejileri için sermaye verimliliğini güçlendirdi. Şirket ayrıca Kopya Alım Satım, yapay zeka destekli işlem araçları ve yeni yapılandırılmış varlık yönetimi ürünlerinin sunulması gibi yenilikçi işlem çözümlerinde de maharetini gösterdi.

"Yolculuğumuz yeni başlıyor," diyor Ben. "Yalnızca bir borsa oluşturmuyoruz; kripto ve Web3 alanı için bir geçit oluşturuyoruz. 2024 ve ilerisine yönelik planlarımız cesur planlar ve merkezsizleşmiş dünyada basitliği, açıklığı ve eşitliği desteklemeyi hedefliyor."

Bybit'in Kriptonun Nuh'un Gemisi konuşması, şirketin kripto sektörünün önde gelen ismi ve dünyanın Kriptonun Nuh'un Gemisi olma yolundaki sarsılmaz bağlılığının bir beyanıydı. Bybit 2024'ü dört gözle beklerken kripto topluluğu, Bybit'in sektörün geleceğindeki önde gelen oyuncu olarak konumunu sağlamlaştıracak daha çok çığır açan yenilik ve kapsamlı deneyimler bekleyebilir.

Konuşmayı buradan izleyebilirsiniz.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

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