Под парусами в криптобудущее: главные моменты из доклада Bybit #TheCryptoArk

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Bybit

11 Jan, 2024, 22:53 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 12 января 2024 г. /PRNewswire/ -- После 8-кратного роста доли рынка компании по торговле спотовыми контрактами в 2023 году сооснователь и главный исполнительный директор Bybit Бен Чжоу (Ben Zhou) в своем программном заявлении поделился видением того, как будет развиваться криптоиндустрия.

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Sailing into a Crypto Future: Highlights from Bybit's #TheCryptoArk Keynote
Sailing into a Crypto Future: Highlights from Bybit's #TheCryptoArk Keynote

Доклад CryptoArk продемонстрировал существенные успехи и планы на будущее Bybit – свидетельство неуклонной приверженности компании делу продвижения индустрии цифровых активов. Бен поделился успехами Bybit, такими как достижение цифры в 20 миллионов пользователей, запуск 93 новых продуктов, поддержка 96 блокчейнов в части депозитов и выводов средств, а также завоевание третьего места среди крупнейших бирж, на которых торгуются производные инструменты.

Более того, строгое соблюдение со стороны Bybit требований надзорных органов стало очевидным с учетом экспансии компании в ОАЭ, Южную Африку и Нидерланды, что упрочило ее репутацию доверенной глобальной площадки для торговли криптовалютой. В докладе было особо подчеркнуто внимание компании к улучшению клиентского опыта и стабильности работы платформы.

Компания в три раза увеличила объем сделок и достигла показателя безотказной работы на уровне 99 % даже в условиях волатильности рынка. Бен также объявил о своей амбициозной цели по обработке 1 миллион транзакций в секунду к 2024 году.

Такие улучшения, как Унифицированный торговый аккаунт с новыми функциями, такими как Perp Protect и настраиваемыми обеспечительными активами, еще раз подчеркивают усилия Bybit по предоставлению надежной и дружественной пользователю торговой среды.

В вопросе услуг для институциональных инвесторов Bybit продемонстрировала существенный рост – увеличение партнерских соглашений с институциональными инвесторами на 182 %. Внедрив функцию маржи портфеля в спотовую торговлю, Bybit увеличила эффективность использования капитала для торговых стратегий клиентов. Компания также продемонстрировала свои успехи в таких инновационных торговых решениях как копитрейдинг, инструменты торговле на основе ИИ, а также внедрение новых структурных продуктов и продуктов управления капиталом.

«Мы только в начале пути», – сказал Бен. Мы строим не просто биржу, мы строим врата в мир криптовалюты и пространство Web3. У нас амбициозные планы на 2024 и последующие годы, направленные на упрощение, открытость и равенство в мире децентрализованных финансов».

Доклад Bybit Crypto Ark Keynote стал декларацией неуклонной приверженности компании быть лидером в криптоиндустрии и стать мировым криптопространством Crypto Ark. Заглядывая в 2024 год, Bybit обещает, что криптосообщество может ожидать больше прорывных инноваций и инклюзивных впечатлений, укрепляя позицию Bybit в качестве одного из ведущих игроков в будущем индустрии.

Смотреть трансляцию доклада здесь. 

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

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