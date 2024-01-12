الإبحار إلى مستقبل العملات المشفرة (Crypto): أبرز النقاط في الخطاب الرئيسي #TheCryptoArk لبورصة Bybit

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 يناير، 2024 /PRNewswire/-- بعد زيادة حصتها في السوق الفورية بمقدار 8 أضعاف في عام 2023، أضاء Ben Zhou، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة Bybit، الطريق أمام صناعة العملات المشفرة في خطابه الرئيسي.

كان خطاب The CryptoArk بمثابة عرض للخطوات الهامة التي اتخذتها Bybit وخططها المستقبلية، وشهادة على التزام الشركة الراسخ بتطوير صناعة الأصول الرقمية، وشارَك Ben إنجازات Bybit، بما في ذلك الوصول إلى أكثر من 20 مليون مستخدم، وإطلاق 93 منتجًا جديدًا، ودعم 96 سلسلة للإيداع والسحب، كما أنها أصبحت ثالث أكبر بورصة للمشتقات.

Sailing into a Crypto Future: Highlights from Bybit's #TheCryptoArk Keynote

وبالإضافة إلى ذلك، كان التزام Bybit بالامتثال واضحًا من خلال توسعها في الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وهولندا، مما عزز مكانتها كمنصة عالمية موثوقة للعملات المشفرة، وقد سلط الخطاب الضوء على تركيز الشركة على تعزيز تجربة المستخدم واستقرار النظام الأساسي.

وزادت الشركة من قدرتها على أداء حجم معاملات أكثر بثلاث أضعاف، وحققت وقت تشغيل بنسبة 99% حتى في ظل تقلبات السوق، وأعلن Ben أيضًا عن هدفه الطَموح المتمثل في إجراء مليون معاملة في الثانية بحلول عام 2024.

وأكدت التحسينات مثل التحسين المتعلق بحساب التداول الموحد مع المزايا المضافة حديثًا مثل Perp Protect، والأصول الإضافية القابلة للتخصيص على تفاني Bybit في توفير بيئة تداول قوية وسهلة الاستخدام.

وفي مجال الخدمات المؤسسية، أظهرت Bybit نموًا ملحوظًا مع زيادة بنسبة 182% في الشراكات المؤسسية، وقامت Bybit بزيادة كفاءة رأس المال لاستراتيجيات التداول الخاصة بالعملاء، من خلال دمج التداول الفوري في هامش المحفظة، كما أبرزت الشركة براعتها في حلول التداول المبتكرة مثل Copy Trading وأدوات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدخال منتجات جديدة منظمة وإدارة الثروات.

وقال Ben: "لقد بدأت رحلتنا للتو"، "نحن لا نبني بورصة فحسب، بل نبني بوابة للعملات الرقمية وفضاء الانترنت Web3،إن خططنا لعام 2024 وما بعده جريئة، وتهدف إلى تعزيز البساطة والانفتاح والمساواة في المجال اللامركزي."





وكان الخطاب حول منصة العملات المشفرة Ark لبورصة Bybit بمثابة إعلان عن تفاني الشركة الثابت في قيادة صناعة العملات الرقمية، واعتبارها بمثابة سفينة للعملات المشفرة في العالم. وبينما تتطلع Bybit إلى عام 2024، يمكن لمجتمع العملات المشفرة أن يتوقع المزيد من الابتكارات الرائدة والتجارب الشاملة، مما يعزز مكانة Bybit كعنصر رائد في مستقبل الصناعة.

يمكنك مشاهدة االخطاب الرئيسي من هنا.

#Bybit / #TheCryptoArk

نبذة عن Bybit

تعتبر Bybit ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم بإجمالي 20 مليون مستخدم، وقد تأسست عام 2018، وتوفر منصة احترافية يمكن للمستثمرين والمتداولين في مجال العملات الرقمية من خلالها العثور على محرك مطابق فائق السرعة، وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومجتمع دعم بلغات متعددة. وتعتبر المنصة شريكًا نشطًا للأبطال المهيمنين على رياضة Formula One من المؤسسين والسائقين: فريق Oracle Red Bull Racing.

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