O finalista por três vezes de Wimbledon voltou ao campo central para uma última tentativa de vitória. Passando sem dificuldades por sete jogos para ser coroado campeão de Wimbledon… Dakota do Norte.

LONDRES, 29 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Apesar de uma ilustre carreira que incluiu 32 títulos e a conquista do Open dos EUA, o Embaixador Global de Ténis da Betway, Andy Roddick, nunca conseguiu vencer Wimbledon. No entanto, este ano Andy ,finalmente, alcançou a glória em Wimbledon. A tão esperada vitória do craque do ténis americano estava longe do bem tratado campo central de SW19, ao reivindicar a vitória a 6574 quilómetros de distância no campo central (e único) de Wimbledon, Dakota do Norte.

12 anos depois do antigo número 1 do mundo se ter aposentado, a principal marca global de apostas e jogos online, Betway, decidiu que era tempo de dar a Roddick a vantagem de que ele precisava para colocar as mãos num troféu de Wimbledon. Com o lançamento pela marca de uma campanha para organizar um torneio em Wimbledon, Dakota do Norte - uma comunidade rural no coração do midwest dos Estados Unidos com uma população de apenas 144 pessoas.

Embora, ao contrário das suas experiências no Grand Slam britânico, Andy tivesse que fazer mais do que apenas jogar até à vitória. Em vez disso, o tenista profissional teve que construir o seu próprio campo central, recrutar os seus adversários na comunidade local e mesmo explicar-lhes as regras do torneio.

Competindo contra os locais, foi sem surpresa que Andy venceu facilmente os seus sete jogos para finalmente ser coroado "Campeão de Wimbledon (Dakota do Norte)" no que certamente será o mais fácil, mas igualmente estranho, torneio da sua carreira.

No entanto, Roddick não é o único a quem é dada a vantagem este verão, já que o craque do ténis forneceu a sua opinião com as cinco principais previsões para o torneio deste ano.

As cinco principais previsões de Andy para Wimbledon 2024 (contexto adicional nas notas para o editor)

Alcaraz e Sinner são ambos favoritos

O incrível Novak Djovic poderá jogar... aposte contra os grandes por sua conta e risco

poderá jogar... aposte contra os grandes por sua conta e risco Jack Draper é um jogador a que deve estar atento

é um jogador a que deve estar atento Aryna Sabalenka é a melhor aposta

Iga Swiatek é uma excelente tenista, mas pode ser vulnerável na relva

Chad Yeomans, porta-voz da Betway, disse: "Apesar de uma carreira condecorada no ténis, Andy nunca colocou as mãos no troféu de Wimbledon, embora tenha chegado à final por três vezes. É por isso que entramos em contato com a incrível cidade de Wimbledon, Dakota do Norte, para criar um torneio que pudesse ajudar o Andy a alcançar a glória no ténis. Estamos muito agradecidos ao Andy e a todos os envolvidos por concretizar esta ideia divertida"

Andy Roddick, Embaixador Global de Ténis da Betway e campeão de Wimbledon no Dakota do Norte, disse: "Wimbledon foi sempre um torneio especial para mim e que eu sonhei ganhar. Estou absolutamente honrado por poder finalmente ser chamado de Campeão de Wimbledon (Dakota do Norte)… E para o povo de Wimbledon que ajudou a fazer isso acontecer, isto é para vocês."

Carol Peterson, moradora de Wimbledon, Dakota do Norte: "Honestamente, estávamos todos um pouco confusos sobre o motivo pelo qual Andy Roddick queria vir aqui, não somos realmente uma cidade do ténis. Dizendo isso, estamos todos muito felizes por podermos ajudá-lo a ganhar o seu pequeno troféu, que pareceu significar muito para ele."

