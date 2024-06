Betway-Botschafter Andy Roddick kehrt zurück, um Wimbledon*-Geschichte zu schreiben

Der dreimalige Wimbledon-Finalist ist für eine letzte Chance auf den Sieg auf den Centre Court zurückgekehrt. Er konnte sich in sieben Spielen durchsetzen und wurde zum Champion von Wimbledon (North Dakota) gekrönt.

LONDON, 28. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Trotz einer glanzvollen Karriere, die 32 Titel und den Gewinn der US Open umfasste, ist es Betway Global Tennis Ambassador Andy Roddick nie gelungen, in Wimbledon den Gesamtsieg zu erringen. Doch in diesem Jahr hat Andy endlich Wimbledon-Ruhm erlangt. Der lang erwartete Sieg des amerikanischen Tennis-Asses fand nicht auf dem gepflegten Centre Court im englischen Wimbledon statt, sondern mehr als 6.500 Kilometer entfernt auf dem Centre (und einzigen) Court von Wimbledon, North Dakota.

12 Jahre nach dem Rücktritt des ehemaligen Weltranglistenersten beschloss die weltweit führende Marke für Online-Sportwetten Betway, dass es an der Zeit war, Roddick den Vorteil zu verschaffen, den er brauchte, um endlich die Wimbledon-Trophäe in die Hände zu bekommen. Das Unternehmen startete eine Kampagne zur Ausrichtung eines Turniers in Wimbledon, North Dakota – einer ländlichen Gemeinde im Herzen des Mittleren Westens der USA mit einer Bevölkerung von nur 144 Einwohnern.

Im Gegensatz zu seinen Erfahrungen beim britischen Grand Slam musste Andy allerdings mehr tun, als sich nur den Sieg zu erspielen. Stattdessen baute der Tennisprofi seinen eigenen Centre Court, rekrutierte seine eigenen Gegner aus der örtlichen Gemeinde und erklärte ihnen sogar die Turnierregeln.

Gegen Einheimische antretend, meisterte Andy seine sieben Matches mit Bravour und wurde schließlich zum „Wimbledon Champion (North Dakota)" gekrönt, und das im wohl einfachsten, aber auch seltsamsten Turnier seiner Karriere.

Roddick ist jedoch nicht der einzige, der in diesem Sommer im Vorteil ist, denn das Tennis-Ass hat fünf Prognosen für das diesjährige Turnier abgegeben.

Andys fünf Prognosen für Wimbledon 2024 (zusätzlicher Kontext in den Hinweisen für die Redaktion)

• Alcaraz und Sinner sind Mitfavoriten

• Erstaunlich, dass Novak Djovic spielen könnte... gegen die Größten wettet man auf eigene Gefahr

• Jack Draper ist ein Spieler, den man im Auge behalten sollte

• Aryna Sabalenka hat die besten Wettchancen

• Iga Swiatek ist eine große Tennisspielerin, aber auf Rasen kann sie verwundbar sein

Chad Yeomans, Sprecher von Betway, sagte: „Trotz einer glanzvollen Tenniskarriere hat Andy die Wimbledon-Trophäe nie ganz in seine Hände bekommen, obwohl er dreimal das Finale erreicht hat. Deshalb haben wir uns an das tolle Städtchen Wimbledon, North Dakota, gewandt, um ein Turnier zu entwerfen, das Andy zu seinem Tennisruhm verhelfen könnte. Wir sind Andy und allen, die an der Verwirklichung dieser lustigen Idee beteiligt waren, sehr dankbar."

Andy Roddick, Betway Global Tennis Ambassador und Wimbledon North Dakota-Champion, sagte: „Wimbledon war für mich immer ein besonderes Turnier und ich habe schon lange davon geträumt, es zu gewinnen. Ich fühle mich absolut geehrt, mich endlich Wimbledon-Champion nennen zu können ... Und an die Menschen in Wimbledon, die dazu beigetragen haben, dass dies möglich wurde: Ich widme diesen Preis Ihnen!"

Carol Peterson, Einwohnerin von Wimbledon North Dakota: „Ehrlich gesagt, waren wir alle etwas verwirrt, warum Andy Roddick hierher kommen wollte, wir sind nicht wirklich eine Tennishochburg. Trotzdem sind wir alle sehr froh, dass wir ihm helfen konnten, seine kleine Trophäe zu gewinnen, denn sie schien ihm viel zu bedeuten."

Hinweise für die Redaktion:

Über Wimbledon, North Dakota:

https://wimbledonnd.com/about-wimbledon/

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2450981/BETWAY_WIMBLEDON_GERMAN.mp4