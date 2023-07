PEPSICO FORGE UN PARTENARIAT MONDIAL AVEC EA SPORTS QUI VA FAÇONNER L'AVENIR DU FOOTBALL POUR LES FANS

CE PARTENARIAT STRATÉGIQUE PERMETTRA AUX GRANDES MARQUES DE BOISSONS ET DE PRODUITS ALIMENTAIRES PEPSI®, GATORADE® ET LAY'S® DE COLLABORER AVEC EA SPORTS POUR OFFRIR DES EXPÉRIENCES DE DIVERTISSEMENT CENTRÉES SUR LE NOUVEAU JEU VIDÉO EA SPORTS FC.

NEW YORK, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, PepsiCo Inc. a annoncé un nouveau partenariat mondial pluriannuel avec EA SPORTS faisant de trois de ses marques phares - Pepsi, Gatorade et Lay's – les nouveaux partenaires d'EA SPORTS FC, le nouveau jeu vidéo de football très attendu.

PEPSICO® FORGES GLOBAL PARTNERSHIP WITH EA SPORTS FC™ TO HELP DELIVER FAN-FIRST FUTURE OF FOOTBALL

Grâce à ce partenariat, né d'une ambition mutuelle de façonner l'avenir du supportérisme de football, PepsiCo est fier de promouvoir et de soutenir EA SPORTS FC. L'accord stratégique verra les deux parties collaborer afin d'offrir des expériences de gaming qui créent des moments de joie pour les fans de football, et permet à PepsiCo de développer davantage son riche héritage dans le monde du divertissement footballistique. Il s'inscrit dans la lignée de la stratégie commerciale globale du groupe, qui consiste à offrir aux fans des expériences et des activités engageantes unissant les domaines du football, de la musique et du gaming.

Des ambassadeurs mondiaux de la riche liste de talents footballistiques de PepsiCo - tels que Vini Jr (Brésil et Real Madrid) et Leah Williamson (Angleterre et Arsenal) - figureront dans les prochaines activations. Citons notamment des divertissements, des intégrations « in-game » et des promotions sur l'emballage qui permettront aux fans d'accéder à des expériences exclusives et à des récompenses incontournables dans le jeu. Le partenariat constituera également une plateforme pour une collaboration accrue avec les initiatives PepsiCo existantes, afin d'encourager la participation au football, ainsi que l'égalité des sexes dans le sport.

Adam Warner, Directeur Mondial du Sport et des Partenariats chez PepsiCo, a commenté : « EA SPORTS est une marque emblématique dans le domaine du football qui a révolutionné l'engagement des fans. Compte tenu de l'histoire de PepsiCo et de son implication de longue date dans le football et le divertissement, nos marques sont particulièrement bien placées pour repousser les limites du supportérisme de football. Ce partenariat nous permet d'atteindre les fans de football et les communautés du monde entier, et de leur offrir des expériences qui renforcent leur lien avec le 'beautiful game'. »

David Jackson, Vice-Président Marque chez EA SPORTS FC, a ajouté : « Depuis des années, les marques de PepsiCo offrent des moments mémorables aux fans de football, et nous sommes ravis d'incorporer leur riche héritage dans nos propres expériences pour entreprendre ce voyage remarquable avec EA SPORTS FC. Nous sommes fiers de nous lancer dans ce partenariat avec PepsiCo afin de créer encore davantage d'expériences incontournables qui ne manqueront pas de captiver les fans du sport universel. »

Fort de sa collaboration de longue date avec des noms et des entités de premier plan dans le domaine du sport et du divertissement, PepsiCo possède une riche histoire footballistique, ce qui en fait le partenaire produit alimentaires et boissons idéal pour la nouvelle marque passionnante EA SPORTS FC. Plus d'informations et d'activités seront bientôt révélées. Les fans peuvent rester informés et participer à la conversation en suivant PepsiCo sur Instagram et Twitter.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, PRIÈRE DE CONTACTER :

[email protected]

À propos de PepsiCo

Dans plus de 200 pays, chaque jour, les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois. En 2022, le groupe a enregistré plus de 86 millions de dollars en revenus annuels, grâce à un large portefeuille de produits alimentaires et de boissons qui comprend de nombreuses marques emblématiques telles que Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker ou encore SodaStream. Chacune de ces marques génère un chiffre d'affaires annuel estimé à plus d'1 milliard de dollars.

Winning with PepsiCo Positive (pep+) traduit la vision du groupe PepsiCo en tant que leader mondial des produits alimentaires et des boissons. pep+ est notre projet de transformation stratégique de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au centre de notre stratégie de création de valeur et de croissance en opérant dans les limites de la planète et en inspirant un changement positif pour l'homme et la planète. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com et suivez-nous sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn @PepsiCo.

À propos d'Electronic Arts

Electronic Arts (NASDAQ: EA) est un des leaders mondiaux du marché du divertissement interactif. La société développe et édite des jeux vidéo, des contenus et des services en ligne pour les consoles connectées à Internet, les appareils portables et les ordinateurs.

En 2023, EA a enregistré un chiffre d'affaires net d'environ 7,4 milliards de dollars. EA, dont le siège est situé à Redwood City, en Californie, est célèbre pour son portefeuille de marques de qualité plébiscitées par la critique, telles que EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™ et F1®. Pour tout renseignement complémentaire sur EA, prière de se rendre sur www.ea.com/news.

EA, EA SPORTS, EA SPORTS FC, Battlefield, Need for Speed, Apex Legends, The Sims, Titanfall et Plants vs. Zombies sont des marques déposées d'Electronic Arts Inc. Les marques John Madden, NFL, FIFA et F1 sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont utilisées avec leur permission.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2151480/PepsiCo_EA_Club.jpg

SOURCE PepsiCo