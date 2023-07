A PARCERIA ESTRATÉGICA MARCA O INÍCIO DE UMA COLABORAÇÃO ENTRE AS GRANDES MARCAS PEPSI®, GATORADE® E LAY'S® COM A EA SPORTS. A PROPOSTA DA INICIATIVA É PRODUZIR EXPERIÊNCIAS DE ENTRETENIMENTO CENTRADAS NO NOVO JOGO EA SPORTS FC.

SÃO PAULO, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A PepsiCo® anuncia uma nova parceria global com a EA SPORTS que se estenderá por alguns anos. Com a colaboração, Pepsi®, Gatorade® e Lay's®, três de suas principais marcas, passam a ser as novas parceiras da aguardada franquia de jogos de futebol, o EA FC.

PEPSICO® E EA SPORTS FIRMAM PARCERIA ANTES MESMO DO LANÇAMENTO DO JOGO EA FC

Com essa parceria, que surge do propósito mútuo de revolucionar o mundo dos fãs de futebol, a PepsiCo® tem orgulho de apoiar e ser uma aliada da gigante EA SPORTS FC. Com o acordo estratégico, as partes têm a oportunidade de se unir e desenvolver experiências de jogos que criem momentos marcantes para os atuais fãs do futebol. Além disso, a colaboração possibilita que a PepsiCo® fortaleça ainda mais sua tradição no espaço do entretenimento e do futebol, passando a integrar essa estratégia global de negócios que busca oferecer experiências engajadoras aos fãs. A iniciativa também traz a proposta de atividades que criem um elo entre os universos do futebol, música e jogos.

Embaixadores globais e elenco de talentos do universo do futebol da PepsiCo®, como Vini Jr. (Brasil e Real Madrid) e Leah Williamson (Inglaterra e Arsenal), estarão presentes em futuras ativações, incluindo colaborações no entretenimento e integrações no jogo. Também serão lançadas promoções nos produtos que proporcionam aos fãs acesso a experiências exclusivas e recompensas imperdíveis dentro do jogo. A parceria também fornecerá uma plataforma para promover ainda mais a colaboração nas iniciativas existentes da PepsiCo®, incentivando a participação no futebol e a igualdade de gênero no esporte.

Adam Warner, Diretor de Esportes Globais e Parcerias da PepsiCo®, comentou: "A EA SPORTS é uma marca icônica no universo do futebol que revoluciona o envolvimento dos torcedores. Com a história da PepsiCo® e sua ampla participação no futebol e entretenimento, nossas marcas estão bem-posicionadas para ir além do futebol. Com essa parceria, estamos prontos para alcançar fãs do futebol e comunidades do mundo todo, proporcionando experiências que fortaleçam sua conexão com o verdadeiro jogo bonito de se ver."

David Jackson, Vice-Presidente de Marca da EA Sports FC, acrescentou: "Por anos, as marcas da PepsiCo têm proporcionado momentos memoráveis para os fãs de futebol, e estamos empolgados para incorporar essa rica tradição em nossas experiências, enquanto seguimos nesta jornada extraordinária com o EA SPORTS FC. Temos orgulho de estabelecer uma parceria com a PepsiCo® para criar experiências ainda mais imperdíveis que, sem dúvida, irão cativar os fãs do Jogo de Todo Mundo.

Com um histórico brilhante de colaborações com nomes e entidades proeminentes nos esportes e no entretenimento, a PepsiCo® conta com uma valiosa história no futebol, o que faz dela a parceira ideal de alimentos e bebidas para a nova marca EA SPORTS FC. Mais informações e atividades serão reveladas em breve. Os fãs podem se atualizar e participar da conversa seguindo a PepsiCo® no Instagram e Twitter.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Em 2022, a companhia teve mais de US$ 86 bilhões em receita líquida, impulsionada por um portfólio com uma ampla variedade de alimentos e bebidas para diversas ocasiões de consumo, incluindo marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo. Há 70 anos no Brasil, a PepsiCo é dona de marcas como PEPSI®️, GATORADE®️, QUAKER®️, LAY'S®️, DORITOS®️, RUFFLES®️, CHEETOS®️, KERO COCO®️, H2OH!®️, TODDY®️ entre outras.

Guiada pela visão de ser a líder global em alimentos e bebidas convenientes ao vencer por meio da estratégia PepsiCo Positive (pep+), a companhia promove uma transformação de ponta a ponta, onde a preocupação com as pessoas e o planeta é fundamental para criar valor e crescer operando e inspirando mudanças positivas. Para mais informações, visite www.pepsico.com.br e siga no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.

Sobre a Electronic Arts

A Electronic Arts (NASDAQ: EA) é líder global em entretenimento digital interativo. A empresa desenvolve e fornece jogos, conteúdo e serviços online para consoles conectados à internet, dispositivos móveis e computadores pessoais.

No exercício de 2023, a EA registrou receita líquida GAAP de aproximadamente US$ 7,4 bilhões. Com sede em Redwood City, Califórnia, a EA é reconhecida por um portfólio de marcas de alta qualidade e que são aclamadas pela crítica, como EA SPORTS FC™, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed™, Titanfall™, Plants vs. Zombies™ e F1®. Para conferir mais informações sobre a EA, acesse www.ea.com/news.

