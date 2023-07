شركة بيبسيكو تعقد شراكة عالمية مع شركة إي أيه سبورتس إف سي™ للمساعدة في تقديم مستقبل كرة القدم الذي يضع المشجعين أولاً

شراكة استراتيجية بين العلامات التجارية الرائدة في قطاع المشروبات والمأكولات وهي بيبسي وغاتوريد ولايز بالتعاون مع إي أيه سبورتس لتقديم خدمات ترفيهية مبتكرة وتطوير لعبة EA SPORTS FC لكرة القدم

نيويورك، 11 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة بيبسيكو اليوم عن شراكة عالمية جديدة تمتد لعدد من السنوات مع شركة إي أيه سبورتس لتجتمع العلامات التجارية الثلاث بيبسي وغاتوريد ولايز – شركاء جدد فخورون لرعاية منصة جديدة للعبة كرة القدم EA SPORTS FC.

PEPSICO® FORGES GLOBAL PARTNERSHIP WITH EA SPORTS FC™ TO HELP DELIVER FAN-FIRST FUTURE OF FOOTBALL

تفخر شركة بيبسيكو بعقد هذه الشراكة التي تعكس طموحات الشركاء في الوصول لقاعدة جماهيرية عريضة من محبي لعبة كرة القدم إلى جانب تأييد ودعم شركة إي أيه سبورتس إف سي. من خلال هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي تستهدف تقديم خبرات جديدة وحديثة ولحظات من السعادة والمرح لعشاق كرة القدم باعتبارها فرصة عظيمة لشركة بيبسيكو لتطوير إسهاماتها المميزة في المجال الترفيهي بشكل عام ولعبة كرة القدم بشكل خاص، كما تتماشى هذه الشراكة مع الاستراتيجية التجارية التي تسعى الشركة من خلال تنفيذها إلى تقديم خدمات وأنشطة تفاعلية للجماهير والتي تتعلق بشكل خاص بقطاع كرة القدم والموسيقى والألعاب.

من المتوقع أن تضم قائمة اللاعبين المميزين على مستوى عالمي والتي حددتها شركة بيبسيكو عدد من اللاعبين المحترفين في لعبة كرة القدم منهم فينيسوس جونيور (لاعب البرازيل وريال مدريد) وليا ويليامسون (لاعبة إنجلترا والأرسنال) والذين يُمكنك الاختيار من بينهما خلال ضبط إعدادات اللعبة القادمة أو عمليات الدمج أثناء اللعب أو حتى من خلال العروض الترويجية الملصقة على عبوة اللعبة من الخارج بالشكل الذي يمنح محبي لعبة كرة القدم فرصة الحصول على تجربة حصرية وغير مسبوقة وجوائز هامة للغاية أثناء اللعب، كما ستوفر الشراكة أيضًا منصة لمزيد من التعاون في مبادرات شركة بيبسيكو الحالية وتشجيع المشاركة في كرة القدم والمساواة بين الجنسين في الرياضة.

وقد صرح آدم وارنر رئيس الرياضة العالمية والشراكات في شركة بيبسيكو قائلًا: " لا شك أن إي أيه سبورتس هي علامة تجارية رائدة في عالم كرة القدم، والتي أحدثت ثورة في تفاعل مشجعي لعبة كرة القدم، كما تفخر شركة بيبسيكو بتاريخ طويل ومشاركات بارزة في القطاعات الترفيهية ولعبة كرة القدم بشكل خاص، مما منح علامتها التجارية فرصة عظيمة لتتخطى الحدود نحو القاعدة الجماهيرية العريضة من مشجعي لعبة كرة القدم وكبرى المجتمعات من جميع أنحاء العالم، كما أسهمت بتقديم خبرات جديدة لتعزيز ارتباط المشجعين بهذه اللعبة الرائعة."

في السياق نفسه، أضاف ديفيد جاكسون، نائب رئيس العلامة التجارية لشركة إي أيه سبورتس: "استهدفت العلامات التجارية لشركة بيبسيكو على مدار سنوات تقديم لحظات لا تنُسي وأوقات من المرح والسعادة لمشجعي لعبة كرة القدم، لذا نحن نشعر بالحماسة لدمج هذه الشراكة التي تعتبر تتويجًا لهذا التراث الحافل في تجاربنا الخاصة ورحلتنا الطويلة مع لعبة EA SPORTS FC ، كما إننا نفخر بالشراكة والتعاون لخلق المزيد من التجارب التي لا يمكن تفويتها والتي تستأثر باهتمام وحب المشجعين وعشاق اللعبة العالمية بلا شك".

كما تفخر شركة بيبسيكو بسجل حافل من الأعمال مع الكيانات البارزة في مجالات الرياضة والترفيه وتاريخ طويل في مجال لعبة كرة القدم، مما يؤهلها كشريك مثالي في قطاع المأكولات والمشروبات للعلامة التجارية الجديدة EA SPORTS FC ، ومن المقرر أن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات والأنشطة في أقرب وقت، لتكون متاحة للمعجبين، كما يُمكنهم الانضمام إلى المحادثات والدردشات من خلال متابعة شركة بيبسيكو على انستجرام و تويتر.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

نبذة عن شركة بيبسيكـــو يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" بواقع مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وقد سجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2022 بصافي إيرادات بلغ 86 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"ماونتن ديو" و"كويكر"، و"صودا ستريم". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن علامات تجارية رائدة يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون شركة رائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+، التي تمثل استراتيجية تحول شاملة، تضع الاستدامة في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقعنا www.pepsico.com وتابعنا على تويتر وانستجرام وفيسبــوك ولينكدإن @PepsiCo.

نبذة عن شركة إلكترونيك آرتس (Electronic Arts)

شركة إلكترونيك آرتس (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: EA) هي شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه التفاعلي الرقمي. حيث تقوم الشركة بتطوير وتقديم الألعاب والمحتوى والخدمات عبر الإنترنت لوحدات التحكم المتصلة بالإنترنت والأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

في السنة المالية 2023، سجلت شركة إلكترونيك آرتس صافي إيرادات حسب المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا يبلغ 7.4 مليار دولار تقريبًا. يقع المقر الرئيسي لشركة إلكترونيك آرتس في ريدوود سيتي بولاية كاليفورنيا، وهي معروفة بمجموعة من العلامات التجارية عالية الجودة التي نالت استحسانًا كبيرًا من النقاد مثل EA SPORTS FC™ وBattlefield™و Apex Legends™و The Sims™و Madden NFL و Need for Speed™و Titanfall™و Plants vs. Zombies™و F1®. يتوفر مزيد من المعلومات حول شركة إلكترونيك آرتس على www.ea.com/news.

تُعد EA وEA SPORTS وEA SPORTS FC وBattlefield وNeed for Speed وApex Legends وThe Sims وTitanfall وPlants vs.Zombies علامات تجارية مملوكة لشركة Electronic Arts Inc. بينما John Madden وNFL وFIFA وF1 هي ملك لأصحابها وتُستخدم بإذن.



