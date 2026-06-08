PR Newswire Amplify™ expande o apoio à criação de campanhas e conteúdos a 7 línguas

O aperfeiçoamento baseado em IA simplifica os fluxos de trabalho dos profissionais de comunicação e reforça as soluções líderes do setor da PR Newswire para campanhas globais.

LONDRES, 8 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Para permitir que as organizações globais alcancem eficazmente o público nas Américas e na Europa sem comprometer a rapidez nem a consistência da marca, a PR Newswire lançou um suporte multilingue melhorado para a sua plataforma Amplify. Esta expansão permite que as equipas de relações públicas, comunicação, marketing e relações com investidores criem mensagens coerentes e alinhadas com a marca nas línguas nativas das regiões em poucos minutos.

Descubra o comunicado de imprensa multicanal interativo aqui: https://www.multivu.com/pr_newswire/9401551-en-pr-newswire-amplify-multiple-language-support

Garantir uma mensagem coerente em todas as línguas

Os clientes têm procurado uma forma eficiente de expandir o alcance das suas histórias para públicos que não falam inglês, a nível global, sem atrasar significativamente os seus processos. Com esta nova funcionalidade, e planos para futuras melhorias multilingues, os clientes da PR Newswire podem criar facilmente estratégias de campanha e conteúdos multicanal, como comunicados de imprensa, blogues, artigos e propostas para os meios de comunicação, nas seguintes línguas: inglês (EUA), inglês (Reino Unido), francês (Canadá), francês (França), alemão, espanhol e português.

O apoio multilingue alargado complementa a rede de distribuição global líder de mercado da PR Newswire e o apoio a campanhas internacionais. Agora, as equipas de comunicação globais podem planear e criar facilmente conteúdos de campanha com uma voz de marca consistente em todas as regiões, garantindo que as suas histórias chegam aos públicos mais importantes através de vários canais e línguas.

Para além de poderem gerar novos conteúdos na língua de destino através de IA, utilizando as funcionalidades de suporte melhoradas do Amplify, os clientes da PR Newswire também podem continuar a contar com os serviços de tradução de confiança da empresa ao distribuírem os seus rascunhos de comunicados de imprensa existentes para públicos globais.

Expandir o alcance da campanha global

Este anúncio marca a mais recente inovação nas funcionalidades de gestão de campanhas multicanal com tecnologia de IA da plataforma Amplify. Sem uma ferramenta estratégica centralizada, a voz da marca nas diferentes regiões pode ficar fragmentada ou "perder-se na tradução", levando a uma identidade de marca global desarticulada. As equipas de comunicação globais podem agora criar variantes de conteúdo nativas para os seus principais mercados, de modo a manter o controlo da marca e, ao mesmo tempo, capacitar as equipas locais.

"Os nossos clientes confiam na nossa rede de distribuição ímpar para alcançar públicos em todo o mundo com impacto e autenticidade", afirmou Matt Brown, Presidente da PR Newswire. "Esta nova funcionalidade reforça o nosso apoio de décadas a campanhas globais na língua local." Estamos bastante entusiasmados por expandir o suporte multilingue na nossa plataforma, para ajudar os nossos clientes a criar recursos de campanha de alta qualidade na língua de destino, com a ajuda da nossa IA avançada patenteada.

"Este suporte para línguas-chave adicionais, com mais a caminho, demonstra, mais uma vez, como o PR Newswire Amplify™ está a transformar a forma como os profissionais de comunicação trabalham, reduzindo drasticamente o tempo de lançamento de campanhas globais e promovendo ligações mais fortes com públicos em todo o mundo."

Melhorar Multichannel Amplification™ para as histórias das marcas

A expansão do suporte multilingue é a mais recente inovação introduzida na Amplify, a plataforma de gestão de campanhas da PR Newswire, baseada em IA e orientada para relações públicas. Os clientes têm acesso a um conjunto completo de ferramentas, incluindo:

Multichannel Amplification™: aumente o alcance e a visibilidade da sua história nos canais ganhos, próprios, pagos e partilhados, através da maior rede de distribuição do setor e de soluções multicanal.

aumente o alcance e a visibilidade da sua história nos canais ganhos, próprios, pagos e partilhados, através da maior rede de distribuição do setor e de soluções multicanal. Apoio integral à campanha: planeie, crie, distribua e avalie campanhas multicanal completas numa única plataforma simplificada.

planeie, crie, distribua e avalie campanhas multicanal completas numa única plataforma simplificada. Informações baseadas em IA: identifique os temas em destaque e as perguntas mais frequentes no seu setor, para que possa manter-se na vanguarda e criar rapidamente conteúdos que tenham impacto.

identifique os temas em destaque e as perguntas mais frequentes no seu setor, para que possa manter-se na vanguarda e criar rapidamente conteúdos que tenham impacto. Otimização AEO/GEO: veja instantaneamente as pontuações de qualidade do conteúdo e recomendações práticas para otimizar comunicados de imprensa, artigos e blogues especificamente para o desempenho em pesquisas de IA. Garanta que a estrutura, a clareza e as mensagens são fáceis de compreender e reutilizar por modelos de IA em respostas generativas.

Descubra tudo o que o Amplify tem para oferecer em https://www.prnewswire.co.uk/amplify-platform/.

Sobre a PR Newswire

A PR Newswire é o principal parceiro de distribuição de comunicados de imprensa do setor, com um alcance global ímpar de mais de 500 000 redações, sites, canais de distribuição direta, jornalistas e influenciadores, estando disponível em mais de 170 países e 40 idiomas. Através da nossa inovadora plataforma PR Newswire Amplify™, baseada em IA, das nossas ofertas premiadas de Serviços de Conteúdo, da nossa redação de imprensa integrada e dos nossos produtos de microsites, do nosso conjunto de serviços de Relações com Investidores, das ferramentas de colocação paga e de partilha nas redes sociais, a PR Newswire dispõe de um catálogo abrangente de soluções Multichannel Amplification™ para dar resposta aos desafios atuais que as equipas de relações públicas e comunicação enfrentam. Há mais de 70 anos que a PR Newswire é o destino de eleição em todo o mundo para as marcas partilharem as suas notícias mais importantes.