PR Newswire Amplify™ erweitert die Unterstützung bei der Erstellung von Kampagnen und Inhalten auf sieben Sprachen

Die KI-gestützte Optimierung rationalisiert die Arbeitsabläufe für Kommunikationsfachleute und stärkt die branchenführenden Lösungen von PR Newswire für globale Kampagnen.

LONDON, 8. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Damit globale Unternehmen Zielgruppen in Nord- und Südamerika sowie in Europa effektiv erreichen können, ohne dabei Abstriche bei der Geschwindigkeit oder der Markenkonsistenz machen zu müssen, hat PR Newswire eine verbesserte mehrsprachige Unterstützung für seine Amplify-Plattform eingeführt. Dank dieser Erweiterung können PR-, Kommunikations-, Marketing- und Investor-Relations-Teams innerhalb weniger Minuten markengerechte, einheitliche Botschaften in den jeweiligen Landessprachen erstellen.

Ervaar hier het interactieve meerkanaalspersbericht: https://www.multivu.com/pr_newswire/9401551-en-pr-newswire-amplify-multiple-language-support

Konsistente Nachrichtenübermittlung in verschiedenen Sprachen ermöglichen

Kunden suchten nach einer effizienten Möglichkeit, ihre Inhalte einem nicht englischsprachigen Publikum weltweit zugänglich zu machen, ohne dabei ihre Arbeitsabläufe wesentlich zu verlangsamen. Dank dieser neuen Funktion – und der geplanten zukünftigen mehrsprachigen Erweiterungen – können die Kunden von PR Newswire auf einfache Weise Kampagnenstrategien und Multichannel-Inhalte wie Pressemitteilungen, Blogbeiträge, Artikel und Medienpitchs in den folgenden Sprachen erstellen: Englisch (US), Englisch (UK), Französisch (CA), Französisch (FR), Deutsch, Spanisch und Portugiesisch.

Die erweiterte mehrsprachige Unterstützung ergänzt das branchenführende globale Verbreitungsnetzwerk von PR Newswire sowie die internationale Kampagnenunterstützung. Nun können globale Kommunikationsteams Kampagneninhalte mit einer einheitlichen Markenstimme regionenübergreifend problemlos planen und erstellen und so sicherstellen, dass ihre Botschaften ihre wichtigsten Zielgruppen über verschiedene Kanäle und in verschiedenen Sprachen erreichen.

Neben der Möglichkeit, mithilfe der erweiterten Funktionen in Amplify neue Inhalte in der jeweiligen Sprache per KI zu generieren, können Kunden von PR Newswire auch weiterhin auf die bewährten Übersetzungsdienste des Unternehmens zurückgreifen, wenn sie ihre bestehenden Pressemitteilungsentwürfe an ein globales Publikum verbreiten.

Globale Reichweite von Kampagnen ausbauen

Diese Ankündigung stellt die jüngste Neuerung im Bereich der KI-gestützten Funktionen für das Multichannel-Kampagnenmanagement innerhalb der Amplify-Plattform dar. Ohne ein zentrales Strategie-Tool kann die Markenstimme in den verschiedenen Regionen fragmentiert wirken oder „in der Übersetzung verloren gehen", was zu einer uneinheitlichen globalen Markenidentität führt. Globale Kommunikationsteams können nun landesspezifische Varianten ihrer Inhalte für ihre wichtigsten Märkte erstellen, um die Kontrolle über die Marke zu behalten und gleichzeitig die lokalen Teams zu stärken.

„Unsere Kunden vertrauen auf unser einzigartiges Vertriebsnetz, um ihr Publikum weltweit wirkungsvoll und authentisch zu erreichen", sagte Matt Brown, President von PR Newswire. „Diese neue Funktion stärkt unser jahrzehntelanges Engagement für globale Kampagnen in der jeweiligen Landessprache. Wir freuen uns sehr, die mehrsprachige Unterstützung innerhalb unserer Plattform auszuweiten, um unseren Kunden dabei zu helfen, mithilfe unserer fortschrittlichen, proprietären KI hochwertige Kampagneninhalte in der jeweiligen Landessprache zu erstellen."

„Diese Unterstützung für weitere wichtige Sprachen – und weitere werden folgen – verdeutlicht einmal mehr, wie PR Newswire Amplify™ die Arbeitsweise von Kommunikationsfachleuten verändert, die Markteinführungszeit für globale Kampagnen drastisch verkürzt und engere Beziehungen zu Zielgruppen weltweit fördert."

Verstärkung der Multichannel Amplification™ für Markengeschichten

Die erweiterte Mehrsprachenunterstützung ist die neueste Innovation, die bei Amplify, der KI-gestützten, PR-orientierten Kampagnenmanagement-Plattform von PR Newswire, eingeführt wurde. Die Kunden haben Zugang zu einer ganzen Reihe von Tools, darunter:

Multichannel Amplification™: Steigern Sie die Reichweite und Sichtbarkeit Ihrer Story über alle Kanäle – Earned, Owned, Paid und Shared – hinweg mithilfe des branchenweit größten Verbreitungsnetzwerks und unserer Multichannel-Lösungen.

Steigern Sie die Reichweite und Sichtbarkeit Ihrer Story über alle Kanäle – Earned, Owned, Paid und Shared – hinweg mithilfe des branchenweit größten Verbreitungsnetzwerks und unserer Multichannel-Lösungen. Durchgängige Unterstützung der Kampagne: Planen, erstellen, verbreiten und messen Sie komplette Multichannel-Kampagnen auf einer einzigen, optimierten Plattform.

Planen, erstellen, verbreiten und messen Sie komplette Multichannel-Kampagnen auf einer einzigen, optimierten Plattform. KI-gestützte Einblicke: Entdecken Sie aktuelle Trends und häufig gestellte Fragen in Ihrer Branche, damit Sie immer einen Schritt voraus sind und schnell Inhalte erstellen können, die Anklang finden.

Entdecken Sie aktuelle Trends und häufig gestellte Fragen in Ihrer Branche, damit Sie immer einen Schritt voraus sind und schnell Inhalte erstellen können, die Anklang finden. AEO/GEO-Optimierung: Erhalten Sie sofort Einblicke in die Qualitätsbewertungen Ihrer Inhalte sowie umsetzbare Empfehlungen zur Optimierung von Pressemitteilungen, Artikeln und Blogbeiträgen speziell im Hinblick auf die Leistung bei der KI-Suche. Stellen Sie sicher, dass Struktur, Klarheit und Botschaften für KI-Modelle leicht verständlich sind und in generativen Antworten wiederverwendet werden können.

Entdecken Sie alle Möglichkeiten von Amplify unter https://www.prnewswire.co.uk/amplify-platform/.

Informationen zu PR Newswire

PR Newswire ist der branchenweit führende Partner für die Verbreitung von Pressemitteilungen mit einer beispiellosen globalen Reichweite von mehr als 500.000 Redaktionen, Websites, Direktfeeds, Journalisten und Influencern und ist in mehr als 170 Ländern und 40 Sprachen verfügbar. Mit unserer innovativen, KI-gestützten Plattform PR Newswire Amplify™, unseren preisgekrönten Content-Services, integrierten Medien-Newsroom- und Microsite-Produkten, unserem Dienstleistungsangebot im Bereich Investor Relations sowie Tools für bezahlte Platzierungen und Social Sharing verfügt PR Newswire über ein umfassendes Lösungsportfolio namens „Multichannel Amplification™", das darauf ausgerichtet ist, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen, denen PR- und Kommunikationsteams gegenüberstehen. Seit mehr als 70 Jahren ist PR Newswire weltweit die erste Anlaufstelle für Marken, um ihre wichtigsten Nachrichten zu veröffentlichen.