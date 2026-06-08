PR Newswire Amplify™ étend son offre de création de campagnes et de contenus en 7 langues

Cette évolution, s'appuyant sur l'IA, simplifie les flux de travail des professionnels de la communication et vient renforcer l'offre de solutions innovantes de PR Newswire pour le déploiement de campagnes à l'échelle mondiale.

LONDRES, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- PR Newswire fait évoluer sa plateforme Amplify avec des capacités multilingues renforcées, afin de permettre aux entreprises internationales de déployer rapidement des campagnes de communication cohérentes et efficaces en Amérique du Nord et en Europe. Les équipes peuvent ainsi créer, en quelques minutes, des contenus parfaitement adaptés à chaque marché, tout en garantissant une cohérence globale de la marque.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/pr_newswire/9401551-fr-pr-newswire-amplify-multiple-language-support

Des messages cohérents dans toutes les langues

Les commmunicants avaient besoin d'une solution simple et efficace pour étendre la portée de leurs communications à des audiences internationales, au-delà des publics anglophones, sans ralentir leurs opérations. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité — et aux prochaines innovations multilingues — les clients de PR Newswire peuvent désormais concevoir facilement des stratégies de campagne et produire des contenus multicanaux (communiqués de presse, articles de blog, contenus éditoriaux ou argumentaires médias) directement dans plusieurs langues. Les langues actuellement disponibles sont : anglais (US), anglais (UK), français (CA), français (FR), allemand, espagnol et portugais.

Cette évolution des capacités multilingues vient compléter le réseau mondial de diffusion de PR Newswire — référence dans son domaine — ainsi que l'accompagnement des campagnes internationales. Désormais, les équipes de communication peuvent planifier et produire plus facilement leurs contenus, tout en garantissant une cohérence de marque à l'échelle mondiale. Elles s'assurent ainsi que leurs messages atteignent leurs audiences clés, sur différents canaux et dans plusieurs langues.

Les clients de PR Newswire peuvent désormais, grâce aux capacités d'assistance avancées de la plateforme PR Newswire Amplify™, générer de nouveaux contenus dans la langue de leur choix.

En complément, ils peuvent toujours s'appuyer sur les services de traduction de PR Newswire pour diffuser leurs communiqués existants auprès d'audiences internationales, en toute fiabilité.

Élargir la portée des campagnes internationales

Cette évolution s'inscrit dans la continuité des innovations intégrées à Amplify, dont les capacités de gestion de campagnes multicanales s'appuient sur l'IA. Sans outil centralisé, la communication d'une marque à l'international peut rapidement se fragmenter, voire perdre en cohérence d'un marché à l'autre. Résultat : une identité globale affaiblie et des messages moins efficaces. Avec Amplify, les équipes communication peuvent désormais générer facilement des déclinaisons de contenus dans les langues de leurs marchés cibles. Elles gardent ainsi le contrôle de leur image de marque, tout en donnant plus d'autonomie et d'agilité aux équipes locales.

« Nos clients s'appuient sur notre réseau de diffusion unique pour toucher leurs audiences dans le monde entier, avec impact et authenticité », déclare Matt Brown, président de PR Newswire. « Cette nouvelle capacité vient renforcer l'accompagnement que nous proposons depuis des décennies pour les campagnes internationales, menées dans les langues locales. Nous sommes fiers d'élargir les capacités multilingues d'Amplify afin d'aider nos clients à produire des contenus de campagne qualitatifs, dans les langues de leurs marchés clés, grâce à notre IA avancée.

L'ajout de nouvelles langues — et celles à venir — illustre la façon dont PR Newswire Amplify™ transforme en profondeur les pratiques des communicants : des campagnes déployées plus rapidement à l'échelle mondiale, et des connexions plus fortes avec les audiences, partout dans le monde. »

Optimisation de la solution Multichannel Amplification™ pour les contenus de marque

L'extension des capacités multilingues marque une nouvelle étape dans l'évolution d'Amplify, la plateforme de gestion de campagnes RP de PR Newswire, pensée pour centraliser et optimiser l'ensemble des actions, avec l'appui de l'IA. Les clients bénéficient désormais d'un ensemble complet d'outils pour piloter leurs campagnes de bout en bout :

Multichannel Amplification™ : maximisez la portée et la visibilité de vos contenus sur l'ensemble des canaux — earned, owned, paid et shared — en vous appuyant sur le plus vaste réseau de diffusion du marché et des solutions d'amplification multicanales de PR Newswire.

maximisez la portée et la visibilité de vos contenus sur l'ensemble des canaux — earned, owned, paid et shared — en vous appuyant sur le plus vaste réseau de diffusion du marché et des solutions d'amplification multicanales de PR Newswire. Pilotage des campagnes de A à Z : planifiez, créez, diffusez et mesurez vos campagnes multicanales au sein seule et même d'une plateforme pour plus de fluidité et de gain de temps.

planifiez, créez, diffusez et mesurez vos campagnes multicanales au sein seule et même d'une plateforme pour plus de fluidité et de gain de temps. Insights alimentés par l'IA : identifiez les sujets émergents et les questions clés de votre secteur d'activité afin de garder une longueur d'avance et produire des contenus en phase avec les attentes de vos audiences.

identifiez les sujets émergents et les questions clés de votre secteur d'activité afin de garder une longueur d'avance et produire des contenus en phase avec les attentes de vos audiences. Optimisation AEO/GEO : obtenez en temps réel des insights sur la qualité de vos vos communiqués de presse, tribunes et articles de blog et des recommandations concrètes pour optimiser leurs performances dans les environnements de recherche et de réponse par IA. Assurez-vous que vos contenus sont clairs, bien structurés et facilement interprétables par les modèles d'IA, pour maximiser leur reprise dans les réponses génératives.

Découvrez l'ensemble des capacités d'Amplify sur https://www.prnewswire.co.uk/amplify-platform/.

À propos de PR Newswire

PR Newswire, une solution de Cision, accompagne les marques dans la diffusion de leurs communiqués de presse et le déploiement de leurs campagnes de communication à l'échelle mondiale.

Grâce à un réseau inégalé de plus de 500 000 médias (rédactions, sites web, flux directs), et une présence dans plus de 170 pays et 40 langues, PR Newswire permet aux entreprises de toucher leurs audiences clés — journalistes, influenceurs et consommateurs — avec un maximum de visibilité et d'impact.

Avec PR Newswire Amplify™, sa plateforme innovante s'appuyant sur l'IA, les équipes communication peuvent désormais planifier, créer, diffuser et mesurer leurs campagnes au sein d'un environnement unique. En combinant création de contenus, diffusion multicanale et capacités d'amplification, PR Newswire aide les marques à renforcer leur influence et à maximiser la performance de leurs prises de parole.

Depuis plus de 70 ans, PR Newswire est le partenaire de confiance des entreprises pour partager leurs informations les plus stratégiques et atteindre leurs objectifs de communication.