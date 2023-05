Promotor da paz budista japonês exorta líderes do G7 a avançar para "Não utilização em primeiro lugar" de armas nucleares na Cimeira de Hiroshima

TÓQUIO, 1 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A 27 de abril de 2023, o filósofo budista e promotor da paz Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai International (SGI), proferiu uma declaração a instar os líderes dos países do G7, reunidos em Hiroshima de 19 a 21 de maio, a darem passos arrojados na direção da resolução do conflito na Ucrânia e a garantirem a segurança da Humanidade, assumindo a liderança nos debates relacionados com os compromissos de "Não utilização em primeiro lugar" de armas nucleares.

Ikeda, um fervoroso proponente da abolição das armas nucleares desde a década de 1960, vê a Cimeira do G7 em Hiroshima como uma oportunidade para dar continuidade ao ativismo inabalável dos "hibakusha", os sobreviventes dos bombardeamentos nucleares de Hiroshima e Nagasaki, bem como à sua determinação para que os trágicos impactos das armas nucleares não se voltem a repetir.

Afirma que: "Quando os líderes do G7 recordam as consequências reais da detonação de uma arma nuclear e as lições amargas da era nuclear, urjo a que iniciem deliberações sinceras sobre os compromissos de "Não utilização em primeiro lugar", para que o seu reconhecimento partilhado da natureza inadmissível das armas nucleares possa encontrar expressão na alteração de políticas."

Adverte que com o tabu contra a utilização de armas nucleares a perder terreno entre os estados com poderio nuclear e as estruturas para a gestão e redução dos arsenais nucleares à beira do colapso, nunca a necessidade de estabelecer políticas de "Não utilização em primeiro lugar" foi tão imperiosa.

Relativamente à Ucrânia, Ikeda apela a que a Cimeira de Hiroshima ofereça uma "receita para a esperança" ao trabalhar em prol de uma cessação imediata dos ataques a infraestruturas civis e para o desenvolvimento de planos concretos para negociações que conduzam ao fim das hostilidades.

Ikeda sublinha que os representantes da sociedade civil, tais como médicos e educadores que protegem as vidas e o futuro das pessoas, devem juntar-se às negociações na qualidade de observadores.

Ikeda refere o trabalho dos médicos em ambos os lados da Guerra Fria que fundaram a organização IPPNW (Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear) no início da década de 1980 e que se reuniram em Hiroshima sob o slogan: "Vivamos Juntos, Não Morramos Juntos." Na mesma linha, conclui com a necessidade vital de mudar para um paradigma de "segurança comum" para toda a Humanidade.

É terceira vez, no último ano, que Ikeda, um defensor veterano da abolição das armas nucleares, invoca as políticas de "Não utilização em primeiro lugar". Defendeu a criação de declarações de "Não utilização em primeiro lugar" pela primeira vez em 1975, após visitas a líderes e pensadores proeminentes nos cinco estados declarados com armamento nuclear.

Declaração integral:

https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/lect/2023apr27-g7-hiroshima-stmt.html

The Soka Gakkai é uma organização budista comunitária global que promove a paz, a cultura e a educação. Daisaku Ikeda (nascido a 1928) é presidente da Soka Gakkai International (SGI), uma associação internacional da Soka Gakkai e uma ONG com estatuto consultivo junto da ECOSOC da ONU. Durante mais de 40 anos, Ikeda elaborou propostas e declarações com a apresentação de abordagens concretas para a resolução dos problemas complexos com que a Humanidade se depara.

Propostas de Ikeda: https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/props/

