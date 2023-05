Un bâtisseur de paix bouddhiste japonais exhorte les dirigeants à s'engager dans la voie du « non-recours en premier aux armes nucléaires » lors du Sommet du G7 à Hiroshima

TOKYO, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 27 avril 2023, le philosophe bouddhiste et bâtisseur de paix Daisaku Ikeda, président de la Soka Gakkai Internationale (SGI), a publié une déclaration appelant les dirigeants des pays du G7, réunis à Hiroshima du 19 au 21 mai, à prendre des mesures audacieuses pour résoudre le conflit en Ukraine et garantir la sécurité de l'humanité entière, en menant des discussions sur l'engagement de non-recours en premier aux armes nucléaires.

M. Ikeda, ardent défenseur de l'abolition des armes nucléaires depuis les années 60, voit dans le Sommet du G7 à Hiroshima l'occasion de s'appuyer sur l'activisme inébranlable des hibakusha (les survivants des bombardements nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki) et leur détermination à ce que les effets tragiques des armes nucléaires ne se reproduisent plus jamais.

Ainsi, il a déclaré : « Alors que les dirigeants du G7 réexaminent les conséquences réelles d'une explosion nucléaire et les leçons amères tirées de l'ère nucléaire, je leur demande instamment d'entamer des délibérations sérieuses sur la promesse de ne pas recourir aux armes nucléaires en premier, afin que la reconnaissance commune de la nature inadmissible de ces armes puisse se traduire par un changement des politiques. »

Il prévient qu'avec l'érosion du tabou contre l'utilisation des armes nucléaires parmi les États qui en sont dotés, et avec les cadres de gestion et de réduction des arsenaux nucléaires au bord de l'effondrement, il n'a jamais été aussi vital d'établir des politiques de non-recours en premier.

Concernant l'Ukraine, M. Ikeda exhorte le Sommet d'Hiroshima à fournir une « prescription d'espoir » en travaillant pour une cessation immédiate des attaques contre les infrastructures civiles et en développant des plans concrets pour des négociations menant à une cessation des hostilités.

Il souligne que les représentants de la société civile, tels que les médecins et les éducateurs qui protègent la vie et l'avenir des gens, devraient participer à ces négociations en tant qu'observateurs.

M. Ikeda fait référence au travail des médecins issus des deux blocs de la guerre froide qui ont fondé l'IPPNW (l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire) au début des années 1980, et qui se sont rencontrés à Hiroshima avec pour slogan : « Vivons ensemble, ne mourrons pas ensemble. » Dans le même esprit, il conclut sur la nécessité vitale de passer à un paradigme de « sécurité commune » pour toute l'humanité.

C'est la troisième fois au cours de l'année écoulée que M. Ikeda, un militant chevronné pour l'abolition des armes nucléaires, réclame des politiques de non-recours en premier. Il a d'abord milité pour des déclarations de non-recours en premier aux armes nucléaires en 1975, après avoir rendu visite à d'éminents penseurs et dirigeants des cinq États déclarés dotés d'armes nucléaires.

Déclaration complète :

https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/lect/2023apr27-g7-hiroshima-stmt.html

La Soka Gakkai est une communauté bouddhiste internationale promouvant la paix, la culture et l'éducation. Daisaku Ikeda (né en 1928) est le président de la Soka Gakkai Internationale (SGI), une association internationale de la Soka Gakkai et une ONG en statut consultatif auprès de l'ECOSOC de l'ONU. Depuis plus de 40 ans, M. Ikeda est l'auteur de propositions et de déclarations proposant des approches concrètes pour résoudre les problèmes complexes auxquels l'humanité est confrontée.

Les propositions de M. Ikeda : https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/props/

