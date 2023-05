Japanischer buddhistischer Friedensstifter fordert die G7-Staats- und Regierungschefs auf, beim Hiroshima-Gipfel auf den „Verzicht auf den Ersteinsatz" von Nuklearwaffen hinzuarbeiten

TOKIO, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am27. April 2023 gab der buddhistische Philosoph und Friedensstifter Daisaku Ikeda, Präsident der Soka Gakkai International (SGI), eine Erklärung ab, in der er die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder, die vom 19. bis 21. Mai in Hiroshima zusammentreffen, aufforderte, mutige Schritte zur Lösung des Konflikts in der Ukraine zu unternehmen und die Sicherheit der gesamten Menschheit zu gewährleisten, indem sie die Führung bei den Gesprächen über die Zusage des Verzichts auf den Ersteinsatz von Atomwaffen übernehmen.

Ikeda, schon seit den 1960ern ein leidenschaftlicher Befürworter der Abschaffung von Atomwaffen, sieht den G7-Gipfel in Hiroshima als Chance, auf dem unermüdlichen Aktivismus der Hibakusha - der Überlebenden der Atombomben in Hiroshima und Nagasaki - und ihrer Entschlossenheit aufzubauen, damit die tragischen Auswirkungen von Atomwaffen nie wieder erlebt werden müssen.

Er erklärt: „Während die Staats- und Regierungschefs der G7 die tatsächlichen Folgen einer Atomwaffendetonation und die bitteren Lehren aus dem Atomzeitalter überdenken, fordere ich sie auf, ernsthafte Überlegungen über die Abgabe von Zusagen zur Nichterstverwendung anzustellen, damit ihre gemeinsame Anerkennung der Unzulässigkeit von Atomwaffen möglich wird und dies zu geänderten Richtlinien führt."

Er warnt davor, dass angesichts der Aushöhlung des Tabus gegen den Einsatz von Atomwaffen unter den Atomwaffenstaaten und der Tatsache, dass der Rahmen für die Verwaltung und Verringerung der Atomwaffenarsenale am Rande des Zusammenbruchs steht, die Notwendigkeit einer Politik gegen den Ersteinsatz nie wichtiger war.

In Bezug auf die Ukraine fordert Ikeda dazu auf, dass der Gipfel von Hiroshima ein „Rezept der Hoffnung" bieten sollte, indem er sich für eine sofortige Einstellung von Angriffen auf die zivile Infrastruktur einsetzt und konkrete Verhandlungspläne entwickelt, die die Feindseligkeiten beenden werden.

Er betont, dass Vertreter der Zivilgesellschaft, wie Ärzte und Pädagogen, die das Leben und die Zukunft der Menschen schützen, als Beobachter beitreten sollten.

Ikeda verweist auf die Arbeit der Ärzte beider Seiten des Kalten Krieges, die Anfang der 1980er Jahre IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) gründeten und sich in Hiroshima unter dem Motto trafen: „Lasst uns zusammen leben, nicht zusammen sterben." In diesem Sinne schließt er dann mit der unerlässlichen Notwendigkeit, zu einem Paradigma der „gemeinsamen Sicherheit" für die gesamte Menschheit überzugehen.

Dies ist das dritte Mal im vergangenen Jahr, dass Ikeda, ein erfahrener Befürworter für die Abschaffung von Kernwaffen, eine Politik gegen den erstmaligen Gebrauch gefordert hat. Er drängte erstmals 1975 auf Erklärungen zum Verzicht auf den Ersteinsatz, nachdem er prominente Führer und Denker in allen fünf erklärten Atomwaffenstaaten besucht hatte.

Vollständige Erklärung:

https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/lect/2023apr27-g7-hiroshima-stmt.html

Die Soka Gakkai ist eine globale, auf der Gemeinschaft basierende buddhistische Organisation, die mit 12 Millionen Mitgliedern weltweit Frieden, Kultur und Bildung fördert. Daisaku Ikeda (1928-) ist Präsident der Soka Gakkai International (SGI), einer internationalen Vereinigung der Soka Gakkai und einer NRO mit beratendem Status beim ECOSOC der Vereinten Nationen. Seit über 40 Jahren verfasst Ikeda Vorschläge und Aussagen, die konkrete Ansätze zur Lösung der komplexen Probleme der Menschheit bieten.

Vorschläge von Ikeda: https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/props/

