Budista japonês promotor da paz exorta os líderes do G7 a se moverem em direção ao "Não Primeiro Uso" de armas nucleares na Cúpula de Hiroshima

TÓQUIO, 1 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Em 27 de abril de 2023, o filósofo budista e pacificador Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai International (SGI), emitiu uma declaração convocando os líderes dos países do G7 reunidos em Hiroshima a partir de 19 a 21 de maio, a tomarem medidas ousadas para resolver o conflito na Ucrânia e garantir a segurança de toda a humanidade, assumindo a liderança nas discussões sobre as promessas de Não Primeiro Uso de armas nucleares.

Ikeda, um fervoroso defensor da abolição das armas nucleares desde a década de 1960, vê a Cúpula do G7 em Hiroshima como uma chance de desenvolver o ativismo inabalável dos hibakusha -- sobreviventes dos bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki -- e sua determinação de que os trágicos impactos de armas nucleares nunca mais será experimentado.

Ele afirma: "À medida que os líderes do G7 revisitam as consequências reais da detonação de uma arma nuclear e as amargas lições da era nuclear, eu exorto que eles iniciem deliberações sérias sobre fazer promessas de Não Primeiro Uso para que seu reconhecimento compartilhado da natureza inadmissível de armas nucleares possa encontrar expressão em políticas alteradas."

Ele adverte que, com o tabu contra o uso de armas nucleares sendo corroído entre os estados com armas nucleares e as estruturas para gerenciar e reduzir arsenais nucleares à beira do colapso, nunca houve uma necessidade tão grande de estabelecer políticas de Não Primeiro Uso.

Em relação à Ucrânia, Ikeda pede que a Cúpula de Hiroshima forneça uma "receita de esperança", trabalhando para a cessação imediata dos ataques à infraestrutura civil e desenvolvendo planos concretos para negociações que levem à cessação das hostilidades.

Ele enfatiza que representantes da sociedade civil, como médicos e educadores que protegem a vida e o futuro das pessoas, devem participar dessas negociações como observadores.

Ikeda faz referência ao trabalho dos médicos de ambos os lados da Guerra Fria que fundaram o IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) no início dos anos 1980 e se reuniram em Hiroshima sob o slogan: "Let us Live Together, Not Die Together". No mesmo espírito, ele conclui com a necessidade vital de mudar para um paradigma de "segurança comum" para toda a humanidade.

Esta é a terceira vez no ano passado que Ikeda, um veterano defensor da abolição das armas nucleares, solicitou políticas de Não Primeiro Uso. Ele lutou pela primeira vez por declarações de Não Primeiro Uso em 1975, após visitas a líderes e pensadores proeminentes em todos os cinco estados declarados com armas nucleares.

Declaração completa:

https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/lect/2023apr27-g7-hiroshima-stmt.html

A Soka Gakkai é uma organização budista global baseada na comunidade, que promove a paz, a cultura e a educação. Daisaku Ikeda (1928-) é presidente da Soka Gakkai International (SGI), uma associação internacional da Soka Gakkai e uma ONG com status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social (em inglês: The Economic and Social Council, ECOSOC) das Nações Unidas. Por mais de 40 anos, Ikeda escreveu propostas e declarações que oferecem abordagens concretas para resolver as questões complexas enfrentadas pela humanidade.

Propostas do Ikeda: https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/props/

CONTATO:

Yuki Kawanaka

Escritório Internacional de Informações Públicas

Soka Gakkai

+81-80-5957-4919

kawanaka[at]soka.jp

FONTE Soka Gakkai

SOURCE Soka Gakkai