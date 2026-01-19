Шарджа стала первым городом в арабском мире, получившим продвинутый статус Всемирной организации здравоохранения как территория, дружественная гражданам старшего возраста

Шарджа, ОАЭ, 19 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Эмират Шарджа добился значимого международного результата, став первым городом в арабском мире, получившим продвинутый статус в глобальной сети Всемирной организации здравоохранения, объединяющей города и сообщества, создающие комфортные условия для граждан старшего возраста.

Этот шаг подчёркивает долгосрочную приверженность Шарджи развитию социальной поддержки, укреплению благополучия старшего поколения и созданию инклюзивной среды для жителей всех возрастов. Новый статус подтверждает, что Шарджа внедряет передовые модели, полностью соответствующие международным стандартам, и становится ориентиром для государств региона.

В рамках нового уровня признания Шарджа будет продолжать делиться опытом и оказывать методическую помощь другим странам. Эмират уже предоставил рекомендации и техническую поддержку таким государствам, как Оман, Кувейт, Саудовская Аравия и Катар, укрепив свою роль регионального лидера в вопросах социального развития.

Директор Департамента социальных служб Шарджи Мариам Маджид Аль Шамси отметила, что полученный статус отражает гуманистическое видение Правителя Шарджи, Его Высочества Шейха доктора Султана бин Мохаммеда Аль Касими, который неизменно ставит в центр внимания благополучие человека. По её словам, Шарджа уже многие десятилетия последовательно развивает программы, обеспечивающие гражданам старшего возраста достойную, активную и безопасную жизнь.

Руководитель Офиса «Шарджа — город, дружественный пожилым людям» Асма Аль Худари подчеркнула, что участие в международной сети с 2016 года позволило эмирату разработать комплексные планы действий и уникальные социальные инициативы. Новый статус открывает возможности для расширения международного сотрудничества, усиления присутствия на глобальных площадках и укрепления партнёрских связей с зарубежными организациями.

