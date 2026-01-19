الشارقة أول مدينة عربية تحقق عضوية «الانتساب المتقدم» في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة, 19 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- حققت إمارة الشارقة إنجازًا عالميًا جديدًا يضاف إلى مسيرتها الريادية، وذلك بحصولها على عضوية الانتساب المتقدم ضمن الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لتصبح أول مدينة عربية تنال هذا التصنيف المرموق. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام الشارقة المستمر بتوفير بيئة حضرية واجتماعية داعمة لكبار السن، وتعزيز جودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما ينسجم مع رؤية الإمارة التي تضع الإنسان محور التنمية وأساس بناء مجتمع قوي ومتماسك.

ويمثل انتقال الشارقة من العضوية الأساسية التي حصلت عليها عام 2016 إلى عضوية الانتساب المتقدم اعترافًا دوليًا بقدرتها على تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية وتطوير مبادرات ومشاريع عملية تخدم كبار السن. وقد أصبحت الإمارة من خلال هذا التقدم مرجعًا عالميًا ومصدرًا رسميًا للخبرات والاستشارات للدول الساعية إلى تطوير برامج مراعية للسن. وقدمت الشارقة خلال السنوات الماضية دعمًا فنيًا لعدد من الدول، من بينها سلطنة عُمان ودولة الكويت، إضافة إلى تبادل التجارب مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مما عزز دورها كمركز إقليمي لتطوير السياسات الاجتماعية الداعمة لكبار السن.

وأكدت مريم ماجد الشامسي، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، أن هذا الإنجاز يعكس النهج الإنساني المتأصل في الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي جعل رعاية الإنسان وتلبية احتياجاته أولوية تنموية عليا.

من جهتها، أوضحت أسماء الخضري، مدير مكتب الشارقة مدينة مراعية للسن، أن عضوية الانتساب المتقدم تمثل مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتكامل الذي يتيح للإمارة تعزيز مشاركاتها الدولية، وتبادل الخبرات، وتطوير سياسات محلية أكثر تقدّمًا تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة نموذجًا يحتذى به في مجال المدن المراعية للسن.

