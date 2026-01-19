Sharjah alcanza el histórico estatus "Amigable con las Personas Mayores" de la OMS

SHARJAH, EUA, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El Emirato de Sharjah, EAU, ha alcanzado un nuevo hito mundial al obtener la membresía de "Afiliado Avanzado" en la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto convierte a Sharjah en la primera ciudad árabe en lograr este prestigioso estatus.

Este logro subraya el profundo compromiso del emirato con el bienestar de sus residentes mayores fomentando un entorno inclusivo y de apoyo para todas las edades. Este hito se alinea con la visión de Sharjah de construir una sociedad cohesionada centrada en el bienestar humano. La OMS reconoce sus modelos pioneros, conviertiendo a la ciudad en un punto de referencia y una fuente oficial de experiencia y consulta para otros países.

Sharjah ya ha brindado apoyo técnico e intercambiado buenas prácticas con vecinos regionales como Omán, Kuwait, Arabia Saudita y Catar.

Según Maryam Majid Al Shamsi, Directora del Departamento de Servicios Sociales de Sharjah, este nuevo estatus ante la OMS refleja la visión humanitaria del emirato, bajo el liderazgo de Su Alteza el Jeque Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi.

Asma Al Khudari, Directora de la Oficina de la Ciudad Amigable con las Personas Mayores de Sharjah, señaló que su incorporación a la red global en 2016 le permitió desarrollar planes de acción integrados e iniciativas destacadas. El estatus de Afiliado Avanzado representa un mayor nivel de adhesión a los estándares internacionales, fomentando una mayor participación en foros globales, mejorando el reconocimiento internacional y fortaleciendo las alianzas estratégicas con organizaciones internacionales.

