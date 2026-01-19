Sharjah: prima città araba ad ottenere lo status "Age-Friendly" dell'OMS

SHARJAH, EAU, 19 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- L'Emirato di Sharjah ha raggiunto un nuovo traguardo. È la prima città araba ad avere la membership di "Advanced Affiliate" all'interno della Rete Globale delle Città e Comunità Amiche degli Anziani dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Lo status certifica l'efficacia dei modelli sviluppati da Sharjah nell'applicazione degli standard dell'OMS e ne rafforza il profilo sulla scena internazionale, riconoscendo all'Emirato il ruolo di punto di riferimento e di centro di competenza per i Paesi impegnati nello sviluppo di politiche e programmi dedicati agli anziani.

«Questo traguardo riflette la visione umanitaria dell'Emirato sotto la guida di Sua Altezza lo Sceicco Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, che da sempre pone il benessere della persona al centro dell'azione di governo», ha dichiarato Maryam Majid Al Shamsi, direttrice del Dipartimento dei Servizi Sociali di Sharjah. «Da decenni l'Emirato porta avanti programmi strutturati a sostegno degli anziani, garantendo loro dignità, sicurezza e partecipazione attiva alla vita sociale».

Un traguardo che rafforza Sharjah a livello internazionale, favorendo lo scambio di competenze e consentendole di diventare un punto di riferimento nella regione per lo sviluppo di programmi age-friendly.

Hussain Al Mulla Responsabile delle Relazioni con i Media – Sharjah Government Media Bureau +971563980067