中国初のサーフィンをテーマにしたリゾートが万寧にオープン

Riyue Bay Surf Resort 、11 月11 日よりゲストの受け入れを開始

万寧（中国）、2025年10月28日 /PRNewswire/ -- China Tourism Group（CTG）が開発し、海南環島観光道路沿いの4つの主要施設の1つとなるライフスタイル型フラッグシップリゾート「Riyue Bay Surf Resort」は、2025年11月11日より正式に営業を開始します。中国初のサーフカルチャーをテーマにしたリゾートとして、同施設は海洋アドベンチャーとモダンなリゾートライフを融合させた、独自の新しいコースタルホスピタリティのコンセプトを提案します。

海南島南東部の海岸沿いに位置する万寧は、全長109キロメートルに及ぶ手つかずの美しい海岸線を有しています。透き通るような海水と優れた波質で知られる日月湾は、かねてより「中国のサーフィンの聖地」として高く評価されています。「波を愛する人々の心の故郷」と位置づけられたRiyue Bay Surf Resortは、世界水準のサーフィン環境と活気ある現代的ライフスタイルを兼ね備えた、中国で唯一の沿岸リゾート地に位置しています。

総面積10ヘクタール（約25エーカー）を超えるRiyue Bay Surf Resortには、最先端のサーフパーク、サーフカルチャーをテーマにしたホテル、デザイナーズブティックホテル、そして活気あふれるライフスタイルリテール街など、同施設を象徴する各種アメニティが備わっています。同リゾートの体験型コンセプトは、「ヘビーウェーブ」、「ミディアムウェーブ」、「ライトウェーブ」、「ジェントルウェーブ」という4つのサーフカルチャーをテーマにしたゾーンで構成されており、年間を通じて没入感のあるサーフィン体験とレジャー体験を提供するよう設計されています。

SURFLAND 、中国初となる超大型人工波プールを公開

リゾートの中心には、中国初の超大型人工波プールを有する「SURFLAND」があり、最先端の空気圧式ウェーブ技術と革新的なデザインにより、サーフカルチャーを取り入れたレクリエーションの新たな基準を打ち立てています。

卓越した波のパフォーマンスを実現するため、同リゾートでは、米国の波生成技術の先駆者であるAmerican Wave Machines（AWM）のPerfectSwell®システムを採用しています。このシステムは、世界で唯一の30チャンバー空気圧式デザインを特徴としており、自然の海の動きを再現する波を生み出し、ゲストにスリリングで本格的かつ安全なサーフィン体験を提供します。

従来の波生成システムとは異なり、この先進的な空気圧技術は高い安定性とリアリズムを実現し、季節や天候による制約を克服することで、昼夜を問わず一年を通してサーフィンを楽しめる環境を提供します。また環境面では、空気駆動式の設計により油圧機構を排除し、流体漏れのリスクをなくすことで、ゲストと環境の双方にとって安全かつ持続可能な体験を実現しています。

超大型人工波プールでは、高さ0.5メートルから2.7メートル（約1.5～9フィート）の波を生成し、最大18秒間のライドを実現、6秒ごとに新たな波を発生させます。全23種類の異なる波のパターンを備え、初めてサーフィンに挑戦する初心者からトップレベルのプロサーファーまで、あらゆるスキルレベルに対応しており、国際的なサーフィン大会の開催にも完全対応しています。日没後には、プールエリアが社交の場へと姿を変え、活気と洗練が融合した夜の雰囲気の中で、ゲスト同士が交流し、くつろげる空間を演出します。

「4 種類の波レベル」コンセプトで再定義するリゾートライフ

Riyue Bay Surf Resortは、現代的でライフスタイル志向の旅行者の感性に響くよう設計されており、そのコンセプトは同リゾートを象徴する「4種類の波レベル」構想を中心に構築されています。統合的なデザインにより、SURFLAND、リゾートホテル、リテールプロムナードが一体となり、スポーツ、ホスピタリティ、ショッピング、カルチャーを融合した総合型リゾートとして構成されています。

リゾート内には、サーフカルチャーをテーマにした「Yue Chao Surf-Themed Hotel」と、洗練されたデザイン性を誇る「Yu Yue Designer Hotel」という2つの代表的なホテルがあり、サーフ愛好家からリゾート滞在を楽しむ旅行者まで、幅広いゲストの嗜好に応える設計となっています。海南の海岸風景から着想を得た両ホテルは、全132室の洗練された客室を備え、快適さとモダンデザインを融合させた静寂の「海辺の眠り」体験を提供します。

また、食事やエンターテインメントを楽しみたいゲストのために、リゾート内の「X-LIVINストリート」には、ライブミュージック会場、ビーチフロントクラブ、ビストロをはじめ、カフェ、東南アジア料理や各国料理のレストラン、屋外アクティビティ施設などが集まり、活気ある社交と美食の拠点を形成しています。これらの要素が一体となり、リラクゼーション、探検、ウェルネス、そして交流を楽しめる活気ある目的地を創り出し、現代のサーフカルチャーの精神を体現しています。

中国初のサーフカルチャーに特化したリゾートとして、Riyue Bay Surf Resortはいよいよその幕を開けます。「波を待つのではなく、創り出す」という理念を現実の体験として具現化することで、同リゾートはサーフライフを心から愛する人々のための特別な目的地としての地位を確立しています。

ここでは、サーフィン愛好家が情熱を分かち合い、スポーツの醍醐味に没頭しながら、フルサービス型リゾートならではの快適さと洗練された空間を満喫することができます。ゲストは、波のリズムに寄り添うライフスタイルを体感しながら、瞬間ごとに異なる海辺の暮らしの表情を楽しむことができます。

Riyue Bay Surf Resortの開業は、中国に新たなサーフカルチャーを取り入れたホスピタリティのカテゴリーをもたらすと同時に、成長を続ける万寧のサーフコミュニティに新たな章を刻む出来事となります。海南環島観光道路沿いのランドマーク施設として、同リゾートは地域の観光魅力度をさらに高め、世界中からトレンド志向の旅行者を惹きつけるとともに、海南が掲げる「国際的なレジャーバケーション拠点」へのビジョン実現に貢献することを目指しています。

