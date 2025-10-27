중국 최초로 서핑을 테마로 한 리조트, 완닝에 개장 예정

리위에만 서프 리조트 , 11월 11일부터 손님맞이 시작

완닝, 중국 2025년 10월 27일 /PRNewswire/ -- 중국관광그룹(China Tourism Group•CTG)이 개발한 플래그십 라이프스타일 관광 명소인 '리위에만 서프 리조트(Riyue Bay Surf Resort)'가 11월 11일 정식 개장한다. 하이난 해안 경관 고속도로(Hainan Coastal Scenic Highway)에 자리 잡은 4대 시그니처 시설 중 하나인 이곳은 중국 최초로 서핑 문화에서 영감을 받은 리조트로, 해양 어드벤처와 현대적인 리조트 라이프를 결합한 독특한 해안 호스피탈리티 개념을 선보일 예정이다.

하이난섬 남동부 해안에 위치한 완닝은 109km에 달하는 청정 해안선을 자랑한다. 수정처럼 맑은 물과 뛰어난 파도 품질로 유명한 리위에만은 오랫동안 '중국의 서핑 천국(Surfing Paradise of China)'으로 여겨져 왔다. 일명 '서퍼들의 정신적 고향'으로 포지셔닝한 리위에만 서프 리조트는 세계적 수준의 서핑 환경과 활기찬 현대적 라이프스타일을 모두 만끽할 수 있는 중국 유일의 해안 휴양지 내에 위치한다.

Wave Pool (PRNewsfoto/Riyue Bay Surf Resort)

10헥타르(25에이커)가 넘는 규모의 리위에만 서프 리조트는 최첨단 서프 파크, 서핑을 테마로 한 호텔, 디자이너 부티크 호텔, 활기찬 라이프스타일 리테일 지구 등의 대표적 시설을 갖추고 있다. 리조트의 체험형 콘셉트는 '헤비 웨이브(Heavy Wave)', '미디엄 웨이브(Medium Wave)', '라이트 웨이브(Light Wave)', '젠틀 웨이브(Gentle Wave)'라는 네 가지 서핑 테마 존을 중심으로 구성되어, 연중 내내 몰입감 넘치는 서핑과 레저 경험을 느낄 수 있다.

서프랜드 , 중국 최초의 초대형 인공 파도 풀 공개

리조트의 중심에는 중국 최초의 초대형 인공 파도 풀이 갖춰진 서프랜드(SURFLAND)가 자리 잡고 있다. 서프랜드는 최첨단 공압식 파도 기술과 혁신적인 디자인으로 서핑을 테마로 한 레크리에이션의 새로운 기준을 제시한다.

리조트는 뛰어난 파도 성능을 유지하기 위해 파도 생성 기술의 선구자인 미국 기업 아메리칸 웨이브 머신스(American Wave Machines)의 퍼펙트스웰(PerfectSwell®) 시스템을 활용한다. 세계 유일의 30실 공압식 설계를 적용한 이 시스템은 자연 바다의 움직임을 재현한 파도를 만들어, 이용객들에게 짜릿하고 사실감 있으면서 안전한 서핑 경험을 맛보게 해준다.

이 첨단 공압식 기술은 기존 파도 생성 시스템과 달리 계절과 날씨의 제약을 극복해 연중 내내 주야를 가리지 않고 서핑을 더 일관성 있고 현실적으로 즐길 수 있게 해준다. 환경적으로, 공기 구동 방식으로 설계되어 유압 장치나 액체 누출의 위험이 없기 때문에 이용객과 환경 모두에 보다 안전하면서도 지속 가능한 경험을 선사한다.

이 초인공 파도 풀은 높이 0.5~2.7미터(1.5~9피트)의 파도를 생성하며, 최대 18초 동안 라이딩을 지속할 수 있는 파도를 6초 간격으로 만들어낸다. 23가지의 다양한 파도로 구성되어 있어, 초보 서퍼부터 엘리트 프로 서퍼까지 모든 실력의 서퍼에게 만족감을 주며, 국제 서핑 대회를 개최할 수 있는 만반의 시설이 갖춰져 있다. 해가 지면 풀장은 손님들이 교류하며 긴장을 풀고 즐길 수 있는 활기차고 세련된 저녁 분위기가 느껴지는 사교의 중심지로 변모한다.

'네 가지 파도 레벨' 콘셉트로 재정의하는 리조트 라이프

리위에만 서프 리조트는 현대적 라이프스타일을 추구하는 여행객의 공감을 얻도록 설계되었으며, 리조트의 시그니처인 '네 가지 파도 레벨(Four Wave Levels)' 프레임워크 콘셉트가 중점적으로 적용됐다. 통합된 디자인은 서프랜드, 리조트 호텔, 쇼핑 산책로를 하나로 연결하여 스포츠, 호스피탈리티, 쇼핑, 문화를 결합한 종합 리조트를 구현한다.

리조트는 서핑을 테마로 한 '위에차오 서프 테마 호텔(Yue Chao Surf-Themed Hotel)'과 '유위에 디자이너 호텔(Yu Yue Designer Hotel)'이라는 두 개의 시그니처 호텔을 자랑하며, 각 호텔은 서핑 애호가와 레저 여행객의 취향에 맞춰 설계됐다. 하이난 해안 경관에서 영감을 받아 세워진 두 호텔에는 세심하게 디자인된 총 132실의 객실이 마련되어 있으며, 편안함과 현대적 디자인이 조화를 이룬 객실에선 '바닷가에서 잠드는' 평온한 숙박 경험을 선사한다.

만찬과 엔터테인먼트를 원하는 고객을 위해 리조트의 '엑스리빈 스트리트(X-LIVIN Street)'는 라이브 음악 공연장, 해변 클럽, 비스트로뿐 아니라 카페, 동남아•세계 각국의 레스토랑, 야외 활동 시설을 갖춘 활기찬 사교와 미식 공간을 제공한다. 이 모든 요소가 아우러져 현대 서핑 문화의 정신을 담아내며 휴식, 탐험, 웰니스, 교류를 즐길 수 있는 생동감 있는 리조트를 구현한다.

중국 최초의 서핑 문화 전용 리조트인 리위에만 서프 리조트가 곧 개장한다. '파도를 기다리기만 하지 않고 직접 만들어낸다'는 철학을 현실로 구현한 이 리조트는 서핑 라이프스타일을 즐기며 살아가는 이들을 위한 목적지로 자리매김한다.

서핑 애호가들은 이곳에서 자신의 열정을 마음껏 누리고, 서핑이 주는 스릴에 흠뻑 빠져들며, 풀서비스 리조트가 주는 편안함과 세련미를 누릴 수 있다. 손님들은 파도의 리듬에 맞춰진 라이프스타일을 받아들이며, 매 순간마다 해안 생활의 다양한 매력을 느낄 수 있다.

리위에만 서프 리조트의 개장은 중국에 서핑을 테마로 한 새로운 유형의 호스피탈리티를 소개할 뿐만 아니라 성장하는 완닝 지역 서핑 커뮤니티에 새로운 이정표를 제시한다. 하이난 해안 경관 고속도로를 따라 위치한 이 리조트는 지역 관광의 매력을 한층 높이고, 전 세계 트렌드를 선도하는 여행객을 유치하며, 하이난이 선도적인 국제 레저 및 휴양지로 도약하겠다는 비전에 기여할 것이다.

