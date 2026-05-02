День открытых дверей в кампусе университета CityUHK (Dongguan) 2026 привлекает более 50 000 посетителей

ДУНГУАНЬ, Китай, 2 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Университет City University of Hong Kong (Dongguan) провел 1 мая День открытых дверей в кампусе 2026 года, собрав более 50 000 онлайн- и оффлайн-посетителей и продемонстрировав свои академические преимущества, объекты и сооружения, а также среду обучения, ориентированную на учащихся.

Проходящий на основной и параллельных площадках, День открытых дверей включал в себя представление университета, программные брифинги, консультации, обмен студентами, публичные лекции и захватывающие мероприятия.

Library at City University of Hong Kong (Dongguan)

В своем вступительном слове профессор Лу Чун (Lu Chun), исполнительный президент CityUHK (Dongguan), подчеркнул достижения первых выпускников магистратуры университета. Он отметил, что выдающиеся выпускники 2026 года продемонстрировали сильные академические знания, передовое технологическое мастерство и практический опыт, полученный на ведущих предприятиях. Университет также стремится воспитывать разносторонние таланты для эпохи ИИ.

Профессор Джули Хуан Ли (Julie Juan LI), вице-президент (по академической работе) университета CityUHK (Dongguan), заявила, что CityUHK (Dongguan) унаследовал сильные академические стороны мирового уровня CityUHK, который занимает 63-е место в мире и 7-е место в Азии в мировом рейтинге университетов QS World University Rankings 2026 года и был назван «Самым международным университетом в мире» по версии THE в течение трех лет подряд. Она подчеркнула, что университет полностью соответствует академическим стандартам и ресурсам CityUHK, неуклонно поддерживая качество образования на высоком уровне благодаря сотрудничеству между кампусами.

В своем выступлении г-жа Инь Жунжун (Yin Rongrong), директор приемной комиссии, отметила, что университет принимает студентов из материкового Китая, Гонконга, Макао, Тайваня и других регионов. Студенты бакалавриата получают аттестат об окончании обучения и диплом CityUHK (Dongguan), а также диплом университета City University of Hong Kong.

CityUHK (Dongguan) предлагает пять программ бакалавриата, включая информатику, материаловедение и технологию материалов, энергетику и инженерию, инженерию интеллектуального производства и науку о данных, а также ряд программ для аспирантов, все в соответствии с ведущими мировыми стандартами.

Чжан Цзыцянь (Zhang Ziqian), студент первого курса, поделился своим мнением о кампусе. Он особо отметил систему «no-major upon entry» (отсутствие необходимости выбора профильной дисциплины при поступлении), обучение на английском языке и возможности международного обмена, которые позволяют студентам исследовать академические дисциплины и укреплять международную конкурентоспособность.

Профессор ЧИУ Чи Юэ (CHIU Chi Yue), вице-президент (по административной части), д-р Ли Юань (Li Yuan), заместитель вице-президента (по обучению и развитию), а также профессор Ли И (Li Yi), заведующий кафедрой материаловедения и инженерии, выступили с публичными лекциями о выборе университета в эпоху ИИ, готовых к будущему программах обучения и дальнейших путях развития образования.

Имеющий стратегическое расположение в Songshan Lake Science City, университет встроен в инновационную экосистему наряду с крупными национальными научными учреждениями и ведущими предприятиями. Вторая очередь его камупса, которая должна быть завершена в 2028 году, будет способствовать дальнейшему улучшению исследовательской деятельности и развитию талантов.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт университета: https://www.cityu-dg.edu.cn/en/home.html

