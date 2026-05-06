"2026 Campus Open Day" di CityUHK (Dongguan) Tarik Lebih dari 50.000 Peserta

Dalam sambutannya, Executive President, Lu Chun, menyoroti capaian dari lulusan program magister pertama universitas tersebut. Menurutnya, lulusan tahun 2026 memiliki prestasi akademik yang kuat, penguasaan teknologi mutakhir, serta pengalaman kerja praktis dari perusahaan terkemuka. Pihak universitas berkomitmen mencetak talenta yang mampu beradaptasi pada era kecerdasan buatan (AI).

Sementara itu, Vice President (Academic), Julie Juan Li, menyatakan, CityUHK (Dongguan) mempertahankan keunggulan akademik City University of Hong Kong yang menempati peringkat ke-63 dunia dan ketujuh di Asia dalam "QS World University Rankings 2026", serta meraih gelar "World's Most International University" dari Times Higher Education selama tiga tahun berturut-turut. Ia menegaskan, CityUHK (Dongguan) memenuhi standar akademik dan sumber daya CityUHK, serta terus menjalin kolaborasi lintaskampus.

Menurut Yin Rongrong, Director, Admissions Office, CityUHK (Dongguan) menerima mahasiswa dari Tiongkok daratan, Hong Kong, Makau, Taiwan, serta luar negeri. Mahasiswa program sarjana akan memperoleh ijazah dan gelar dari CityUHK (Dongguan), serta gelar dari City University of Hong Kong.

CityUHK (Dongguan) menawarkan lima program sarjana, yaitu Ilmu Komputer, Ilmu dan Teknik Material, Ilmu dan Teknik Energi, Teknik Manufaktur Cerdas, serta Ilmu Data, serta sejumlah program pascasarjana berbasiskan perkuliahan dengan standar internasional.

Mahasiswa tahun pertama, Zhang Ziqian, turut berbagi pengalaman, termasuk mengenai sistem "no-major upon entry", kegiatan perkuliahan dengan pengantar bahasa Inggris, serta peluang pertukaran global yang membantu mahasiswa mengeksplorasi minat akademik dan meningkatkan daya saing internasional.

Sejumlah pimpinan akademik, antara lain Vice President (Administration) Chiu Chi Yue, Associate Vice-President (Teaching and Development) Li Yuan, serta Kepala Departemen Ilmu dan Teknik Material Li Yi, juga menyampaikan kuliah umum terkait pilihan universitas di era AI, pembelajaran masa depan, dan jalur pendidikan lanjutan.

Berlokasi strategis di Songshan Lake Science City, CityUHK (Dongguan) berada dalam ekosistem inovasi yang berdekatan dengan fasilitas riset nasional dan perusahaan teknologi terkemuka. Ditargetkan selesai pada 2028, pembangunan kampus tahap dua diharapkan semakin memperkuat kapasitas riset dan pengembangan SDM.

SOURCE City University of Hong Kong (Dongguan)