CityUHK (Dongguan) จัดงาน Campus Open Day ประจำปี 2569 ดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คน

News provided by

City University of Hong Kong (Dongguan)

06 May, 2026, 09:13 CST

ตงกวน, จีน, 2 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- มหาวิทยาลัย City University of Hong Kong (Dongguan) จัดงาน Campus Open Day ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งแบบออนไลน์และแบบภายในสถานที่มากกว่า 50,000 คน พร้อมนำเสนอจุดแข็งทางวิชาการ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

งานจัดขึ้นทั้งในสถานที่หลักและพื้นที่จัดกิจกรรมคู่ขนาน ภายในงานประกอบด้วยการแนะนำมหาวิทยาลัย การบรรยายข้อมูลหลักสูตร การให้คำปรึกษา การแบ่งปันประสบการณ์จากนักศึกษา การบรรยายสาธารณะ และกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเชิงลึก

Library at City University of Hong Kong (Dongguan) (PRNewsfoto/City University of Hong Kong (Dongguan))
ในคำกล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์ Lu Chun อธิการบริหารของ City University of Hong Kong (Dongguan) กล่าวถึงความสำเร็จของบัณฑิตระดับปริญญาโทรุ่นแรก โดยระบุว่าบัณฑิตปี 2569 มีความโดดเด่นทั้งด้านวิชาการ ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีล้ำสมัย และประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากองค์กรชั้นนำ พร้อมย้ำเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาบุคลากรที่รอบด้านสำหรับยุค AI

ศาสตราจารย์ Julie Juan LI รองอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ) กล่าวว่า City University of Hong Kong (Dongguan) สืบทอดความแข็งแกร่งทางวิชาการระดับโลกจาก City University of Hong Kong ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 63 ของโลก และอันดับที่ 7 ในเอเชีย จากการจัดอันดับ QS World University Rankings ปี 2569 และยังได้รับการจัดอันดับเป็น "มหาวิทยาลัยนานาชาติที่สุดในโลก" โดย Times Higher Education ต่อเนื่อง 3 ปี โดยเน้นย้ำถึงการยึดมาตรฐานวิชาการและทรัพยากรร่วมกับ CityUHK เพื่อรักษาความเป็นเลิศด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือข้ามวิทยาเขต

นาง Yin Rongrong ผู้อำนวยการสำนักงานรับสมัครนักศึกษา ระบุว่า มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และต่างประเทศ โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับทั้งใบรับรองการสำเร็จการศึกษาและปริญญาบัตรจาก City University of Hong Kong (Dongguan) ควบคู่กับปริญญาบัตรจาก City University of Hong Kong

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 สาขา ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ และวิทยาการข้อมูล รวมถึงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแบบรายวิชาหลากหลายหลักสูตร โดยทั้งหมดอยู่ในมาตรฐานระดับชั้นนำของโลก

Zhang Ziqian นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แบ่งปันประสบการณ์ในมหาวิทยาลัย โดยกล่าวถึงระบบ "ไม่ต้องเลือกสาขาตั้งแต่เข้าเรียน" การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และโอกาสแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ ซึ่งช่วยให้นักศึกษาค้นหาความสนใจทางวิชาการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ CHIU Chi Yue รองอธิการบดี (ฝ่ายบริหาร) ดร. Li Yuan รองอธิการบดี (ฝ่ายการสอนและพัฒนา) และศาสตราจารย์ Li Yi หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้บรรยายในหัวข้อการเลือกมหาวิทยาลัยในยุค AI การเรียนรู้เพื่ออนาคต และเส้นทางการศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่ Songshan Lake Science City (เขตนวัตกรรมทะเลสาบซงซาน) โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนวัตกรรมร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติและองค์กรชั้นนำหลายแห่ง ทั้งนี้ วิทยาเขตระยะที่ 2 ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2571 จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย: https://www.cityu-dg.edu.cn/en/home.html

SOURCE City University of Hong Kong (Dongguan)

Hari Terbuka Kampus 2026 CityUHK (Dongguan) tarik lebih 50,000 peserta

CityUHK (Dongguan) 2026 Campus Open Day draws over 50,000 participants

