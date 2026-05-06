Hari Terbuka Kampus 2026 CityUHK (Dongguan) tarik lebih 50,000 peserta

DONGGUAN, China, 2 Mei 2026 /PRNewswire/ -- City University of Hong Kong (Dongguan) mengadakan Hari Terbuka Kampus 2026 pada 1 Mei, menarik lebih 50,000 pengunjung dalam talian dan luar talian, selain memaparkan kekuatan akademik, kemudahan serta persekitaran pembelajaran berpusatkan pelajar.

Diadakan di lokasi utama dan lokasi selari, Hari Terbuka tersebut menampilkan pengenalan universiti, taklimat program, sesi rundingan, perkongsian pelajar, kuliah umum serta aktiviti imersif.

Dalam ucapan pembukaannya, Profesor Lu Chun, Presiden Eksekutif CityUHK (Dongguan), mengetengahkan pencapaian siswazah sarjana pertama Universiti itu. Beliau menyatakan bahawa siswazah cemerlang 2026 menunjukkan prestasi akademik yang mantap, penguasaan teknologi termaju serta pengalaman praktikal daripada perusahaan terkemuka, dengan Universiti itu menyasarkan untuk memupuk bakat serba boleh bagi era AI.

Profesor Julie Juan Li, Naib Presiden (Akademik) CityUHK (Dongguan), menyatakan bahawa CityUHK (Dongguan) mewarisi kekuatan akademik bertaraf dunia CityUHK, yang berada di kedudukan ke-63 di peringkat global dan ke-7 di Asia dalam QS World University Rankings 2026, serta dinamakan sebagai "Universiti Paling Antarabangsa di Dunia" oleh THE selama tiga tahun berturut-turut. Beliau menekankan penjajaran penuh Universiti dengan piawaian dan sumber akademik CityUHK, sekali gus mengekalkan kecemerlangan pendidikan yang konsisten melalui kerjasama silang kampus.

Dalam ucapannya, Cik Yin Rongrong, Pengarah Pejabat Kemasukan, menyatakan bahawa Universiti merekrut pelajar dari tanah besar China, Hong Kong, Macau, wilayah Taiwan serta luar negara. Pelajar sarjana muda memperoleh sijil tamat pengajian dan sijil ijazah daripada CityUHK (Dongguan), berserta sijil ijazah daripada City University of Hong Kong.

CityUHK (Dongguan) menawarkan lima program sarjana muda termasuk Sains Komputer, Sains dan Kejuruteraan Bahan, Sains dan Kejuruteraan Tenaga, Kejuruteraan Pembuatan Pintar dan Sains Data, serta pelbagai program pascasiswazah berasaskan pengajaran, kesemuanya memenuhi piawaian bertaraf dunia.

Zhang Ziqian, seorang mahasiswa tahun pertama, berkongsi pengalaman kampusnya. Beliau mengetengahkan sistem "tiada pengkhususan semasa kemasukan" Universiti, pengajaran dalam bahasa Inggeris serta peluang pertukaran global, yang membolehkan pelajar meneroka minat akademik dan memantapkan daya saing antarabangsa.

Profesor CHIU Chi Yue, Naib Presiden (Pentadbiran), Dr Li Yuan, Naib Presiden Bersekutu (Pengajaran dan Pembangunan), serta Profesor Li Yi, Ketua Jabatan Sains dan Kejuruteraan Bahan, menyampaikan kuliah umum mengenai pemilihan universiti dalam era AI, pembelajaran yang bersedia untuk masa depan dan laluan pendidikan lanjutan.

Terletak secara strategik di Songshan Lake Science City, Universiti itu berada dalam ekosistem inovasi di samping kemudahan saintifik nasional utama serta perusahaan terkemuka. Fasa II kampus, yang dijangka siap pada 2028 akan meningkatkan lagi penyelidikan dan pembangunan bakat.

