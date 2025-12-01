Насладитесь праздничным сезоном в Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

ФУКУОК, Вьетнам, 1 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- По мере приближения праздничного сезона Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay сияет духом радости и единения. Расположенный на пляже Kem Beach с белоснежным мягким песком, входящим в 100 самых красивых пляжей мира, курорт предлагает идиллический отдых, где современный дизайн легко гармонирует с захватывающей дух природной красотой Фукуока. Здесь гости просыпаются под золотистый восход солнца над изумрудными водами и наслаждаются днями, наполненными энергией, теплом и незабываемым очарованием острова.

Курорт с 752 современными вариантами размещения — от уютных студий до просторных семейных апартаментов, пентхаусов и вилл — подойдет для любого путешественника. Каждое жилье предлагает гостям расслабиться в комфорте, наслаждаясь захватывающим морским пейзажем за балконом. Будь то спокойный отдых или приключенческий семейный отпуск, курорт является идеальным фоном для яркого, наполненного праздниками отдыха.

В этом сезоне все покорены недавно открывшимся баром Herring, местом на берегу моря, вдохновленным богатым наследием рыбацких деревень Фукуока. В баре Herring, сочетающем в себе рустикальный характер побережья с атмосферой современного пляжного бара, подают блюда с вьетнамской изюминкой, приготовленные из свежих местных ингредиентов, а также тропические коктейли, которые отражают вкусы острова. В сочетании с живой музыкой и нежным шепотом волн он обязан стать самым привлекательным местом на острове для встреч на закате и ночных торжеств.

Праздничная программа курорта составлена так, чтобы радовать гостей всех возрастов. Любители поесть могут насладиться серией исключительных гастрономических мероприятий, среди которых роскошный рождественский гала-ужин и головокружительный новогодний гала-ужин «шведский стол». Каждое торжество включает в себя тщательно подобранные блюда международной и вьетнамской кухни, премиальные блюда из морепродуктов, интерактивные станции и праздничные десерты, которые поднимают дух праздника.

По мере приближения Нового года гости могут стильно ждать его наступления на оживленной вечеринке в канун Нового года с энергичным диджеем, яркими выступлениями и незабываемыми моментами у берегов пляжа Kem Beach. Вас также ждут разнообразные развлекательные программы, в том числе практические мастер-классы, праздничные ремесла и культовая вечеринка у бассейна с пеной — фирменная изюминка, наполненная музыкой, смехом и брызгами веселья.

Чтобы еще больше продлить праздничное путешествие «Live in Style», гостям предлагается посетить фестиваль Phu Quoc Tropica Fest в Сансет Тауне, обязательное к посещению сезонное направление, демонстрирующее захватывающие художественные инсталляции, культурологические выступления и интерактивные впечатления. Tropica Fest добавляет дополнительный уровень радостного волнения и удивления, делая курортный сезон на острове Фукуок поистине незабываемым.

В этот праздничный сезон позвольте вашему отпуску сиять в Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, где потрясающая природа, радостные торжества и сердечное гостеприимство объединяются, чтобы создать воспоминания, которые останутся с вами надолго после вашего отдыха здесь.

Адрес : Kem Beach, Phu Quoc Special Zone, An Giang, Vietnam

: Kem Beach, Phu Quoc Special Zone, An Giang, Vietnam Электронная почта : [email protected]

: Телефон : (+84) 297 392 7777

: (+84) 297 392 7777 Веб-сайт: https://premierresidencesphuquoc.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2834153/premierresidencesphuquoc1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2834154/premierresidencesphuquoc2.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2834155/premierresidencesphuquoc3.jpg