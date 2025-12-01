Насладитесь праздничным сезоном в Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Информация предоставлена

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

01 дек, 2025, 05:48 GMT

ФУКУОК, Вьетнам, 1 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- По мере приближения праздничного сезона Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay сияет духом радости и единения. Расположенный на пляже Kem Beach с белоснежным мягким песком, входящим в 100 самых красивых пляжей мира, курорт предлагает идиллический отдых, где современный дизайн легко гармонирует с захватывающей дух природной красотой Фукуока. Здесь гости просыпаются под золотистый восход солнца над изумрудными водами и наслаждаются днями, наполненными энергией, теплом и незабываемым очарованием острова.

Continue Reading
Resort Overview - Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Resort Overview - Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Herring Bar - A new vibe at Kem Beach
Herring Bar - A new vibe at Kem Beach
Exciting festive activities at Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Exciting festive activities at Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Курорт с 752 современными вариантами размещения — от уютных студий до просторных семейных апартаментов, пентхаусов и вилл — подойдет для любого путешественника. Каждое жилье предлагает гостям расслабиться в комфорте, наслаждаясь захватывающим морским пейзажем за балконом. Будь то спокойный отдых или приключенческий семейный отпуск, курорт является идеальным фоном для яркого, наполненного праздниками отдыха.

В этом сезоне все покорены недавно открывшимся баром Herring, местом на берегу моря, вдохновленным богатым наследием рыбацких деревень Фукуока. В баре Herring, сочетающем в себе рустикальный характер побережья с атмосферой современного пляжного бара, подают блюда с вьетнамской изюминкой, приготовленные из свежих местных ингредиентов, а также тропические коктейли, которые отражают вкусы острова. В сочетании с живой музыкой и нежным шепотом волн он обязан стать самым привлекательным местом на острове для встреч на закате и ночных торжеств.

Праздничная программа курорта составлена так, чтобы радовать гостей всех возрастов. Любители поесть могут насладиться серией исключительных гастрономических мероприятий, среди которых роскошный рождественский гала-ужин и головокружительный новогодний гала-ужин «шведский стол». Каждое торжество включает в себя тщательно подобранные блюда международной и вьетнамской кухни, премиальные блюда из морепродуктов, интерактивные станции и праздничные десерты, которые поднимают дух праздника.

По мере приближения Нового года гости могут стильно ждать его наступления на оживленной вечеринке в канун Нового года с энергичным диджеем, яркими выступлениями и незабываемыми моментами у берегов пляжа Kem Beach. Вас также ждут разнообразные развлекательные программы, в том числе практические мастер-классы, праздничные ремесла и культовая вечеринка у бассейна с пеной — фирменная изюминка, наполненная музыкой, смехом и брызгами веселья.

Чтобы еще больше продлить праздничное путешествие «Live in Style», гостям предлагается посетить фестиваль Phu Quoc Tropica Fest в Сансет Тауне, обязательное к посещению сезонное направление, демонстрирующее захватывающие художественные инсталляции, культурологические выступления и интерактивные впечатления. Tropica Fest добавляет дополнительный уровень радостного волнения и удивления, делая курортный сезон на острове Фукуок поистине незабываемым.

В этот праздничный сезон позвольте вашему отпуску сиять в Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, где потрясающая природа, радостные торжества и сердечное гостеприимство объединяются, чтобы создать воспоминания, которые останутся с вами надолго после вашего отдыха здесь.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2834153/premierresidencesphuquoc1.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2834154/premierresidencesphuquoc2.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2834155/premierresidencesphuquoc3.jpg

Другие материалы из этого источника

Sparkle in the Season at Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Sparkle in the Season at Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

As the festive season arrives, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay glows with a spirit of joy and togetherness. Set along the powdery white sands ...
Откройте для себя идеальный семейный отдых в Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Откройте для себя идеальный семейный отдых в Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Этим летом Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay приглашает семьи провести время вместе и исследовать окрестности благодаря эксклюзивному сезонному ...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Travel

Travel

Amusement Parks and Tourist Attractions

Amusement Parks and Tourist Attractions

Entertainment

Entertainment

Hotels and Resorts

Hotels and Resorts

Выпуски новостей схожей тематики