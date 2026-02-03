Отпразднуйте Тет у моря: отдых в Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay на Новый год по лунному календарю

ФУКУОК, Вьетнам, 3 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- По мере приближения весны к спокойному пляжу Кем курорт Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay встречает Тет, вьетнамский Новый год по лунному календарю, отмечая этот праздник в ритме моря. В этом году курорт приглашает гостей отметить Тет, снизив темп, воссоединившись и приняв год Лошади, — мирное начало, в результате чего чувство радости сохраняется долго после праздника.

A Lunar New Year Escape at Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay A Tet Journey of Culture and Togetherness at Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay Herring Bar - Where Tet Meets the Sea Breeze

Курорт расположен на пляже Кем, признанном одним из ста лучших пляжей мира. Здесь современный дизайн сочетается с природной красотой Фукуока. Утро встречает гостей солнечными лучами на изумрудных водах, а дни складываются из моментов, определяемых традициями, единением и безмятежностью острова. И в каждом из 752 современных номеров курорта, от студий и семейных апартаментов до пентхаусов и вилл, открывается успокаивающий вид на море, создавая ощущение дома, где гости могут полностью погрузиться в дух Тет у моря.

Путешествие культуры и единения на Тет

В этот Новый год по лунному календарю курорт предлагает тщательно продуманную программу празднования Тет, которая поможет гостям совершить незабываемое путешествие, наполненное культурными впечатлениями и ощущением радости. Дети делают красочные фонарики и амулеты Бога богатства, а исполнения танца льва приносят на курорт яркую энергию. Гости могут получить каллиграфические благословения, поучаствовать в традиционных народных играх и пенной вечеринке в бассейне, сочетающей веселье с тропическим солнцем. Каждый момент оставляет ощущение естественности, неспешности и чего-то личного, смешивая вьетнамские традиции с современным празднованием на острове.

От радости к столу: вкусы Тет у моря

Еда занимает центральное место и служит языком воссоединения и тепла. Традиционное меню на Тет позволяет насладиться знакомыми вьетнамскими вкусами в уединенной обстановке у моря, а буфет Spring Reunion Buffet (буфет для весенних встреч), в котором представлено обильное разнообразие местных деликатесов и любимые всеми блюда из других стран мира, идеально подходит для семейных встреч. Пары могут насладиться романтическим ужином у моря при свечах со звуком прибоя и отсвечивающим закатом.

Бар Herring (сельдь): празднование Тет с морским бризом

Бар Herring курорта, созданный как дань наследию рыбацкой деревни Фукуок, добавляет современный морской колорит. Гости могут насладиться блюдами вьетнамской кухни, тропическими коктейлями и видом на океан. Идеально подходит для встреч на закате или уединенного ужина на Новый год по лунному календарю.

Продолжение празднования на фестивале Tropica Fest

Помимо курорта, фестиваль Tropica Fest в Сансет Таун предлагает любителям культуры, искусства и развлечений захватывающие впечатления. Интерактивные инсталляции, представления и оживленные выступления фестиваля Tropica Fest добавляют цвета и энергии, делая празднование Тет на острове Фукуок поистине незабываемым.

Памятный Новый год по лунному календарю

Празднование Тет в Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay — это не какое-то одно мероприятие, а воспоминания и эмоции на протяжении всего отдыха. От семейных встреч и веселых моментов до романтических ужинов и культурных исследований — каждое впечатление станет незабываемым.

В этот Новый год по лунному календарю откройте для себя празднование Тет у моря, где красота природы, вьетнамские традиции и современная жизнь на острове объединяются, чтобы создать праздник, который вы будете еще долго вспоминать после отпуска.

адрес: пляж Кем, специальная зона Фукуок, Анзянг, Вьетнам, электронная почта: [email protected], телефон: (+84) 297 392 7777, веб-сайт: premierresidencesphuquoc.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2873365/premierresidencesphuquoc1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2873367/premierresidencesphuquoc3__1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2873366/premierresidencesphuquoc3.jpg