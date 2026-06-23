Объем торгов акциями BingX TradFi вырос на 700% за пять дней на фоне растущего спроса на мультиактивную торговлю

ПАНАМА-СИТИ, 23 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и ИИ, сообщила, что ежедневный объем торгов в разделе BingX TradFi Stocks вырос более чем на 700% за последние пять дней. Такой рост отражает увеличивающийся спрос на диверсифицированные инвестиционные возможности как на частных рынках капитала, так и на традиционных финансовых рынках в рамках единой торговой среды.

За последние два месяца совокупный объем торгов акциями на платформе превысил 2,7 млрд долларов США, а объем торгов фондовыми индексами – 8 млрд долларов США. Этот результат подтверждает укрепление позиций BingX как мультиактивной торговой платформы, предоставляющей пользователям доступ к акциям, валютному рынку, индексам, сырьевым товарам и цифровым активам через единый аккаунт.

Стремительный рост обусловлен повышенным интересом к акциям всемирно известных компаний, таких как SpaceX, NVIDIA и Samsung , а также к другим заметным рыночным возможностям, которые помогают криптовалютным трейдерам участвовать в глобальных инвестиционных трендах. Среди таких инициатив – программа распределения токенов OpenAI Pre-IPO.

«Мы наблюдаем заметное изменение в подходе пользователей к торговле. Вместо концентрации на одном классе активов трейдеры все чаще стремятся получать доступ к нескольким рынкам через единую платформу», – отметил Пабло Монти, представитель BingX. «Стремительный рост нашего направления TradFi подтверждает высокий спрос на более комплексную торговую среду, объединяющую криптовалюты, акции, индексы, сырьевые товары и новые возможности, такие как доступ к инвестициям на этапе до выхода компаний на биржу».

Развивая этот успех, BingX недавно запустила кампанию $1 Million Stock Trading Carnival с призовым фондом 1 миллион долларов США, направленную на расширение участия пользователей в глобальных фондовых рынках и дальнейшее повышение вовлеченности аудитории. Пользователи также могут рассчитывать на ежемесячные тематические кампании, посвященные ключевым рыночным трендам и открывающие новые возможности для работы с мультиактивными рынками на платформе BingX.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и компанией в сфере Web3 и ИИ, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в пятерку крупнейших мировых криптовалютных бирж по объему торговли деривативами и являясь одним из пионеров криптокопитрейдинга, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной экосистеме продуктов и сервисов на базе ИИ, включая фьючерсную и спотовую торговлю, копитрейдинг и решения TradFi, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, направленные на повышение эффективности, уверенности и результативности торговли.

С 2024 года BingX является главным партнером Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей-партнером Scuderia Ferrari HP.

Подробнее: https://bingx.com/ru