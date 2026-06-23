El volumen diario de acciones de BingX TradFi se dispara un 700% en cinco días tras una demanda de trading multiactivo

CIUDAD DE PANAMÁ, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha reportado que el volumen de trading diario de sus acciones BingX TradFi ha aumentado en más de un 700 % en los últimos cinco días, lo que refleja la creciente demanda de oportunidades diversificadas tanto en los mercados privados como en los mercados financieros tradicionales dentro de un entorno de trading unificado.

Con un volumen acumulado de trading de acciones de más de 2.700 millones de dólares e índices bursátiles que superan los 8.000 millones de dólares en los últimos 2 meses, este hito refuerza el creciente papel de BingX como plataforma de trading de multiactivos donde los usuarios pueden acceder a acciones, divisas, índices, materias primas y activos digitales a través de una sola cuenta.

Este rápido aumento se debe al creciente interés en empresas reconocidas mundialmente como SpaceX, NVIDIA y Samsung, y otros nombres destacados que conectan a los traders nativos de criptomonedas con las tendencias globales y las oportunidades de mercado, como el airdrop pre-IPO de OpenAI.

"Estamos viendo un cambio claro en la forma en que los usuarios abordan el trading. En lugar de centrarse en una sola clase de activos, los traders buscan cada vez más acceder a múltiples mercados a través de una única plataforma", afirmó Pablo Monti, Portavoz de BingX. "El rápido crecimiento de nuestra oferta TradFi demuestra la fuerte demanda de una experiencia de trading más unificada que combine criptomonedas, acciones, índices, materias primas y oportunidades emergentes como el acceso opciones pre-IPO".

Aprovechando este impulso, BingX lanzó recientemente su Trading de Acciones con $1 millón de premio para fomentar una mayor participación en los mercados bursátiles globales y ampliar aún más la interacción de los traders. Los usuarios podrán disfrutar de campañas temáticas mensuales basadas en las principales tendencias del mercado, lo que les brindará nuevas oportunidades para participar en mercados multiactivos en BingX.

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX