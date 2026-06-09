АНТИКИТЕРА: HUBLOT ОБЪЕДИНЯЕТ АНТИЧНУЮ ИСТОРИЮ, ИННОВАЦИИ В ЧАСОВОМ ИСКУССТВЕ И ПЕРВОПРОХОДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

С 2014 года подразделение Hublot Xplorations ежегодно принимает участие в более чем двухнедельных экспедициях на остров Антикитера, выполняя функцию основной технической поддержки для археологов-дайверов. Это инновационное подразделение, специализирующееся на исследованиях и разработке революционных материалов, получило, в частности, задание разработать ультрасовременные подводные дроны. Такие дроны помогают с более высокой точностью обнаруживать артефакты, до сих пор находящиеся на месте крушения древнего корабля, получившего всемирный резонанс, тем самым не нанося вред археологической находке и помогая ее изучению в оптимальных условиях.

Серия документальных фильмов посвящена 18-дневной экспедиции, в которой подразделение Hublot Xplorations и Анил Бранкалеони будут сопровождать международную группу археологов, дайверов и экспертов, исследующих место, где в 1901 году был обнаружен знаменитый антикитерский механизм. Уникальный артефакт, датируемый примерно 60 годом до нашей эры, считается самым древним из известных астрономических вычислительных приборов. Этот прибор мог с удивительной точностью вычислить движение звёзд, моменты наступления затмений и другие астрономические явления, что говорит о том, что уровень его технической сложности значительно превосходил время.

В 2012 году бренд Hublot отдал должное этому удивительному артефакту, представив часы Hublot Antikythera — шедевр часового искусства, воспроизводящий сложные астрономические функции древнего механизма

в наручных часах. Часы стали настоящим техническим достижением, так как в них используются усложнения, позволяющие следить за сменой лунных циклов, наступлением затмения и положением звезд точно также, как это делал античный механизм-предшественник. Созданная как концептуальные часы, модель Hublot Antikythera символизирует слияние истории, науки и инноваций, идеально воплощая дух бренда.

Год спустя, в 2013 году, бренд Hublot представил модель Antikythera SunMoon. Эти высокоточные часы, вдохновленные миром Антикитеры, оснащены указателями положения Солнца и Луны. Эта модель позволяет точно определить знак зодиака по дате с учетом процессии точек равноденствия.

Матиас Бютте, руководитель отдела исследований и разработок Hublot, объясняет: «Каждый часовой механизм — это своеобразный манифест: время — это ценность, и оно заслуживает смелости и творческого подхода».

Помимо сложных погружений и технических совещаний, в документальном фильме также показана повседневная жизнь на этом отдаленном острове, где проживает около двадцати человек. Истинное свидетельство увлеченности и устремленности единомышленников, которые с 2010 года работают в сложных условиях с целью сохранения бесценного наследия.

Этот проект наглядно демонстрирует взаимосвязь между часовым искусством, древней историей и первопроходческими открытиями — всеми ключевыми ценностями бренда Hublot. Помимо участия в археологических исследованиях, подразделение Hublot Xplorations также участвует в таких амбициозных проектах, как миссия «ЭксоМарс» Европейского космического агентства (ЕКА), демонстрируя свою приверженность инновациям и научным открытиям.

Не пропустите увлекательное приключение, стартующее по центральноевропейскому времени на каналах Hublot и Anil B на платформе YouTube. Уникальная возможность узнать, как бренд Hublot расширяет границы технологий на службе истории и науки.

Откройте для себя документальное видео здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Ndi6pCrKOB8&