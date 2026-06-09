ANTICYTHERE : ENTRE HISTOIRE ANTIQUE, INNOVATION HORLOGERE ET EXPLORATION MODERNE AVEC HUBLOT

Depuis 2014, le département « Hublot Xplorations » consacre plus de deux semaines par an à des missions sur l'île d'Anticythère, jouant un rôle clé en tant que « bras technique » des équipes d'archéologues plongeurs. Ce département innovant, spécialisé dans la recherche et la réalisation de matériaux révolutionnaires, a notamment conçu des drones sous-marins de pointe. Ces drones permettent une détection plus précise des artefacts encore enfouis sur le site du célèbre naufrage antique, contribuant ainsi à préserver et à étudier ce trésor historique dans des conditions optimales.

Le reportage suit l'équipe Hublot Xplorations et Anil Brancaleoni pendant 18 jours, aux côtés d'une équipe internationale d'archéologues, plongeurs et spécialistes, dans leur exploration du site où fut découverte en 1901 la célèbre « machine d'Anticythère ». Datant d'environ 60 avant notre ère, cet artefact unique est considéré comme le plus ancien calculateur astronomique connu. Il était capable de prédire avec une précision remarquable les mouvements des astres, les éclipses et d'autres phénomènes célestes, témoignant d'un savoir-faire technologique avancé pour son époque.

En 2012, Hublot a rendu hommage à cet artefact fascinant en dévoilant la montre Hublot Anticythère, un chef-d'œuvre d'horlogerie conçu pour reproduire, à l'échelle d'une montre-bracelet, les fonctions

astronomiques complexes de la machine antique. Véritable prouesse technique, cette montre intègre des complications permettant de suivre les cycles lunaires, les éclipses et les positions des astres, tout comme son ancêtre antique. Conçue comme une pièce conceptuelle, la Hublot Anticythère symbolise la rencontre entre l'histoire, la science et l'innovation, incarnant parfaitement l'esprit de la marque.

Une année plus tard, en 2013, Hublot présente « Antikythera SunMoon », inspirée de l'univers d'Anticythère, une montre d'une grande précision comprenant les indications relatives au Soleil et à la Lune. La pièce permet de découvrir le signe réel du zodiac à une date donnée, par le biais de l'indication de la précession des équinoxes.

Mathias Buttet, Directeur Recherche & Développement Hublot, souligne : "Chaque mécanisme horloger est une déclaration : le temps est précieux, et il mérite d'être honoré avec audace et créativité."

Au-delà des plongées complexes et des briefings techniques, le documentaire dévoile également la vie quotidienne sur cette île isolée, habitée par une vingtaine de personnes. Il met en lumière la passion et la détermination des équipes qui, depuis 2010, travaillent dans des conditions exigeantes pour préserver ce patrimoine inestimable.

Ce projet illustre parfaitement l'intersection entre l'horlogerie de précision, l'histoire antique et l'exploration moderne, des valeurs fondamentales pour Hublot. En plus de ses contributions à la recherche archéologique, « Hublot Xplorations » est également impliqué dans des projets ambitieux tels que la mission ExoMars de l'ESA, démontrant son engagement pour l'innovation et la découverte.

Ne manquez pas cette aventure fascinante, disponible sur la chaîne YouTube d'Hublot et d'Anil B. Une occasion unique de découvrir comment Hublot repousse les limites de la technologie pour servir l'histoire et la science.

Découvrez le documentaire vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=Ndi6pCrKOB8&