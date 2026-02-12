HUBLOT ОБЪЯВЛЯЕТ ЧОН ДЖОНГУКА МЕЖДУНАРОДНЫМ АМБАССАДОРОМ БРЕНДА, ОБЪЕДИНЯЯ ТЕМ САМЫМ МИР ЧАСОВОГО ИСКУССТВА С МИРОМ МУЗЫКИ

Сеул, Южная Корея, 12 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Hublot с гордостью приветствует Чон Джонгука, всемирно известного артиста, исполнителя и участника поп-группы BTS, ставшей иконой XXI века, в роли нового Международного Амбассадора Бренда. Это событие было отпраздновано в Сеуле и ознаменовало слияние двух миров, переосмысливших понятие аутентичности: часовой мануфактуры, изменившей современное часовое искусство, и артиста, оказавшего влияние на музыку и ритмы целого поколения. От первого опыта комбинирования золота с каучуком в 1980 году до потрясшей мир модели Big Bang в 2005 году и теперь новой версии Big Bang Original Unico, бренд Hublot превратил инновации в свою отличительную черту. Чон Джонгук руководствуется той же философией: смешение жанров, креативность, эмоции и интуиция. Начавшееся сотрудничество не случайно; в его основе сближение интересов. И артист, и Hublot возвращаются к своим истокам, сохраняя безошибочно узнаваемую ДНК, которая выделяет их среди других.

Комментируя партнерство, Чон Джонгук говорит: «Исполнение песни Dreamers на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 года при участии Hublot в роли Официального Хронометриста стало моментом, когда время и музыка словно соединились. Теперь сотрудничество с Hublot кажется завершением этого момента. Я всегда восхищался уверенностью бренда, его мастерством, его стремлением прокладывать собственный путь».

Жюльен Торнар, генеральный директор Hublot, говорит: «Чон Джонгук — один из самых влиятельных артистов своего поколения. Его точность, его увлеченность и его готовность раздвигать границы отражают философию Hublot. Так же, как мы постоянно переосмысливаем, совершенствуем и вновь изобретаем наши изделия, используя различные приемы от комбинирования материалов до искусного исполнения мануфактурных механизмов, Чон Джонгук испытывает потребность в развитии, непрерывной трансформации, сохранении аутентичности. Для нас большая честь приветствовать его в семье Hublot».

АБСТРАГИРУЯСЬ ОТ ВНЕШНЕГО: ВНУТРЕННЯЯ СУТЬ ЧОН ДЖОНГУКА И HUBLOT

Так как путь развития бренда Hublot связан с инновациями и переосмыслением, оба этих подхода отличаются глубиной и содержанием. Аналогичным образом бренд Hublot раскрывает себя посредством мастерства своей мануфактуры, концепции комбинирования материалов и технологий, а также создания мануфактурного механизма Unico.

В 2005 году бренд Hublot сделал больше, чем просто представил часы: он совершил современную революцию. Выпуском модели Big Bang бренд Hublot превратил комбинирование материалов в современную алхимию, создал новый визуальный язык и предложил дизайн, под эгидой которого прошли два десятилетия и который определил наследие Hublot и продолжает строить его будущее. С момента первого появления на сцене в 2013 году Чон Джонгук посвятил свою карьеру формированию собственного определения аутентичности. Сегодня, по случаю объявления в 2026 году Чон Джонгука Международным Амбассадором Бренд Hublot празднует встречу артиста, переосмысливающего понятие аутентичности, и часов Big Bang Original Unico, вернувшихся к своим истокам.

ПОЧЕМУ МОДЕЛЬ BIG BANG ORIGINAL UNICO УКРАШАЕТ ЗАПЯСТЬЕ ЧОН ДЖОНГУКА

Модель Big Bang Original Unico, выпущенная в январе 2026 года, воплощает в себе двадцатилетнюю историю мастерства Hublot: от первого опыта комбинирования материалов в 1980 году до революции дизайна 2005 года и ее переосмысления в 2026 году. Она создается этап за этапом, подобно тому как артист создает себя, выпуская песню за песней. Карьера Джонгука отражает путь, связанный с непрерывным развитием и творческим поиском. Его творчество продолжает эволюционировать, опираясь на предыдущие достижения и открывая новые творческие возможности. В этом контексте модель Big Bang Original Unico играет роль конструктивного партнера, соответствующего индивидуальному стилю артиста и его музыкальному направлению вместо того, чтобы служить символом любого разового случая сотрудничества. Именно поэтому Big Bang Original Unico — это не просто часы, украшающие запястье артиста. Это продолжение его творческого кода.

HUBLOT

В 1980 году часовому миру впервые представили часы в золотом корпусе на каучуковом ремешке — новаторское сочетание, ставшее настоящей сенсацией. Так появился бренд Hublot, название которого отсылает к безелю в форме иллюминатора с открытыми винтами. Так в часовом искусстве родилась концепция Art of Fusion («Искусство слияния»).

В 2005 году бренд вышел на новый уровень в своем творчестве, создав модель Big Bang с культовым дизайном, выразительным размером и многослойной конструкцией корпуса. В тот же год Hublot был удостоен награды за лучший дизайн на Гран-при Высокого часового искусства в Женеве. С тех пор, оставаясь верным своему революционному духу, Big Bang непрерывно переосмысливает себя, воплощая инновационные решения. Культовые часы XXI века, ставшие символом эпохи и приметой времени.

Философия Art of Fusion неизменно лежит в основе каждой коллекции Hublot. Big Bang экспериментирует с материалами и восприятием роскоши, Classic Fusion сочетает смелость и элегантную сдержанность, а Exceptional Timepieces — настоящие произведения высокого часового искусства. Следуя стремлению переосмысливать устоявшиеся традиции, Hublot воплощает свою ДНК в мануфактурных калибрах Unico, Meca-10 и Tourbillon. Art of Fusion — это принципиально новый уровень осмысления времени и новая грань часовой индустрии.

Алхимия прочно вплетена в ДНК Hublot, и речь идет не только о технологических инновациях, рождающихся в лабораториях мануфактуры. Волшебство может случиться где угодно — на футбольном поле, когда бренд становится партнером крупнейших мировых турниров (Лиги чемпионов УЕФА и UEFA Euro™), на концертах, баскетбольных матчах, театральных постановках или уникальных гастрономических событиях с участием звездных шеф-поваров. Это и особая магия сообщества Hublotista — коммьюнити владельцев Hublot. В нем люди со схожим мировоззрением переживают моменты неподдельного восторга. Art of Fusion выходит за пределы материального — это не просто философия бренда, а образ жизни. Образ жизни Hublot.

УНИКАЛЬНОСТЬ МАНУФАКТУРНОГО КАЛИБРА UNICO ОТ HUBLOT

Созданный в 2010 году, калибр UNICO стал первым механизмом, полностью спроектированным, разработанным и изготовленным на мануфактуре Hublot, что ознаменовало новую эру независимости, инновационности и индивидуальности бренда. С годами этот механизм стал ярким и неповторимым символом мануфактуры Hublot, получив известность за такие свои характеристики, как прочность и революционный дизайн хронографа.

Благодаря таким беспрецедентным особенностям конструкции, как колонное колесо, расположенное со стороны циферблата и кремниевый спуск, калибр UNICO представляет собой высокопроизводительную механику, которая впечатляет как с эстетической, так и с технической точки зрения. Механизм является не просто источником энергии для часов, он определяет их сущность.

К основным особенностям механизма относятся встроенный хронограф с функцией Flyback, выполняющий измерения с точностью до 1/8 секунды, с возможностью мгновенного сброса показаний и повторного запуска, точность хода -2/+4 секунды в день и запас хода 72 часа. В конструкции механизма также используются пять защищенных патентами инновационных разработок, к ним относятся: инерционный сектор в виде двух горизонтально расположенных муфт, противоударная система, функция блокировки храпового колеса с нулевым коэффициентом трения, механизм точной настройки балансового колеса и фрикцион минутного счетчика постоянной силы. Все детали механизма проходят строгую проверку качества по разработанному брендом Hublot протоколу Chronofiable® с целью гарантировать оптимальные показатели производительности, надежности и точности.

