Компания PL-Universe Robotics выпускает робота ProWhite Robot 2.0 и руку с шарнирно сочлененными пальцами при поддержке глобального онлайн-партнерства с JD.com для зарубежной экспансии

ПЕКИН, 5 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- 1 ноября 2025 г. в штаб-квартире JD.com в районе Ичжуан, Пекин, PL-Universe Robotics, передовая китайская компания, работающая в сфере воплощенного интеллекта, провела презентацию Robotics 2025 Launch и представила тесное сотрудничество с JD.com.

На мероприятии под названием The Scene is the Key (Сцена — это ключ), посвященном проблемным вопросам промышленности, был официально представлен промышленный колесный робот ProWhite Robot 2.0, четырехсторонние эффекторы и рука с шарнирно сочлененными пальцами PL-WitHand, а также было объявлено об эксклюзивном глобальном партнерстве в области онлайн-продаж с JD.com.

Обе стороны примут участие в тесном сотрудничестве в области продаж продукции, зарубежной экспансии, разработки сервисных систем и в других областях для совместного содействия индустриализации и внедрению роботов на базе воплощенного ИИ в различных сценариях.

Мероприятие также ознаменовало значительное начало инициативы Craftsmanship Universe (Вселенная мастерства), направленной на сохранение и передачу практического опыта с помощью технологий воплощенного интеллекта и содействие внедрению воплощенного интеллекта в большем количестве сценариев.

Робот ProWhite Robot 2.0 обладает тремя основными преимуществами: сверхвысокая точность, высокая адаптивность и ценность усовершенствованного процесса, отвечающими производственным требованиям в разных направлениях. В самостоятельно разработанных компанией PL-Universe концевых эффекторах для блокировки, дозирования, смазывания и пайки высокоточное управление интегрировано с визуальным позиционированием в режиме реального времени. PL-WitHand — первая в мире рука с шарнирно сочлененными пальцами с гибридным приводом промышленного класса — является новаторской конструкцией гибридной трансмиссии с сухожильной связью, которая сочетает в себе гибкую работу с высокоточным управлением. Благодаря самостоятельно разработанному алгоритму интеллектуального захвата ProxiGrasp рука PL-WitHand полностью раскрывает свой потенциал, достигая 20 степеней свободы, обеспечивающих почти человеческую ловкость.

Эта презентация привлекла более ста участников, включая представителей корпораций из секторов потребительской электроники, производителей автомобильных запчастей и полупроводников, а также журналистов.

Джи Джин (GE Jin), учредитель и главный операционный директор компании PL-Universe Robotics, Ву Чаосин (WU Chaoxin), соучредитель и технический директор компании PL-Universe Robotics, руководитель бизнес-подразделения интеллектуальной робототехники в JD Retail 3C Digital Products Group, присутствовали на мероприятии и выступили с докладами о применении на основе сценариев технологий воплощенного интеллекта и развитии промышленной экосистемы.

