PL-Universe Robotics lance ProWhite Robot 2.0 et une main dextre, grâce au partenariat mondial en ligne avec JD.com, en vue d'une expansion à l'étranger

PÉKIN, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 1er novembre 2025, PL-Universe Robotics, une entreprise chinoise émergente d'intelligence incarnée, a organisé son lancement Robotique 2025 et l'inauguration de la collaboration approfondie avec JD.com au siège de JD.com dans le district de Yizhuang, à Pékin.

L'événement, qui avait pour thème « La scène est la clé » et qui mettait l'accent sur des problèmes industriels, a officiellement dévoilé le robot incarné sur roues de qualité industrielle ProWhite Robot 2.0, quatre effecteurs terminaux et la main dextre PL-WitHand, tout en annonçant un partenariat mondial exclusif de vente en ligne avec JD.com.

Les deux parties s'engageront dans une collaboration approfondie en matière de vente de produits, d'expansion à l'étranger, de développement de systèmes de services et dans d'autres domaines afin de promouvoir conjointement l'industrialisation et la mise en œuvre multi-scénarios de robots d'intelligence artificielle incarnés.

L'événement a également marqué le lancement de l'initiative « Craftsmanship Universe », qui vise à préserver et à perpétuer l'expérience pratique grâce à la technologie de l'intelligence incarnée et à faciliter la mise en œuvre de l'intelligence incarnée dans un plus grand nombre de scénarios.

ProWhite Robot 2.0 présente trois avantages fondamentaux : une ultra-haute précision, une forte adaptabilité et une valeur ajoutée des processus, répondant aux exigences de fabrication dans de multiples dimensions. Les effecteurs terminaux développés par PL-Universe pour le verrouillage, la distribution, la lubrification et le soudage intègrent un contrôle de haute précision avec un positionnement visuel en temps réel. PL-WitHand, la première main dextre à entraînement hybride de qualité industrielle au monde, est à l'origine d'une conception de transmission hybride à liaison tendineuse qui allie souplesse d'utilisation et précision de contrôle. Grâce à l'algorithme de préhension intelligent ProxiGrasp, développé par l'entreprise elle-même, PL-WitHand libère pleinement son potentiel, atteignant 20 degrés de liberté pour une dextérité proche de celle de l'humain.

Le lancement a attiré plus d'une centaine de participants, dont des représentants d'entreprises des secteurs de l'électronique grand public, des pièces détachées automobiles et des semi-conducteurs, ainsi que des journalistes.

GE Jin, fondateur et directeur de l'exploitation de PL-Universe Robotics, et WU Chaoxin, cofondateur et directeur technique de PL-Universe Robotics, chef de l'unité commerciale Robotique intelligente de JD Retail 3C Digital Products Group, ont assisté à l'événement et prononcé des discours sur les applications basées sur des scénarios de la technologie de l'intelligence incarnée et sur le développement de l'écosystème industriel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811018/Image1.jpg