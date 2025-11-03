PL-Universe Robotics bringt ProWhite Robot 2.0 und geschickte Roboterhand auf den Markt, unterstützt durch die globale Online-Partnerschaft für Expansion im Ausland von JD.com

BEIJING, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 1. November 2025 veranstaltete PL-Universe Robotics, ein aufstrebendes chinesisches Unternehmen für verkörperte Intelligenz, seine Robotics 2025 Launch & JD.com Deep Collaboration Inauguration im Hauptsitz von JD.com im Bezirk Yizhuang in Beijing.

PL-Universe Robotics announced an exclusive global online sales partnership with JD.com

Die Veranstaltung unter dem Motto „The Scene is the Key" (Die Szene ist der Schlüssel) mit Schwerpunkt auf industriellen Problemfeldern präsentierte offiziell den industrietauglichen Radroboter ProWhite Robot 2.0, vier Endeffektoren und die geschickte Hand PL-WitHand und gab gleichzeitig eine exklusive globale Online-Vertriebspartnerschaft mit JD.com bekannt.

Beide Parteien werden eine intensive Zusammenarbeit in den Bereichen Produktvertrieb, Expansion im Ausland, Entwicklung von Service-Systemen und anderen Bereichen eingehen, um gemeinsam die Industrialisierung und die Umsetzung von verkörperten KI-Robotern in verschiedenen Szenarien voranzutreiben.

Die Veranstaltung markierte auch den bedeutenden Start der Initiative „Craftsmanship Universe", die darauf abzielt, praktische Erfahrungen durch verkörperte Intelligenztechnologie zu bewahren und weiterzugeben und die Umsetzung von verkörperter Intelligenz in weiteren Szenarien zu erleichtern.

ProWhite Robot 2.0 zeichnet sich durch drei wesentliche Vorteile aus: Ultrahohe Präzision, starke Anpassungsfähigkeit und Prozessmehrwert, wodurch er den Anforderungen der Fertigung in mehreren Dimensionen gerecht wird. Die von PL-Universe selbst entwickelten Endeffektoren zum Verriegeln, Dosieren, Ölen und Löten verbinden hochpräzise Steuerung mit visueller Positionierung in Echtzeit. PL-WitHand, die weltweit erste hybride, geschickte Roboterhand in Industriequalität, ist Vorreiterin eines hybriden Sehnen-Gelenk-Getriebes, das flexible Bedienung mit präziser Steuerung kombiniert. Durch den selbst entwickelten intelligenten Greifalgorithmus ProxiGrasp entfaltet PL-WitHand ihr volles Potenzial und erreicht 20 Freiheitsgrade für nahezu menschliche Geschicklichkeit.

Die Markteinführung zog über hundert Teilnehmer an, darunter Unternehmensvertreter aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, Automobilteile und Halbleiter sowie Journalisten.

GE Jin, Gründer und COO von PL-Universe Robotics, WU Chaoxin, Mitbegründer und CTO von PL-Universe Robotics, Leiter der Geschäftseinheit Intelligent Robotics bei JD Retail 3C Digital Products Group, nahmen an der Veranstaltung teil und hielten Vorträge über szenariobasierte Anwendungen der verkörperten Intelligenztechnologie und die Entwicklung des industriellen Ökosystems.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811018/Image1.jpg