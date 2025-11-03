PL-유니버스 로보틱스, 해외 진출 위해 JD닷컴과 글로벌 파트너십 체결…프로화이트 로봇 2.0•덱스터러스 핸드 선보여

베이징 2025년 11월 3일 /PRNewswire/-- 중국의 차세대 체화지능(Embodied Intelligence) 기업 PL-유니버스 로보틱스(PL-Universe Robotics)는 지난 1일 베이징 이좡구에 위치한 JD닷컴(JD.com) 본사에서 로보틱스 2025를 공개하고 JD닷컴과의 협력 출범식을 진행했다.

'현장이 답이다(The Scene is the Key)'를 주제로 열린 이번 행사는 산업 현장의 과제를 해결하는 데 초점을 맞추는 한편 산업용 휠형 체화지능 로봇인 프로화이트 로봇 2.0(ProWhite Robot 2.0), 4종의 엔드 이펙터, 정교한 조작이 가능한 덱스터러스 핸드 PL-WitHand를 공식적으로 처음 선보인 자리였다. 또한 PL-유니버스 로보틱스는 JD닷컴과 글로벌 온라인 독점 판매 파트너십을 체결했다.

PL-Universe Robotics announced an exclusive global online sales partnership with JD.com

양측은 제품 판매와 해외 시장 진출, 서비스 시스템 개발 등 여러 분야에서 긴밀히 협력해 체화지능 로봇의 산업화와 다양한 현장 적용을 함께 추진할 계획이다.

이번 행사는 '크래프트맨십 유니버스(Craftsmanship Universe)' 이니셔티브의 본격 출범을 알리는 자리이기도 했다. 이 이니셔티브는 체화지능 기술을 통해 현장의 노하우를 이어가고 발전시키며, 이를 더 다양한 산업과 환경에 적용하는 것을 목표로 하고 있다.

프로화이트 로봇 2.0은 초고정밀성, 뛰어난 작업 유연성, 제조 공정의 부가가치를 극대화하는 세 가지 핵심 강점을 갖춰 다양한 제조 현장의 요구를 충족한다. PL-유니버스 로보틱스가 자체 개발한 잠금(locking), 디스펜싱(dispensing), 오일링(oiling), 솔더링(soldering)용 엔드 이펙터는 고정밀 제어 기술과 실시간 비전 포지셔닝을 통합했다. 세계 최초의 산업용 하이브리드 구동 덱스터러스 핸드 PL-WitHand는 텐던-링크 하이브리드 전송 구조를 적용해 유연한 동작과 정밀한 제어를 동시에 구현했다. 또 자체 개발한 ProxiGrasp 지능형 그래스핑 알고리즘을 통해 PL-WitHand는 성능을 최대한 발휘하며 20개의 자유도를 실현, 인간 손에 가까운 정교한 조작 능력을 구현했다.

이번 출시 행사에는 가전, 자동차 부품, 반도체 등 다양한 산업 분야의 기업 관계자와 언론인을 포함해 100여 명이 참석했다.

게진(GE Jin) PL-유니버스 로보틱스 창립자 겸 최고운영책임자(COO), 우차오신(WU Chaoxin) 공동창립자 겸 최고기술책임자(CTO), JD리테일 3C 디지털 제품 그룹 지능형 로봇사업부 책임자가 행사에 참석해 체화지능 기술의 실제 적용 사례와 산업 생태계 발전을 주제로 연설했다.

SOURCE PL-Universe Robotics