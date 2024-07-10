BingX расширяет партнерство с футбольным клубом «Челси» в качестве официального партнера по мужской тренировочной формы

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BingX

10 июл, 2024, 12:00 GMT

ВИЛЬНЮС, Литва, 10 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа, с гордостью объявляет о новом захватывающем этапе своего партнерства с «Челси». Начиная с сезона Премьер-лиги 2024/25, BingX перейдет от партнера на рукавах к официальному партнеру тренировочной формы мужской команды «Челси».

Чтобы отпраздновать эту веху, BingX запустила  дроны для «сбрасывания» тренировочных комплектов на «Стэмфорд Бридж» – настоящим криптографическим способом. Впервые бренд BingX занимает видное место на передней части формы, которую игроки и тренерский состав мужской команды будут носить во время всех тренировок.

Поскольку BingX становится главным спонсором тренировочной формы мужской команды в предстоящем сезоне, эта возросшая заметность значительно укрепит присутствие BingX в мировом спортивном сообществе, демонстрируя неустанное стремление бренда к совершенству. Подобно тому, как футболисты тренируются, чтобы достичь пиковой формы, криптотрейдеры BingX добиваются успеха благодаря тщательному анализу и стратегическим сделкам. От тренировочной площадки до торговой арены BingX и Челси расширяют возможности тех, кто никогда не останавливается на достигнутом и постоянно поднимает планку.

Пользователи BingX и любители спорта могут рассчитывать на множество эксклюзивных привилегий и возможностей, включая, помимо прочего, билеты на матчи «Челси», VIP-услуги на матчах и уникальные кобрендинговые подарки. Кроме того, BingX запустит новый трейдерский конкурс, повторяющий трюк со сбросом дронов, что еще больше вовлечет сообщество в концепцию «воздушного сброса». Это соревнование будет включать в себя ежедневные мероприятия по регистрации, где участники смогут получать дропы.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила энтузиазм по поводу развивающегося партнерства: «Мы рады вывести наше сотрудничество с «Челси» на новый уровень в качестве официального партнера по тренировочной одежде мужской команды. Это партнерство является свидетельством нашей общей приверженность неустанному стремлению к совершенству и инновациям. Мы надеемся предоставить нашим пользователям и поклонникам уникальный опыт и возможности, создавая более умное и смелое будущее».

Ранее в этом году BingX расширила свои горизонты, заключив трансграничное партнерство с «Челси», одним из самых престижных и широко поддерживаемых футбольных клубов мира, в качестве официального партнера по рукавам. Вместе они запустили инициативу «Расширение возможностей будущего», движимую общей страстью и стремлением к безграничным исследованиям. Это стратегическое партнерство знаменует собой выход BingX на рынок спорта и развлечений, объединяя двух лидеров отрасли, стремящихся к совершенству.

О BingX

BingX, основанная в 2018 году, является ведущей криптобиржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, в том числе спотовые, деривативы, копитрейдинг и управление активами — все они разработаны с учетом растущих потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая предоставляет пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торговых навыков. В 2024 году BingX с гордостью стал официальным партнером футбольного клуба «Челси» по обмену криптовалютами, что ознаменовало собой захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения более подробной информации: https://bingx.com/

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

 

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